Каспаров, Навальный, Собчак и т.п. запланировали распад России на 10 суверенных государств

. А она и жестокая, и рискованная, и голодная – именно потому, что первобытная, то есть самая примитивная.

Сегодня в РФ действуют сразу три оппозиции, которые друг для друга – как враждебные полюса: они к действующей власти ближе, чем друг к другу. Есть немногочисленная интеллектуальная оппозиция, указывающая на низкий цивилизационный уровень отношений, и выступающая с проектом «СССР 2.0», то есть с предложением повышать уровень цивилизованности общества и общественных отношений. Это люди умные, симпатичные, но узок их круг, «страшно далеки они от народа». Гораздо более многочисленная оппозиция – ситуационная. Она возникает из ситуации обиды, обделённости, несправедливости, и касается широчайших слоёв населения, поскольку низкий уровень цивилизованности отношений постоянно пополняет ряды отверженных. Если интеллектуальная оппозиция неосоветизма – врачи, то ситуационная оппозиция – боль. Боль кричит и стонет, но далеко не всегда понимает свой источник. А источник – в произошедшем (пост-советском) отказе от ЦОЖ

То есть выход из состояния боли не в бессмысленных и хаотичных метаниях обывателей, а в чётко-продуманной и плановой концепции деельцинизации и ресоветизации. Хаотичная же митинговая стихия приводит к тому же, к чему ведёт трепыхание мухи в паутине: чем больше муха дёргается, тем сильнее запутывается (яркая иллюстрация – опыт протестной Украины).

Ну, и конечно, третий вид оппозиции – это дегенеративная оппозиция, сидящая на асоциальности, как в седле. Именно она начала процесс цивилизационного разрушения России и мира. И сегодня она продолжает то, что было ею начато: добивает цивилизацию, «доразваливает недоразвалившееся», требует «продолжения банкета» инфернальных 90-х.

Власть у нас не ахти, прямо скажем. Мягко говоря – туповата власть. Хотя дееспособность власти важнее её прогрессивности[4] – однако вне развития, самосовершествования сложившаяся из ада приватизации «елита» обречена проиграть дегенеративной оппозиции, мощно поддерживаемой из-за рубежа, врагами нашей страны.

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Моя основная мысль – заключается в том, что сегодняшняя «стабильность» низкого уровня и низкого социального качества – не может быть законсервирована на завтра и навсегда. По сути, это консервация полураспада России и цивилизации. Но полураспад должен быть преодолён – или же неизбежно перерастёт в полный распад.

Если власть не обозначит внятной цивилизационной перспективы и вразумительных, логичных мер по движению в лучшее будущее, то она будет сожрана поколением «навальнят», зверят, которые добьют и свой народ, и самих себя.

Подонкам Каспарова и Ходорковского противостоят ныне во власти российской вовсе не гении, не академики. В лучшем случае – мы найдём там добросовестного середнячка, добропорядочную серость с очень узким кругозором и ограниченностью интересов.



Такой иерархии не под силу сопротивляться мощным ударам извне, подкреплённым толпами разномастно-обиженных на дебильную экономику, нищающих сограждан.

Хотя в определённый момент именно серость и всеядность обеспечила адекватность и дееспособность властям «Эрэфии», сделав их понятными среднестатистическому маразматику пост-перестроечных масс – она же может стать и могильщиком своих носителей.

Тухлое болото неразвития и рыночного произвола богатых, медленно и страшно засасывающее бедных – непременно взорвётся вонючим метановым газом накапливающимся от гниения душ, если не постарается само себя переделать.

Мы не можем вечно сидеть в этом полураспаде. Или мы пойдём вверх по лестнице цивилизации (а это, прежде всего, решительная деельцинизация всех сфер жизни, избавление от проклятого наследия социал-дегенератизма) – или нас затащит вниз. Кто привык к Ельцину, тот и к навальнятам привыкнет, ибо одно вытекает из другого.

Главным инструментом дегенеративной оппозиции «национального конца» как было, так и будет анти-цивилизационное хищническое растаскивание (мародёрства). Именно возможностью мародёрства дегенеративная оппозиция и привлекает себе сторонников, что называется с «пониженной социальной ответственностью».

