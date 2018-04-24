Просвещение и хищность в контексте майданов

Хищник же получает питательные вещества во плоти, то есть всегда уже в концентрированном и адаптированном виде, минуя ранние стадии их извлечения. Это просто факт (украсть готовое легче, чем сделать трудом) – и нам придётся его принять, придётся с ним жить, хотим мы этого или не хотим. Питание хищника более сытно и калорийно, потому что неразрывно связано с хищничеством.

Чтобы объяснить, почему то в российской, то в украинской, то в армянской, то в какой-иной среде с удручающей цикличностью вспыхивает страсть «отдаться Западу» с надеждой на получение коврижек и булочек Нуланд – объясню базовый закон питания. Капитализм – хищник. А питание хищника ВСЕГДА более калорийно, по-русски говоря – сытно, чем просвещение (фотосинтез – дословно, «светосовмещение»). Может быть, это прозвучит смешно и пафосно, но это не случайное совпадение: получение питания непосредственно из света – просвещение…



Например, калорийность (ккал на 100 г) гуляша из говядины 156,7, из свинины 237,3 и даже «диетические» куриные котлетки на пару 127,5 ккал. При этом салат из помидор, огурцов и перца даёт на тот же вес лишь 22,3 ккал, салат из свежей капусты с яблоками -33,2, квашенная капуста – 27,4 1 ккал. Это не я придумал, это легко уточнить в любом справочнике, которые популярны у худеющих дам…

То есть социальное вегетарианство и миролюбие, добродушие и добродетель – по аналогии с овощами, не могут дать той питательной сытности, какие дают хищность, разбой и «расчленёнка», активно практикуемые политической верхушкой Запада.

Поэтому капитализм при всей его жестокости и кровавом уродстве – в ядре своей системы всегда имеет соблазн сверхпотребления, завидного материального изобилия. А раз так, то люди глупые и малообразованные, дикие или вторично одичавшие в комфортной городской среде – постоянно уподобляются зебре, рвущейся на сытный обед ко львам.



Они (глупые люди) постоянно начинают брать это хищное сверхпотребление как идеал – и прикладывать его к себе, как модница платье в примерочной.

Разумный человек понимает всю тупиковость, энтропию западной модели антицивилизации (выросшей в борьбе с цивилизационными опытами лучших сынов человечества). Запад давно и основательно объявил войну мечте о лучшем будущем всего человечества. Он исходит из необходимости постоянно нарастающих бедствий.



Почему?



Он понимает, что в основе либеральных соблазнов – подмена высшего низшим, света разума – тёмным инстинктом. И что обогащающие до поры, до времени расчленение, бандитизм и разбой в масштабах маленького земного шарика – непременно бумерангом ударят по тем, кто их практикует (мировые войны, великая депрессия и пр.)

Зебра или антилопа (Украина или Армения) могут, конечно, поучаствовать в львиной или тигриной трапезе – но только определённым образом. Их активно приглашают к столу, соблазняют «отдаться» видами сверхизобилия в ядре капиталистической системы. Но за столом в итоге они всегда будут только в строго определённом качестве, обусловленном хищным типом питания капитализма.

Конечно, в этой системе победивший хищник жрёт завидно: это вам не листочки щипать! Можно поэтому сделать «пиар»-картинку, завораживающую незрелые умы. Проблема в том, что хищность имеет определённую пропорцию: тех, кого жрут, всегда должно быть раз в 10 больше, чем тех, кто жрёт. Не верите мне – спросите зоологов, ползающих на пузе с фотоаппаратом в саваннах…

Вы думаете, в мире людей иначе? Нет, именно эта, африканская пропорция соотношения хищников и их жертв ПОСТОЯННО соблюдается во всех «рыночных реформах», в разных частях света. Совершенно независимые друг от друга социологические службы снова и снова указывают цену реформ «по МВФ»: около 10% (иногда 8, иногда 12-14) резко выигрывают и переходят к сверхпотреблению. По закону сохранения вещества и энергии около 90% населения катастрофически проигрывают. Они в свою очередь делятся на бедных и нищих: это убежавшие и пойманные. Убежавшие беднеют, пойманные – выжираются до костей.

Когда пойманные сожраны – хищники начинают ловить следующую жертву, и, как правило, демографы фиксируют вымирание во всех странах с либерально-рыночными реалиями. Население сокращается, где быстрее, где медленнее, но тенденция очевидна: хищники съедают свой народ.

Хищникам, по большому счёту, безразлично, кого жрать. Оберегая собственное население, правительства западных колониальных метрополий стараются выносить охоту на потребительские ресурсы вовне, через границы, моря и океаны.

Таким образом, в метрополии уровень взаимной агрессии, хищной «борьбы за существование» снижается – но за счёт его роста в колониальных и полу-колониальных перифериях.

Этот тип питания (финансового обогащения при рыночной конкуренции) – главная причина постоянной агрессии Запада, которая человеку без экономического образования кажется каким-то бредом и поведением маньяка. Современный Запад (антицивилизация хищников) сложился так, что «сидеть дома» он просто не может. Ему постоянно нужно куда-то плыть и кого-то «демократизировать» с летальным исходом.

Запад не может обойтись без бесконечных войн и цветных некролюций (делаемых руками самых отсталых слоёв населения). Их череда удручающе бесконечна – притом, что ни число народов, ни площадь суши отнюдь не бесконечны. Бесконечная агрессия геополитического хищника, направленная на конечный, и даже маленький мир (по сути, космический кораблик, летящий в холодном безжизненном космосе) – показывает нам всю тупиковость и обречённость «западного выбора».

Запад не может победить, потому что его окончательная победа приведёт к его коллапсу. Единственно возможная победа для его обитателей – это поражение хищных масонерий в борьбе с силами созидания, прогресса, миролюбия и равноправного сотрудничества. А пока Запад гробит общую планету, без которой сам тоже не сможет обойтись…

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Мы не хотим Запада не потому, что мы не хотим высокого и качественного потребления. Просто мы знаем, что всё имеет свою цену.

Если высокое текущее потребление небольшой кучки заговорщиков, уголовных и политических преступников, достигается ценой слома мирового созидания и мирового прогресса, ценой уничтожения планеты в цепи чёрными кляксами расползающихся гнилых мятежевойн – то от него нужно отказываться.

Не от потребления, как такового, конечно, а от «ударов ниже пояса», от энтропических методов добычи богатств частных лиц.

Иначе у нас у всех, у человечества (включая и пока привилегированное население стран Запада) – никакого будущего нет.







В.Л. Авагян





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