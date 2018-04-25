Новости Украины и Новороссии 25 апреля 2018

ДНР и ЛНР не террористы

Разбор от Дениса Селезнева, с прилагаемыми документами, на тему обвинений ДНР и ЛНР в "терроризме". Хорошо показано, что даже в рамках украинского кривосудия, хунта так и не смогла за 4 года подвести необходимую базу для обвинения ДНР и ЛНР "террористическими организациями", что впрочем не мешает украинской пропаганде рассказывать про "ужасный терроризм" на Донбассе, прикрывая военные преступления ВСУ.Ниже, часть ответов из гос.органов Украины, которые получил человек на видео за время своей переписки.Альбом с документами https://vk.com/id111228080?w=wall111228080_109842%2Fall

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

В Киеве заявили, Россия нападёт на Украину после реализации проекта “СП-2″

Депутат Верховной Рады Украины (бывший советник глава МВД Арсена Авакова) Антон Геращенко, занимающийся кураторством экстремистского сайта «Миротворец» (запрещён в РФ) в очередной раз высказался по поводу отношений с РФ. При этом Геращенко на сей раз в чём-то был объективен. Например – в этом: по его словам, если проект газопровода «Северный поток-2» будет реализован, то украинская газотранспортная система «превратится в металлолом».



Геращенко:

Газотранспортная система Украины, которая приносит доход в бюджет за счёт транзита российского газа в Европу, на которой работают 25 тысяч человек, станет никому не нужным металлоломом.



Все эти 25 тыс. человек и ещё сотни тысяч граждан Украины в смежных отраслях станут безработными.

На этом объективность Геращенко закончилась, и он заявил, что после реализации проекта «СП-2» «Россия сможет напасть на Украину». Если же Геращенко на объективность претендует, значит, Россия на Украину до сих пор не нападала. А как же тогда быть с бесконечными заявлениями об «агрессии и оккупации»?





Нардеп ВРУ:

Мы просили наших американских партнеров, чтобы они вмешались в эту ситуацию, образумили европейцев, ввели санкции против компаний, которые хотят быть подрядчиками на строительство этого подводного газопровода “Северный поток — 2″ и таким образом сохранили мир в Европе. Нам нужно сохранить зависимость России от Украины в плане транзита газа.

И кто агрессор?.. Кто пытается оказывать экономическое давление и вести гибридную войну? Далее г-н Геращенко заявляет о призыве со стороны Киева к зарубежным партнёрам с тем, чтобы они «оставили Россию в зависимости от Украины».Нардеп ВРУ:И кто агрессор?.. Кто пытается оказывать экономическое давление и вести гибридную войну?

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

G7 обвинила Россию в «дестабилизации» Сирии и Украины

Страны G7 обеспокоены «дестабилизирующими» действиями России в Сирии, на Украине и в соседних государствах, говорится в совместном заявлении глав МИД и министров безопасности стран «Большой семерки». Главы МИД G7 обсудили общую обеспокоенность по вопросам мира и безопасности, включая Сирию, Украину и КНДР. Затрагивая общие вызовы международному порядку, министры подняли тему российского дестабилизирующего поведения, включая неприемлемые действия России в Сирии, на Украине и в других соседних государствах. «Большая семерка» также обвинила Россию во вмешательстве в демократические процессы и в проведении кампаний по дезинформации. Ранее страны G7 обвинили Россию в дестабилизации ситуации в мире, а также пригрозили ужесточить антироссийские санкции из-за Донбасса. Россия действует в ближневосточном государстве по официальной просьбе президента Сирии Башара Асада. Западная коалиция, в свою очередь, начала операцию на сирийской территории без разрешения Дамаска и резолюции ООН. Российские власти многократно отмечали, что Россия не выступает стороной внутриукраинского конфликта и не причастна к событиям в Донбассе. Кроме того, Москва многократно отвергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела других государств. Читайте также: ВАЖНО: Все вражеские беспилотники сбиты при подлёте к авиабазе Хмеймим (ВИДЕО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

По заветам Авакова

Общение футбольного болельщика из Харькова с представителями правопорядка.Матч "Металлист-Днепр".Когда революция гидности победила, но что-то пошло не так…Все по заветам Авакова "Мусора не люди" (с)

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

МИД Украины упрекнул ООН в неспособности остановить «агрессию России»

Замглавы МИД Украины Сергей Кислица упрекнул ООН в том, что в организации не смогли остановить «агрессию России» в отношении страны. «В 2014 году ни лидеры ООН, ни члены Совета Безопасности в то время не смогли остановить военную агрессию России, оккупацию Крыма и Донбасса», — сказал Кислица, выступая на форуме Генеральной Ассамблеи ООН по миростроительству. В своей речи представитель Украины неоднократно называл власти России «режимом». Он раскритиковал Москву, которая, по его словам, «прикрывает своего клиента Асада» и развязала «агрессию против Украины». Читайте также: В Запорожье началась «АТО»

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Капитан судна «Норд» рассказал подробности захвата украинскими пограничниками

Капитан арестованного украинскими властями судна «Норд» Владимир Горбенко в эксклюзивном интервью RT рассказал подробности задержания пограничниками. «Ещё до того, как в день задержания вельбот с пограничниками к нам подплыл, я заметил, что оба пулемёта на борту были направлены на нас. К нам сошли пятеро с автоматами, попросили документы. Сказали, что паспорта недействительны. То же самое сказали и про документы на судно. Только в Бердянске мне разрешили оповестить судовладельца о случившемся, а не немедленно, как это полагается. Уведомление об аресте мне вручали уже в машине, когда увезли меня с „Норда“ в Херсон», — рассказал Горбенко. По его словам, в целом пограничники общались нормально. «В личной беседе обмолвились, что наше задержание — это политика, на них украинская общественность давит», — добавил капитан. Ранее адвокат Дмитрий Щербина рассказал о трудностях с предоставлением медицинской помощи капитану задержанного Украиной судна «Норд» Владимиру Горбенко. Судно «Норд» было задержано 25 марта в Азовском море. Читайте также: Шокирующая Украина: «ультрас» в открытую издеваются и раздают подзатыльники полицейскому спецназу (ВИДЕО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su