Дело в том, что государство, нация, народ, державность, культура – возникли не сразу. Они, как обобщения высокого уровня, складывались по мере развития цивилизации, как её необходимые компоненты.



У цивилизованного человека есть государство, а у дикаря его нет. Почему? Потому что цивилизованный понимает, зачем нужно государство. А дикарь не понимает – и, следовательно, не нуждается. Нация, патриотизм – тоже продукт высшей умственной деятельности и развитых умственных способностей.

У обезьян или дикарей родо-племенного уровня представлений о нации или большом народе, о большом патриотизме – нет. Для них уже в соседнем лесу – живут «враги, которых хорошо бы ограбить».



Если человек деградировал по шкале цивилизованности до уровня варвара – он утрачивает представления о нации и патриотизме. Такое существо особенно отзывчиво на соблазн хищнического растаскивания всего, до чего ручонки дотянутся.

Мародёрство, возведённое на территориальный уровень – называется «сепаратизм». Сепаратизм отличается от обычного мародёрства только тем, что обычный мародёр тащит движимое имущество, а сепаратист – недвижимое.



За «перестроечным» «парадом суверенитетов» не стояло ничего, кроме мародёрства местных банд, вздумавших «приватизировать» кусок чужого государства, и объявив его собственным.

Мародёр – не просто пособник оккупанта, а материально-стимулированный пособник оккупанта. Он за своё предательство получает конкретно-материальные блага в виде разграбленного движимого и недвижимого имущества погибающей страны (приватизация).

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На нынешнем этапе стратегия дегенеративной оппозиции (активно пытающейся слиться с ситуационно-обиженной) не является ни секретом, ни двусмысленностью.

Речь идёт о направляемом и финансируемом с Запада широком наборе технологий по обрушению российской государственности. Заказчик ясен (те, кто хотят «окончательного решения русского вопроса»), а в подрядчики предсказуемо набирают криминал, маргинально-тунеядские слои и дегенератов.

Из этих трёх источников, трёх составных частей планируют сложить ядро «свирепой толпы», вокруг которого облачными слоями соберутся все обиженные, обделённые, ситуационно-недовольные (а уж таковых в РФ – пруд пруди, власть цивилизационного уровня невысокого).

Либеральный сброд в лице сторонников А. Навального, сохраняющего тушинские штабы в крупных городах-«миллионниках», К. Собчак и Д. Гудков – официально нацелен атаковать выборы глав Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, депутатские места в гордумах Тюмени и Екатеринбурга.

11–12 апреля 2018 года в Вильнюсе прошел т.н. V «Форум свободной России» (ФСР),[5]собранный Г. Каспаровым и его сторонниками. На нём окончательно и организационно определилась ставка Запада на мародёров криминальной и сепаратистской растащиловки. Из 200 участников Форума были «гости» из почти 50 российских городов. Все они подогреваются жаждой наживы при распаде государственности, личными перспективами при организации смерти своего народа и государства.

Был избран постоянный комитет преступного «Форума», который намерен посвятить себя «подготовке «Международного общественного трибунала» в отношении руководства России».

Западные кураторы требуют от Лжедмитриев разных мастей, сидящих у них на подсосе, прекратить свары амбиций по принципу из детского фильма: «кузен, не позорьте фамилию!».



Организаторами ФСР выдвинуто требование объединения путчистских группировок «проекта Навальный», банд М. Ходорковского, диверсантов Г. Каспарова, Л. Невзлина, В. Ашуркова и всей прочей антигосударственной атаманщины, от нацистов до национал-нигилистов.

Но самое главное (запомните!) Вильнюс-2018 провозгласил официально «оптимальный вариант» будущего России, предусматривающий распад нашего государства на 10 враждующих между собой «удельных княжеств».



Разговоры о таком исходе борьбы «за демократию» шли давно, но носили неофициальный характер. Теперь расчленение России поставлено официальной целью манифеста.

