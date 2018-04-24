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Так , кто же очень много пьёт, не Россия…

06:12. 24 апреля 2018 Просмотров - 104 Нет комментариев Опубликовал:

Продажа водки. Иллюстративное фото

Финны в шоке от решения России ограничить вывоз алкоголя

В России с апреля действует новый пограничный порядок ввоза и вывоза алкогольной продукции для личного пользования.

Введение Россией лимита на вывоз и ввоз на своих границах алкогольной продукции до объемов в пять литров стало громом среди ясного неба для сотен тысяч финских алкотуристов. Об этом сообщил портал "Взгляд" со ссылкой на публикации местных СМИ.

В Финляндии давно сложилась обширная культура массового алкотуризма, предполагающая постоянные поездки за выпивкой на территорию соседних стран. Теперь финны в замешательстве, а их СМИ заполнили настоящие крики отчаяния: введенные Россией ограничения на вывоз алкоголя – самые болезненные санкции из тех, что можно было бы придумать.

"Вот это, Путин, ты зачем же так жестоко, а? Финны – они же практически как дети, а ты вот так? У меня ж полдома окормлялось на Торфяновке. Как же жить им теперь?" – иронизирует проживающий в Финляндии блогер Александр Коммари.

Выходящая в городе Йоэнсуу газета Karjalainen пытается утешить своих читателей: дескать, желающие воспользоваться финской квотой на ввоз алкоголя в полной мере после прохождения российской границы могут докупить спиртное в магазине дьюти-фри.

По мнению наблюдателей, вскоре ситуация с алкотуристами, снующими между Россией, странами Балтии и Финляндией, может радикально измениться. С одной стороны, осенью 2017 года Санкт-Петербург накрыла целая волна антиалкогольных инициатив местных властей. С другой, финны озаботились тем, что любители спиртного вывозят деньги из страны, и подготовили пакет законодательных поправок, снимающих ограничения на приобретение выпивки в самой Финляндии.

Финны пили, пьют и будут пить

Генеральный директор российского Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз считает, что принятые россиянами меры вряд ли помогут в борьбе за здоровье соседей: "Собственно, ничего нового тут нет, подобные ограничения вводят и сами финны. Например, в 2016 году финское министерство социального обеспечения установило, что ввоз алкогольной продукции из стран, не входящих в европейскую экономическую зону, будет разрешен лишь после 24-часового пребывания за пределами Финляндии – вместо прежних 20 часов. Однако эта мера оказалась не слишком эффективной".

Кари Паасо, возглавляющий антиалкогольное подразделение финского Министерства здравоохранения, уверяет, что алкопристрастия финнов меняются, хотя и медленно: "Хотя пить в нашей стране меньше не стали, снизилась крепость употребляемых напитков. Если раньше главным украшением стола была водка, то сейчас это бутылка вина. Я считаю такой перелом в сознании достижением".

"Финляндия довольно необычная страна в том, что опьянение – это социально одобряемое состояние. Во многих других странах пьяный человек стыдится своего положения и старается его скрыть. В Финляндии считается, что опьянение – личное дело пьяного. Поэтому в ситуацию не вмешиваются", – объясняет представитель Общества социологических исследований молодежи Nuorisotutkimusseura Микко Саласуо. Неудивительно, что свыше 30% пациентов, обратившихся за неотложной медицинской помощью в Финляндии в 2016 году, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Современный среднестатистический финн поглощает 18 литров спирта в год. Среднестатистический россиянин, для сравнения, 15 литров, и этот показатель постоянно падает.

В России с 30 марта 2018 года действует новый пограничный порядок ввоза и вывоза алкогольной продукции для личного пользования. Теперь не только ввезти, но и вывезти можно до пяти литров алкоголя, в случае превышения заявленных объемов физические лица обязаны оформлять декларации на товары, как это делают юридические лица.

 
Потребление алкоголя в странах Северной Европы за 2015 год

 

 
 

Источник: ru.sputnik-news.ee

Метки: общество, У них
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