Сирия, ИГИЛ, последние новости 24 апреля 2018
- 11:49 Лавров рассказал об оценке ударов США по Сирии на совете МИД ШОС.
- 07:33 Шойгу: ИГИЛ мигрирует в Азию.
- 01:30 Самолеты ВВС и ВМС США провели масштабную разведку вблизи российских баз в Сирии.
Лавров рассказал об оценке ударов США по Сирии на совете МИД ШОС
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Шойгу: ИГИЛ мигрирует в Азию
Боевики ИГИЛ* после разгрома в Сирии и Ираке перебираются в Центральную** и Юго-Восточную*** Азию, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«После разгрома так называемого „Исламского государства“ боевики из Сирии и Ирака перебираются в другие регионы, в том числе в Центральную и Юго-Восточную Азию. Там создаются новые террористические ячейки», — сказал он во вторник в Пекине на совещании министров обороны стран ШОС.
«Ситуация осложняется ещё и тем, что террористы используют современные средства поражения, среди которых и ударные беспилотные летательные аппараты», — продолжил российский министр.
«Так, беспилотники, применяемые боевиками в Сирии, способны действовать на расстояния более 100 километров. Их создание невозможно без технического содействия развитых стран. Применение таких средств поражения в густонаселённых районах может иметь катастрофические последствия», — заявил Шойгу.
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* запрещенная в РФ террористическая группировка
** Центральная Азия — обширный, не имеющий выхода к океану регион Азии. По определению ЮНЕСКО, регион включает Монголию, северо-западный Китай (Синьцзян, Тибет, Внутреннюю Монголию, Цинхай, запад Сычуани и север Ганьсу), районы азиатской России южнее таёжной зоны, Казахстан и четыре бывших советских республики Средней Азии (Киргизию, Узбекистан, Туркмению и Таджикистан).
*** Юго-Восточная Азия — макрорегион, охватывающий континентальные и островные территории между Китаем, Индией и Австралией. Включает полуостров Индокитай и Малайский архипелаг; часть Азиатско-Тихоокеанского региона. Включает 11 стран: на континентальной части расположены Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Таиланд, Малайзия, а на островной — Бруней, Восточный Тимор, Индонезия, Филиппины, Сингапур.
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Самолеты ВВС и ВМС США провели масштабную разведку вблизи российских баз в Сирии
Разведывательные самолеты ВМС и ВВС США в понедельник совершили очередные многочасовые полеты в Восточном Средиземноморье, в ходе которых они осуществляли пролеты вблизи берегов Сирии и расположенных там базы материально-технического обеспечения российского ВМФ в порту Тартус и авиабазы ВКС России Хмеймим, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
Так, по их сведениям, вблизи сирийских морских границ и российских баз был зафиксирован полет самолета радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II с бортовым номером 157326, который поднимался с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит. Вслед за ним в понедельник тяжелый американский беспилотник RQ-4B Global Hawk, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, совершил многочасовой полет над международными водами Средиземного моря вблизи морских границ Ливана и Сирии на высоте около 16 тыс. метров.
Кроме того, в понедельник вблизи северной сухопутной границы Сирии в небе над Турцией в течение нескольких часов, встав в круг, курсировал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Командования НАТО E-3A Sentry AWACS с бортовым LX-N90448 номером и позывным NATO09, вылетевший с авиабазы под турецким городом Конья.
Как сообщалось, с воскресенья на понедельник вблизи Сирии также вел разведку беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk. Кроме того, в воскресенье вблизи Сирии были зафиксированы полеты патрульного противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168849, взлетевшего с авиабазы Сигонелла, и того же самолета радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II с бортовым номером 157326. В минувшую субботу вблизи Сирии тоже проводил разведку американский беспилотник RQ-4B Global Hawk.
Западные наблюдатели отмечают, что беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk впервые провел разведку вблизи Сирии перед нанесением ракетных ударов по ней США, Великобританией и Францией в ночь на 14 апреля, а затем в последующие дни стал регулярно появляться у ее границ.
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