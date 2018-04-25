Лучшая фотоподборка беззаботного детства в СССР

Многие не застали такое государство – СССР, и такую страну – Советский Союз. Но каждому, кто застал, будет полезно оцифровать собственный фотоархив тех лет, чтобы его можно было показать потомкам. А пока взглянем на советское детство глазами других фотографов.

1. Металлисты



2. Нескучное ожидание



3. Хлебный квас



4. Бумажные кораблики



5. С какого края начать ?!



6. Морожееенннка!!!



7. Хочу добавки!!!



8. Настоящая зима



9. Детсад на прогулке



10. Водители маленьких грузовиков



11. Задать задачу



12. Генеральная уборка



13. Сбор макулатуры



14. Белоснежные школьные фартуки



15. Первоклашка



16. Детский журнал БАРВИНОК



17. Октябренок



18. Музыкальная школа



19. Летняя Москва 1980 года



20. Суровая велосипедистка



21. Весенняя флотилия



22. Эх, прокачу!!!



23. Чехарда



24. Суровый и беспощадный педсовет



25. Дачники



26. Артековцы. Элита пионерии.



27. Велобратья



28. Победители



29. Боец



30. Наследники Яшина. Автор Болдин Сергей, 1980-e



31. Зачарованная



32. Гимнастки



33. Школьники сороковых-пятидесятых



34. Музыканты



35. Несерое детство!!!



36. «Мажоры»



37. Мечта дошкольника. Прокат машинок «Карапуз» у кинотеатра «Мир» в Архангельске, 1970-е.



38. На уроке



39. Характеры. Кажется с какого-то детского фильма.



40. Весна



41. Арбузный горы, синие небеса…



42. Первоклашка



43. Октябрятская звездочка



44. Будущая чемпионка. 1963



45. Мир и взаимопонимание



46. Детский мир.



47. Зайки-попрыгайки



48. Новогоднее представление с дедом Морозом. Футуризм еще без приставки «ретро». 1964 год.



49. Кремлевская елка 1977 года



50. Витрины «Детского мира». 1987 год.



51. Теперь не пропустим!!! Дед Мороз играет в хоккей с воспитанниками детской спортивной школы. 1982 год. Киев.