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“Народный премьер-министр”

14:04. 24 апреля 2018 Просмотров - 197 Нет комментариев Опубликовал:


Армянская оппозиция намерена потребовать от правящей Республиканской партии изменения процедуры назначения премьер-министра.
Согласно Конституции, нового премьер-министра должен утверждать парламент, на что депутатам по закону отведена неделя.
Оппозиция хочет, чтобы выборы премьер-министра осуществились толпой на улице, фактически добиваясь от Республиканской партии полной политической капитуляции.
Выборы должны пройти на центральной площади Еревана под управлением Пашиняна, где Пашинян будет главным кандидатом в "народные премьер-министры", после чего он создаст "временное правительство", которое будет управлять Арменией вплоть до досрочных выборов. Как не трудно догадаться. осуществляется попытка полного захвата власти через улицу.

Вчера Пашинян прямо заявил о том, что у него есть вполне корыстные амбиции связанные с занятием кресла президента или премьер-министра.



Переговоры по этому вопросу пройдут 25 апреля.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: армения, ереван, кавказ, пашинян, Саргсян
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