Сводки от ополчения Новороссии 24 апреля 2018
10:22. 24 апреля 2018 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал: admin
- Вчера 23:29 Военнослужащие ВС ДНР о чести и долге солдата.
- Вчера 22:19 Ситуация в Донбассе обострилась с началом “пасхального перемирия” – бойцы ДНР.
- Вчера 20:28 Поселок Трудовские ни на секунду не ощущает перемирия.
Военнослужащие ВС ДНР о чести и долге солдата
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Ситуация в Донбассе обострилась с началом “пасхального перемирия” – бойцы ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Поселок Трудовские ни на секунду не ощущает перемирия
К оглавлению | Источник: www.youtube.com