Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Армения: кто стоит за майданом? Валерий Пякин

19:54. 25 апреля 2018 Просмотров - 280 Нет комментариев Опубликовал:

Их цель – разжигание войны

Президент Фонда Концептуальных Технологий Валерий Пякин рассказывает об истинных пружинах процесса запустившего армянский майдан.

=======================================================================

Рекомендуем:

Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко Михаил Викторович, Ефимов В.А., Зазнобин В.М.

Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

Основы социологии. Комплект из четырёх томов, Внутренний Предиктор СССР

=======================================================================

Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-330 за 14 декабря 2013
... не только о тех, кто стоит здесь, но и о ...не стоит, что всё-таки надо жить мирно» .Синхрон, Валерий, ... госдепартамента бегают по киевскому майдану и рассовывают оппозиционерам пачки ...к Таможенному Союзу Киргизии и Армении. Уверен, реальные достижения ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 28 января 2016
...распад Судана, Эфиопии, майдан на Украине, арабские революции... Евгений Бирюков. Помимо того, кто стоит непосредственно «за спиной» ИГИЛ...в Грузии, Азербайджане, Армении. Так что, это ...министр государственной безопасности Грузии Валерий Хабурдзания считает, что...
Новости Украины и Новороссии 03 марта 2017
...СССР инфраструктуры и коррумпированности майданных властей, но нельзя... Луганского военного лицея Валерий Ембаков, эксперимент по... Кто именно инициировал блокаду — вот вопрос, который стоит задать... общественно-политических лидеров Армении, назвав их «агентами...
МШПИ. «План Немировской» или «кузница кадров глобальной номенклатуры»
... кто не осознает горизонт планирования такой операций, стоит напомнить...Польши в РФ;    - Армен Закарян (Армения) - директор Армянской школы...Испании в РФ; - Валерия Касамара (РФ) - ... идеологического центра организации двух майданов[61];      - Светлана Миронюк...
Новости Украины и Новороссии 18 августа 2017
...внутренней энтропии. Плюс стоит помнить, что они...мы тогда вышли на Майдан. Мы привели этих,... Кто домой, кто в окопы, кто учиться в Польшу, кто ...» Джапаровой Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, ссылаясь на ... истории Малая Армения и Великая Армения, Малая Польша...
Новости Украины и Новороссии 02 ноября 2015
... и МВД Украины: кто в лес, кто по дрова Народных депутатов... политиков, среди которых премьер Армении Вазген Саркисян и спикер парламента...украинцев в России Депутаты Госдумы Валерий Рашкин и Сергей Обухов (...мы же не за это стояли на майдане!" понятны, но не ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>