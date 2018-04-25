Армения: кто стоит за майданом? Валерий Пякин
Их цель – разжигание войны
Президент Фонда Концептуальных Технологий Валерий Пякин рассказывает об истинных пружинах процесса запустившего армянский майдан.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai