Главная » Творчество

Крымский мост перед открытием. Вид из космоса

19:45. 25 апреля 2018 Просмотров - 173 2 коммент. Опубликовал:


Космонавт Шкаплеров выложил у себя в Инстаграме https://goo.gl/s7uDsv фотографии Крымского моста сделанные с борта МКС.







До открытия автомобильного движения по Крымскому мосту осталось чуть более двух недель.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: инфраструктура, космос, крым, Крымский мост, мкс, транспорт, фотографии, шкаплеров
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Послание Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию (стенограмма и видео)
...города, покоряла космос, совершала грандиозные открытия. Эта постоянная... мы обязаны поставить перед собой цель принципиально... несколько месяцев по Крымскому мосту откроется автомобильное движение..., использовать экологичные виды общественного транспорта. ...
Самая главная угроза для нынешней России
...перед глазами. А ведь Сталин ассоциировался не с Крымским мостом..., а с Победой, атомной бомбой и прорывом в космос...Октябрьской революции. Открытие Стены скорби, открытие памятников русским ... процессов, предпочитает делать вид, что это частные ...
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ 2012 - 2018 г.г. (542 проекта)
...Котельниково — Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского ... Автодорожная часть моста открыта 12 сентября 2015...одновременно в виде нескольких участков,...г. Сочи перед Олимпиадой Общая ... автоматизация систем управления, космос, ЖКХ, телекоммуникации, ...
Новости Украины и Новороссии 28 февраля 2017
...против блинов, уставший мост, космос. 00:34 Подготовка...сегодняшний митинг и открытая поддержка со стороны...последствиях для страны, передает ПолитНавигатор. «Суммарные...вещает преимущественно на крымско-татарском. Общие ...». Сегодня мы видим, что предупреждение ...
Новости Украины и Новороссии 21 апреля 2016
... Луганской. Керченский мост - Вид из космоса Фото керченского пролива..., базирующихся на территории Крымского полуострова. Задачи по... варианты погашения трехмиллиардного долга перед Россией (ФОТО) Петру ... в Станице Луганской Открытие КПП между подконтрольной...
Новости Украины и Новороссии 10 декабря 2017
...экс-главе Меджлиса крымско-татарского народа Джемилеве.... городах Финляндии, передает ТАСС. К ...политики тоже открыто относились к ...по освоению космоса и развития...всех проблем видит исключительно боевые...строительство Керченского моста Достаточно упомянуть...

2 коммент.»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>