Крымский мост перед открытием. Вид из космоса
19:45. 25 апреля 2018 Просмотров - 173 2 коммент. Опубликовал: brahman
Космонавт Шкаплеров выложил у себя в Инстаграме https://goo.gl/s7uDsv фотографии Крымского моста сделанные с борта МКС.
До открытия автомобильного движения по Крымскому мосту осталось чуть более двух недель.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Кстати, а почему выбрали именно мост, а не туннель, кто-нибудь знает?
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Схема отмывания денег на мост уже апробировано и рассчитана во многих регионах России, новую схему дороже выйдет разрабатывать.