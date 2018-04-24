Россия и Китай защитят мир от американской агрессии

Москва и Пекин договорились о продолжении взаимодействия на международной арене по ключевым геополитическим вопросам

Глава МИД России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу находятся с официальным визитом в Пекине, где проходят встречи и консультации в рамках подготовки к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в июне 2018 года в Циндао.

23 апреля 2018 года Лавров и его китайский коллега Ван И провели переговоры, на которых обсуждались вопросы, связанные с двусторонним сотрудничеством, в первую очередь, в вопросе сирийского урегулирования, а также соглашение по иранской ядерной программе.

Агрессия против Сирии не должна повториться

Одной из ключевых тем диалога Москвы и Пекина стало расследование провокации с якобы имевшей место химической атакой в Восточной Гуте. Эта провокация уже повлекла за собой серьезные последствия в виде ракетного удара стран Запада по сирийским военным объектам. Не оставляющие планов по свержению законного президента Сирии Башара Асада США, Великобритания и Франция, руководствуясь голословными и бездоказательными обвинениями в адрес официального Дамаска, предприняли 14 апреля вооруженную агрессию в обход Совбеза ООН, где Россия и Китай выступили единым фронтом, требуя проведения тщательного, беспристрастного и независимого расследования, а также установления всех обстоятельств произошедшего.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И (слева направо). Фото: Александр Щербак/ТАСС

В настоящее время в Восточной Гуте, которая не далее как неделю назад перешла под полный контроль сирийской армии, работает миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Между тем эксперты ОЗХО пока так и не удосужились посетить предполагаемое место "химической атаки", где подконтрольная сирийским боевикам группировка "Белые каски" снимала постановочные кадры с детьми, якобы пострадавшими от военных преступлений войск Асада, ставшие предлогом для военной агрессии против Дамаска.

Я уверен, что правда пробьет себе дорогу, - заявил на встрече в Пекине Сергей Лавров. - Даже те страны, которые произнесли слова поддержки или понимания той абсолютно неправомерной акции, которую предприняли США, Великобритания и Франция, сделали это вынужденно. И большинство из них прекрасно понимает, что это неприемлемый способ решать серьезнейшие международные кризисы. Ближайшая задача – обеспечить условия того, чтобы инспекторы ОЗХО завершили свою работу и сделали это без давления извне. Не поддаваясь этому давлению, вернее будет сказать, потому, что давление на них оказывать пытаются".

Ван И, который с подчеркнутым уважением обратился к Лаврову словами "старый друг", подтвердил ранее заявленную Пекином позицию. Китай категорически осуждает действия Вашингтона, Лондона и Парижа и считает, что любое применение военной силы должно быть санкционировано Советом Безопасности ООН.

Лавров также прокомментировал информацию о возможных поставках Сирии российских зенитно-ракетных систем С-300, которые позволят модернизировать и увеличить эффективность сирийской ПВО. По словам главы МИД России, вопрос о поставках ещё окончательно не решён.

Безусловно, надо готовиться к тому, что провокации повторятся, хотя мы самым жёстким образом предостерегли наших американских и европейских коллег, участвовавших в этой авантюре. Нас беспокоит то, какие планы в отношении будущего Сирии вынашивают западные коллеги", - подчеркнул Лавров.

Москва и Пекин не допустят пересмотра соглашения по иранской ядерной программе

Помимо Сирии, стороны обсудили ситуацию вокруг ядерных программ Ирана и КНДР. И Россия, и Китайская Народная Республика заинтересованы в выполнении заключенного в 2015 году и одобренного Совбезом ООН соглашения по иранской ядерной программе, предусматривающего отмену международных санкций в отношении Тегерана в обмен на отказ Ирана от создания ядерного оружия и согласие на установление международного контроля над разработками в этой отрасли. Попытки США в одностороннем порядке выйти из соглашения 2015 года и восстановить санкционный режим в отношении Ирана вызывают беспокойство других стран-гарантов.

Президент США Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Так, в октябре 2017 года Дональд Трамп заявил, что Иран находится под контролем "режима фанатиков", и обвинил Тегеран во всех мыслимых и немыслимых грехах: невыполнении условий соглашения 2015 года, враждебности к основным союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке – Израилю и Саудовской Аравии, - поддержке законного сирийского правительства и ливанского шиитского движения "Хезболла", оказания военной помощи йеменским повстанцам-хуситам и даже в сотрудничестве с резко враждебной шиитскому Ирану террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в России). В Белом доме заявили о подготовке новой, более жесткой стратегии в отношении Ирана.

12 января 2018 года Трамп неожиданно оставил в силе заморозку санкционного режима в отношении Ирана сроком на 120 дней. В первой половине мая этот срок истекает, что может повлечь за собой напряжённость в регионе. Накануне стало известно, что лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон будут пытаться убедить американского президента отказаться от такого шага. Как отметил в рамках встречи министров иностранных дел G7 в Торонто глава МИД ФРГ Хайко Маас, в Европе опасаются, что выход США из соглашения по ядерной сделке с Ираном повлечет за собой значительное ухудшение ситуации "со всеми вытекающими отсюда последствиями".

Представители России и Китая, в свою очередь, заявили о недопустимости пересмотра "одного из самых больших достижений в международной дипломатии последнего времени", по выражению Сергея Лаврова.

Мы с Китайской Народной Республикой будем всячески противодействовать этому, чтобы не допустить подобного крайне опасного развития событий",

- подчеркнул глава российского дипведомства.

Деэскалация ситуации на Корейском полуострове

21 апреля стало известно, что КНДР отказалась от дальнейшего продолжения своей ядерной программы. Несмотря на то, что официальное решение северокорейского лидера Ким Чен Ына с облегчением приветствовали во всем мире, Вашингтон тут же сообщил о мерах по усилению давления на Пхеньян. В Госдепе заявили, что не намерены снимать введенные в отношении Северной Кореи санкции вплоть до полной денуклеаризации страны.

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: www.globallookpress.com

Отношение Москвы и Пекина к ситуации вокруг ядерной программы КНДР прокомментировал после встречи с Ван И Сергей Лавров:

И Россия, и Китай исходят из того, что происходящее во многом отвечает положениям российско-китайской дорожной карты корейского урегулирования. Считаем необходимым, чтобы все вовлеченные стороны синхронно делали шаги навстречу друг другу, не предпринимали каких-либо провокационных действий. И мы договорились всемерно способствовать именно такому развитию событий".

Совместное противостояние экспорту "цветных революций"

Таким образом, Россия и Китай продемонстрировали единодушие по ключевым вопросам международной политики и выразили намерение продолжать конструктивное двустороннее сотрудничество, в том числе в сфере обеспечения международной безопасности.

Особенную актуальность эти вопросы приобретают в связи с провоцированием западными глобалистами "весеннего обострения" во многих "горячих" или "подмороженных" точках земного шара, таких как Ближний Восток, Корейский полуостров, Донбасс, Нагорный Карабах, Приднестровье. Добавим, что 20 апреля Госдеп США в очередной раз, не скрывая своих истинных намерений, назвал главные "силы нестабильности" в мире, которые "ежедневно нарушают права человека" и создают тем самым глобальную угрозу.

Такими силами в Вашингтоне считают правительства России, Китая, Ирана и Северной Кореи. И именно эти страны, посмевшие бросить вызов не желающему признавать многополярность мировому гегемону, США собираются дестабилизировать всеми возможными средствами. Так что и для Москвы, и для Пекина максимальное взаимодействие как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций приобретает жизненно важное значение.