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МиГ-37, родом из СССР – прототип всех хваленых стелсов США

13:46. 25 апреля 2018 Просмотров - 9 Нет комментариев Опубликовал:

В профессионализме советских конструкторов не сомневается никто, еще достаточно давно началось производство самолетов МиГ. Все разработки были совершенно секретными и любой слив информации строго наказывался. И вот мы сделали МиГ-39.

Как нам известно, информацию о разработке этого истребителя британскому ученому один из советских ученых, после чего британец сообщил об этом США. После того, как американцы поняли, что Россия непременно будет удерживать господство в воздухе они тут же кинулись на создания своего собственного истребителю. Но переплюнуть МиГ-39 им не удалось, даже не то что переплюнуть, а хотя бы создать что-то равное по боевым характеристикам у американцев не получилось.

После утечки информации гриф секретности разработки был повышен, а страны, узнавшие о МиГ-39, приступили к усовершенствованию старых или созданию новых самолетов, которые будут похожи по своим характеристикам на советскую разработку. Как заявляется первый прототип МиГ-39 был создан еще в 1988 году

Самолет и вправду получился очень хорошим. На его вооружении стояли 30мм орудия, не плохие ракеты и авиабомбы, которые достаточно хороши даже по сегодняшним меркам. Главной же особенностью МиГ-39 западные эксперты считали его максимальную скорость в 5310 км\ч.

Стоит сказать, что самолет долгое время не выпускали, так как НАТО из-за утечки информации знало его основные боевые характеристики и из-за этого разработка истребителя продолжалась и вышла в новый самолет, а именно Су-47 «Беркут» .

МиГ-37 — самый загадочный стелс-самолет СССР

МиГ-37 — самый загадочный стелс-самолет СССР. Миг-37, самолет, Авиация, Длиннопост

МиГ-37 по праву считается самым загадочным военным самолетом. Никому неизвестно, откуда появилась информация о существовании данного воздушного судна. Запад был уверен, что МиГ-37 действительно разрабатывали, а итальянские специалисты, которые производили технику Italeri, даже сконструировали модель загадочного самолета.

МиГ-37 — самый загадочный стелс-самолет СССР. Миг-37, самолет, Авиация, Длиннопост

Эксперты полагают, что причиной возникновения такой ситуации стала борьба, которая велась между аэрокосмическими компаниями США по созданию стелс-самолетов. Представили этих компаний должны были вынудить власти выделить им деньги, поэтому появилась история о загадочном МиГ-37 Ferret. Получается, что воздушное судно было сконструировано специально для ВВС Штатов. Авантюра удалась — американские компании получили долгожданный грант. Специалисты Штатов быстро потратили все деньги на модернизацию воздушного флота. Данную версию подтверждает необычайная схожесть МиГ-37 на Northrop ATF concept.

МиГ-37 — самый загадочный стелс-самолет СССР. Миг-37, самолет, Авиация, Длиннопост

Первое сообщение о реальном существовании воздушного судна МиГ-37 появились в британских СМИ. Журналист Ник Кук заявил, что советскими специалистами был сооружен самолет пятого поколения. Он даже уточнил, что военный воздушный «корабль» имеет турбореактивный форсажный двигатель. Также появилась информация о применении в конструкции самолета механизма многоосевого направления тяги. Статьи обычных газет быстро были опубликованы в научных журналах.

МиГ-37 — самый загадочный стелс-самолет СССР. Миг-37, самолет, Авиация, Длиннопост

Американские СМИ, рассказывая о своем F-117А, упомянули о стелс-самолете МиГ-37 и опубликовал фото, на котором воздушное судно совершает посадку на закате солнце. Самого авиалайнера видно не было — из-за такой панорамы самолет превратился в тень. Эксперты подметили схожесть F-117А и МиГ-37, но и заметили отличие. Оказалось, что двигательные установки не сливались с крыльями и обтекателями, как у американского самолета. Крылья были не трапециевидными, а вытянутыми. Говорят, что снимок был подделан. Российские специалисты, однако, считают, что на фотографии изобразили Су-47 «Беркут».

МиГ-37 — самый загадочный стелс-самолет СССР. Миг-37, самолет, Авиация, Длиннопост

Те, кто верил в существовании МиГ-37, рассказывают, что самолет впервые был поднят в небо в 1988 году. Зарубежные специалисты также заявляют, что загадочный самолет был сконструирован на базе Су-37 и Миг-29. К предполагаемым техническим характеристикам относится следующее: длина самолета составляет 13,56 м, высота – 3,28 м, ширина – 10.21 м. Воздушное судно весит 16 тонн. МиГ-37 мог развивать скорость до 5310 км/ч. Вооружение самолета состоит из двух пушек калибра 30 мм, ракет Р-23 классификации «воздух-воздух», а также снарядов Х-23, Х-28, Х-25 и различных авиабомб.

Источник: www.kramola.info

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