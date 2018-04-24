“Народный премьер-министр”

Армянская оппозиция намерена потребовать от правящей Республиканской партии изменения процедуры назначения премьер-министра.Согласно Конституции, нового премьер-министра должен утверждать парламент, на что депутатам по закону отведена неделя.Оппозиция хочет, чтобы выборы премьер-министра осуществились толпой на улице, фактически добиваясь от Республиканской партии полной политической капитуляции.Выборы должны пройти на центральной площади Еревана под управлением Пашиняна, где Пашинян будет главным кандидатом в "народные премьер-министры", после чего он создаст "временное правительство", которое будет управлять Арменией вплоть до досрочных выборов. Как не трудно догадаться. осуществляется попытка полного захвата власти через улицу.Вчера Пашинян прямо заявил о том, что у него есть вполне корыстные амбиции связанные с занятием кресла президента или премьер-министра.Переговоры по этому вопросу пройдут 25 апреля.

Источник: colonelcassad.livejournal.com