Зачем на Украине рекламируют украинский язык

Язык – одно из главных средств самоидентификации человека. Немец говорит и думает по-немецки, француз – по-французски. Русский же говорит и думает по-русски. Казалось бы, очевидные вещи, однако нет.

Надо ли в Германии призывать немцев говорить по-немецки? Нет. Немцы и так разговаривают на немецком языке, на то они и немцы. Стоит ли в Риме разместить плакаты, призывающие итальянцев говорить по-итальянски? Ну, разве что, вы хотите этих самых итальянцев посмешить. Отчего в столице Великобритании мы не увидим призывов говорить по-английски? Потому что по-английски разговаривает многонациональный народ Соединенного королевства.

А вот в Киеве рекламируют украинский язык. Призывают на нем разговаривать.

Что это означает? Это означает, что в Киеве говорят на каком-то другом языке. И на этом другом языке говорит большинство жителей столицы государства под название Украина.

Попробуйте угадать с одного раза, что это за язык? Конечно, русский!

Именно этот факт не устраивает нынешнюю украинскую власть, которая ускоренными темпами и всеми силами пытается создать на территории Украины отдельную, совершенно отличную, нацию. Киевские сепаратисты не просто выполняют волю американцев, они готовы старательно разрывать на части один славянский народ, чтобы столкнуть эти части в братоубийственной войне. Но есть проблема. Если человек говорит и думает по-русски, то он русский. Именно поэтому сепаратистская киевская власть всячески рекламирует украинский язык, навязывая его, как альтернативу языку русскому. Когда на самом деле малороссийское наречие, суржик, украинский язык, являются прекрасным дополнением к великорусскому языку.

Собственно говоря, сегодняшняя элита украинских сепаратистов своих целей уже даже и не скрывает. Вот к примеру, что сказал министр иностранных дел Украины Климкин:

«Наша цель — формирование украинской политической нации, поэтому должны работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет»

Климкин лукавит: на самом деле речь идёт именно о разъединении славян, одного великого народа, путём формирования «украинской политической нации», которая должна говорить на каком угодно языке, кроме русского.

Для того, чтобы ещё больше и быстрее отдалить представителей одного народа, которые живут сегодня в двух разных государствах Россия и Украина, «порошенки» и «климкины» готовятся перевести украинский язык на латиницу.

«Глава МИД Павел Климкин заговорил о возможном переходе Украины на латиницу. Ее введение в Украине он не против обсудить. Об этом министр написал на своей странице в Facebook. При этом Климкин уточнил, что это инициатива польского историка и журналиста Земовита Щерека. «Наша цель — формирование украинской политической нации, поэтому должны работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет. С другой стороны, почему бы не подискутировать?» — заявил Климкин.

Латиница — это общее название для систем записи украинского языка с помощью букв латинского алфавита. В Украине только за последние два столетия было несколько попыток узаконить украинский язык в латинской графике. Первым был священник из Львова Иосиф Лозинский. Другой вариант предложил чешский славист Йозеф Иречек. А вообще, на сегодняшний день мы нашли 19 проектов «латинки» для украинского языка.»

Если всем этим планам никак не противодействовать, через 15-20 лет американцы руками своих киевских сепаратистских марионеток вырастят новое поколение молодежи, пишущее по латыни, говорящее на галицийском наречии, с большим количеством полонизмов, которое сегодня выдается за украинский язык, непонимающее, что жители Украины и России, наряду с белорусами, это один великий народ.

Как показывает история, каждый раз, когда англосаксы разрывают народ на части, они обязательно стравливают их между собой.

Источник: nstarikov.ru