Сила права против права силы: кто на очереди на хаотизацию?

Источник: ru.armeniasputnik.am

От Югославии до Сирии, от Сербии до Ливии — повсюду семена хаоса, искусственно взращенного с вполне конкретной целью. Куда их дальше будет разносить американский ветер?



Когда в 2003 году США без санкции Совбеза ООН вторглись в Ирак (который ранее был союзником Америки, воюя с Ираном), они запустили процесс, который рано или поздно ударит по ним же. Никто и никогда не бывает самым сильным навсегда. А когда сильный становится слабым, единственное, что может его защитить — традиция следования закону.

Опасность в непредсказуемости

Для того чтобы быть постоянно сильным, государству-лидеру необходимы сильные и верные союзники. Но сильные союзники не позволят собой помыкать, да и верность обеспечивается не принуждением, а общими интересами.

Чем больше США вторгаются, бомбят и организовывают военные перевороты, тем меньше их же собственные союзники заинтересованы в сохранении гегемонии США.

Опасность США — в непредсказуемости. В последующие (после Ирака) 12 лет США организовали один государственный переворот в Грузии, два на Украине, бомбили Ливию и совершили попытку госпереворота в Турции).

Понятно, что не все могут выступить против мирового гегемона с открытым забралом. Но иногда достаточно и обычного саботажа. Европа, например, саботирует выделение средств на поддержание боеспособности НАТО и даже собственные армии содержать не хочет. Многие другие страны «проникаются» нуждами Вашингтона, только увидев на рейде авианосец США.

Теперь США отбомбились по Сирии под предлогом применения сирийской правительственной армией против исламистов химического оружия.

Оружия, которое Асад давно сдал, что зафиксировала ОЗХО и признали сами американцы. Кстати, бомбили они Сирию под этим предлогом уже не первый раз.

Бомбить нельзя ни в коем случае

Российские и мировые СМИ в ходе дискуссии вокруг бомбежек Сирии в основном обращают внимание на недоказанность факта применения химического оружия или даже на доказанность факта его неприменения. Отсюда возникает ложное впечатление, что если бы было доказано, что Асад химическое оружие применил, то его можно было бы бомбить.

Это не так. Не все страны присоединились к запрету химического оружия. Сирия, например, сдала его в 2013—2015 годах только под угрозой военной интервенции тех же США с союзниками. Между тем, международное право трактует любые действия, вынужденные силой оружия или шантажом, как изначально ничтожные.

Право принимать решение о вооруженной интервенции против любого государства (и то с целью защиты мира) имеет только Совбез ООН. Более того, в своих внутренних делах страны мира абсолютно свободны. Принадлежащая США идея «гуманитарной интервенции» не только не оформлена с точки зрения международного права, но и дискредитирована самими США, которые в рамках данной концепции нанесли отдельным странам (тем же Ливии и Ираку) на порядок больший ущерб, чем были в состоянии нанести самые жестокие диктатуры.

Таким образом, даже если бы Асад каждый день уничтожал своих противников при помощи химического оружия (с той же интенсивностью, что американцы во Вьетнаме) или даже нанес бы по ним пару ядерных ударов (как США по Хиросиме и Нагасаки), у Вашингтона с союзниками не возникло бы права бомбить Сирию без санкции Совбеза.

Нарушение международного права имеет не условный (если не удастся доказать применение химического оружия), а безусловный характер.

Банды — это выгодно

Что изменилось за 15 лет, прошедших с начала агрессии против Ирака?

В 2003 году утверждения США, что они имеют данные разведки, указывающие на наличие в Ираке оружия массового поражения, не вызывали сомнений у большинства правительств, средств массовой информации и воспринимались как истина абсолютным большинством граждан государств — членов ЕС и НАТО. Это обеспечивало консенсус так называемого мирового сообщества, которое ещё называло себя «цивилизованными странами». Запад воспринимал себя в качестве острова цивилизации, противостоящего варварскому морю, которое не только необходимо цивилизовать, но от него ещё и надо защититься.

Сейчас американским властям уже не вполне доверяют даже собственные граждане. Приходится организовывать провокации, устраивая настоящие и ложные химические атаки для оправдания своих действий.

