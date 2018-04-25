Макрон в Вашингтоне

Драма в трех актах.А если серьезно, то Макрон продолжает попытки позиционировать Францию как активную силу на Ближнем Востоке, "уговаривая" США не уходить из Сирии не закончив процесс сдерживания Ирана и перезаключения ядерной сделки (по поводу чего Ирану несколько ранее заявлял, что его в заключенной сделке все устраивает и он не собирается ее пересматривать, тем более не в свою пользу). Трамп сегодня в очередной раз подчеркнул, что США хотят вскоре покинуть Сирию, а если кто-то хочет, чтобы США там остались, они должны США заплатить (ранее, такой же ответ получили саудиты, от которых прямо потребовали денег), так как Трамп не хочет проводить эту операцию за счет США. Также Трамп хочет, что если идут разговоры о том, чтобы США остались в Сирии, пускай и другие страны посылают туда войска. Тут он верен своим предвыборным обещаниям, когда идя на выборы он заявлял, что заставить союзников сполна оплачивать оборонные расходы. Несмотря на клятвы верности вассалов сюзерену, не все готовы подтверждать эту верность звонкой монетой и своими солдатами. Трамп не устает об этом напоминать.Сам по себе проект "сирийского Курдистана", куда запустил свои руки Макрон, весьма токсичен, так как его поддержка гарантировано ведет к конфликту с Ираном, Сирией, Турцией и Россией, поэтому разговоры о том, кто должен оплачивать строительство американских баз и размещение войск идут уже второй месяц, а отношения с Турцией продолжают портиться, тем самым подталкивая Эрдогана к более тесному сотрудничеству с Россией и Ираном. Между тем, на территории Рожавы продолжаются вылазки сирийских партизан против курдов и сил SDF. Попытки организовать набор в SDF в Ракке, сталкиваются с саботажем на местах. Партизаны обещает усилить активность и против войск иностранных интервентов. При этом, с точки зрения сдерживания Ирана, это все не очень результативно для США, Израиль продолжает жаловаться, что Иран наращивает свое военное присутствие в Сирии, а это в свою очередь ведет к укреплению "Хезбаллы". Удар 14 апреля тут ничего не поменял, выявив лишь раздражение спонсоров боевиков тем, как развивается война. Для США бросить все и уйти, означает расписаться в том, что вложения за 7 лет войны оказались безрезультатными и ключевые цели не достигнуты. Фактически это означает признание поражения, поэтому участники анти-асадовской коалиции и выражают опасения, что Трамп просто поставит точку в этой малоудачной для Запада войне, сделав вид, что целью была победа над ИГИЛ, а не свержение Асада.Макрон, который хочет вернуть Франции утраченные позиции в международной политике, достаточно выгоден США, так как это с одной стороны позволяет демонстрировать традиционную приверженность США действиям в составе ситуативных коалиций, а с другой стороны – инициатива Макрона, который не скрывает своей ориентации на Вашингтон, позволяет ослабить традиционную связку Германия-Франция, что особенно ярко проявилось в последние месяцы, когда Германия уклонилась от участия в ударах по Сирии, а переговоры между Францией и Германией выявили существенные противоречия во взглядах на будущее Европейского Союза. Ну и как не трудно заметить, Макрон готов взвалить на Францию часть последствий американской политики в Сирии, что также устраивает действующую администрацию Белого Дома.С точки зрения европейских интересов, попытки Макрона активизировать политику Франции в Северной Африке и на Ближнем Востоке, несут скорее очередные риски, так как генерация нестабильности из-за действий США, обрушивается в первую очередь на Европу в виде беженцев, терактов и создания пояса нестабильности на стратегических границах Европы, что опять же скорее выгодно США, да и той же России. Недаром Италия сполна пожавшая последствия уничтожения Ливии достаточно нервно отреагировала на предложения поучаствовать в ударах по Асаду.Но Макрона именно под этот курс и двигали, так что "самостоятельность" Франции на деле выльется лишь в следование в обозе американской политики (что мы и наблюдаем в последние месяцы), дабы удовлетворить личные комплексы Макрона, который пытается отыгрывать роль "сильного лидера, не хуже Путина", который вернет Франции былое величие. Но на деле, остается лишь инструментом в руках глобальных элит, которые не хотят признать стремительно меняющиеся реалии современного миропорядка.Достаточно характерное поведение сюзерена со своим вассалом.

Источник: colonelcassad.livejournal.com