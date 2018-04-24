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Проведение реформы ООН – вот основная цель антироссийских провокаций

08:31. 24 апреля 2018 Просмотров - 57 Нет комментариев Опубликовал:

Генсек ООН Антонину Гуттериш заявил, что в сегодняшнем мире началась новая «Холодная война» и назвал существующую систему ООН «неэффективной», так как в нынешнем мире появилось много новых игроков и Совбез в составе всего пяти стран больше не может представлять мир. Более того, по словам генсека, «некоторые страны злоупотребляют правом вето».

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Предельно ясно, что под «некоторыми странами» Гуттериш имел в виду именно Россию, а под «злоупотреблением», видимо, подразумевается то. Что Россию вот уже шесть лет не дает коалиции США развалить Сирию, как это было с Ираком и Ливией. Более того, некоторые мировые лидеры уже открыто стали говорить о том, что нашу страну просто необходимо лишить права вето – так что, практически нет сомнений в том, что генсек ООН имел в виду именно Россию.

И если честно, есть все основания полагать, что идея ограничения России в праве вето возникла в Великобритании – во время обсуждения «Дела Скрипалей» в британском парламенте прозвучал именно такой призыв. Затем уже в Совбезе ООН на нашу страну посыпалась целая вереница ложных обвинений – от ответственности за сбитый на Донбассе малазийский Боинг, до поддержки химического оружия в Сирии и применение химоружия в Солсбери. Особо отмечу – ни одно из этих дел не заходит дальше голословных заявлений. Дело Боинга расследуется уже четвертый год, при этом в тайне, факт применения химоружия в Сирии уже было опровергнуто, а представители США лично подтвердили факт отсутствия такого оружия у правительственных сил, а «Дело Скрипалей» - вообще полнейший фейк, за который Лондону еще предстоит оправдываться.

При этом стоит отметить, что инцидент в Солсбери и постановка химатаки в сирийской Думе вполне могут иметь связь. Еще в начале апреля в Восточной Гуте были задержаны офицеры британского спецподразделения SAS, занимавшихся подготовкой и координацией незаконных бандформирований. А позже именно там произошла «химатака». Совпадение ли? Не думаю.

Иными словами, все это очень похоже на то, что все это является не простыми совпадениями, а частью глобального плана по ослаблению позиций России в ООН, а также дальнейшего развала Сирии – уж очень хочется США и их союзникам дешевой нефтью и дальше промышлять.

 

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