Но Сирия пострадала не потому, что Асад как-то слишком плохо управлял страной или угнетал народ, а в связи с отказом предоставлять свою территорию под строительство газопровода из Катара и Саудовской Аравии к Средиземноморскому побережью.

И отказывался Асад не из какой-то особой любви к России (которой этот проект действительно нанес бы серьезный ущерб), а потому что США желали полностью контролировать территорию, по которой газопровод пройдет — при помощи своих вооруженных наемников. Раньше их называли бандами, а сейчас — «прокси».

С этой целью они и разрушали Большой Ближний Восток, пытаясь погрузить его в хаос, в котором будут править бал проамериканские бандиты.

То есть выбор у Асада был не между принять или не принять предложение, «от которого нельзя отказаться», а между уйти добровольно, отдав страну США, или остаться и сопротивляться, рискуя своей жизнью и жизнями членов семьи.

Заметьте, ситуация до боли похожа на то, что произошло на Украине, где стабильное (и даже лояльное к США) правительство, было сменено полубандитской вольницей со слабыми остатками центральной власти в качестве декорации для мирового сообщества. Причем Януковичу не предоставляли выбор — уйти или остаться, а только уйти.

Это не случайное совпадение. Содержание банд, которые кормятся с подконтрольных территорий, обходится значительно дешевле содержания регулярных государств. Кроме того, у банды нет собственных политических интересов. Даже с точки зрения легализации награбленного она зависит от США и их системы финансового мониторинга, поскольку стремится хранить деньги в американских и европейских банках.

И они не остановятся

Итак, банда выгоднее Вашингтону в качестве союзника, чем нормальное государство, поскольку она дешевле стоит и легче контролируется. Остается задать себе простой вопрос: если действия США по хаотизации союзного им или нейтрального пространства вполне осознанны и продиктованы прагматичным подходом, то кто сказал, что они остановятся на Украине или на Сирии? На Ираке же не остановились. И на Афганистане не остановились.

Хаотизации могут подвернуться государства «санитарного кордона» (Прибалтика, Польша, Венгрия, Румыния, Чехия, Словакия, Болгария). Консервативные, не приемлющие американского либерализма националисты все увереннее рвутся (и приходят) там к власти.

Могут подвергнуться дальнейшей хаотизации и Украина, и Турция (Эрдоган слишком самостоятелен для Вашингтона).

Все, что невозможно удержать, можно хаотизировать, чтобы твоим оппонентам достались не союзники, а территории выжженной земли, которые им ещё понадобится за свой счет восстанавливать.

Но не только «малышам» грозит опасность. Та же Германия, с точки зрения США, ведет себя ничем не лучше Сирии. Дамаск отказался прокладывать газопровод из Катара, а Берлин не желает блокировать Северный поток-2. И кстати, у Германии тоже нет ядерного оружия, и химического нет, и Бундесвер — совсем не Вермахт, а жалкие остатки былой роскоши.

Конечно, сейчас трудно представить себе, что США устроят провокацию в Берлине и займутся хаотизацией Германии. Но когда-то невозможно было поверить в то, что НАТО, без всякой военной необходимости, разрушит Югославию, а затем будет бомбить Сербию, чтобы оторвать от нее Косово. Когда в Югославии начиналась гражданская война, Саддам Хуссейн ещё числился союзником США. А в декабре 2006 года он был повешен.

В 2010 году ещё никто не мог себе представить, что через каких-то полтора-два года США сместят собственных марионеток в Египте и Тунисе и начнут неспровоцированную агрессию против Ливии и Сирии, лидеры которых шли на огромные уступки, соглашаясь практически на все требования США — кроме требования сдать власть и позволить разрушить их страны.

В 2012 году, когда из Сирии было под международным контролем вывезено химическое оружие, никто не мог подумать, что через каких-то шесть лет США даже не потрудятся взорвать настоящий химический снаряд, а заявят, что раз им кажется, что химическая атака была, значит они имеют право бомбить.

Так чем Германия или Италия лучше? У Франции и Британии хотя бы есть ядерные арсеналы, правда, я не уверен, что это им поможет, если США вдруг решат, что необходимо хаотизировать и их. А вот что касается Прибалтики или Польши, то Германия лучше их тем, что больше и богаче.

Но ведь и вкуснее.

Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования

Источник: nstarikov.ru