Участники ФСР, среди которых был один из идеологов «команды Навального» и активный сторонник «бойкота выборов» политолог Ф. Крашенинников, уделили большое внимание ситуации, складывающейся в Екатеринбурге вокруг Е. Ройзмана и предстоящих выборов в городскую думу.

При этом Крашенинников заявил, что родина ельцинизма и столица преступности РФ Екатеринбург, где «продолжает работать штаб Навального — это один из важных городов».



Это продолжение линии 2010–2011 гг., в которых Ф. Крашенинников, Л. Волков и А. Навальный выпустили книгу «Облачная демократия»: там описано, как диверсантские технологии могут разрушать «старомодные архаичные вертикальные политические системы».

Нетрудно понять, что дан старт мобилизации всех социопатов и криминальной преступности в РФ, традиционных двух опор западничества в нашей стране.



При более активной поддержке западных кураторов уже в ближайшее время задействуют довольно широкий набор «технологий» по обрушению российской государственности. В основе всех их, однако лежит один и тот же посул: посул мародёрства, растащиловки.



Свергните власть – говорит Запад – и я отдам вам города на поток и разграбление.

Аналитики пишут, что если внимательно присмотреться к некоторым союзникам и сторонникам мэра Е. Ройзмана, а также участникам выборной кампании 2018 года в Екатеринбурге, то мы увидим представителей местной оппозиционной элиты, родины ельцинизма, в неприятном свете

В криминальной столице РФ, уже однажды подарившей стране власть уголовной мафии – до сих пор полно деятелей, имеющих в регионе весомое влияние и связанных с небезопасными для целостности России проектами.



Не будет забывать, что именно там возникала «Уральская республика», там ошивается ещё один атаман распада – еекатеринбургский политик (бывший депутат Госдумы и регионального ЗАКСа), предприниматель, лидер Монархической партии России А. Баков.

Разогрев протестной активности в российских регионах с целью провоцирования сепаратистских (то есть мародёрских) настроений в нашей стране является самой важной темой для обсуждения на зарубежных площадках с участием отечественных политэмигрантов.

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Если власть не в силах выставить яркую и привлекательную идею созидания, светлого будущего, если «елита» – как ныне – серое и тусклое собрание жадных и косноязычных собственников, пытающееся увековечить несправедливость воровского «распила», неспособное не вообразить, ни озвучить какое-то «Общее Дело» – то…

…То молодёжь увлечётся идеями разрушения. И уже увлекается. Цивилизация требует от властей всех эпох служения себе. А когда её пытаются превратить в рабыню, поставить свои личные шкурные интересы выше интересов общего всестороннего прогресса – она жестоко мстит подростковым и молодёжным нигилизмом.

Там, где нет и не предвидится созидания, великого плана великих работ – там крепнет убеждение в необходимости всё разрушить, всё спалить дотла – как палили неграмотные крестьяне очаги культуры (и угнетения) – помещичьи усадьбы.

Идея тотального разрушения – системы, собственной страны, своего народа, своего будущего – подобно истерии: она иррациональна, но очень захватывающая. Истерия самоотрицания общества всегда связана с тем, что обществу власть не умеет предложить привлекательный образ будущего.

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Нам в России никто не поможет подниматься вверх. Но вот упасть, скатится вниз, рухнуть – для такого дела помощников хоть отбавляй, все спецслужбы всех континентов, за исключением Антарктиды…

И об этом необходимо помнить: если власть не услышит цивилизационную оппозицию, зовущую вверх, то огромные толпы ситуационной оппозиции уйдут в актив дегенеративной прозападной оппозиции национального самоотрицания.

У дегенератов есть огромное преимущество перед прогрессорами: падать неизмеримо легче, чем подниматься. Упрощать и сокращать, разваливать и ронять – гораздо проще, быстрее – чем совершенствовать, наращивать, конструировать и возвышать.

Будем помнить об этом – если мы «хомо сапиенс».

Хочется верить, что разум победит тёмные и дочеловеческие (доисторические) инстинкты биоса.

Но сила в инстинктах зверя – страшнейшая!