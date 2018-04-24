Мир Овертона

Как-то упустила момент, когда неприемлемые и абсолютно недопустимые с точки зрения здравого смысла вещи стали неотъемлемыми атрибутами повседневной жизни. То, что ещё 4 года назад казалось чудовищным — сегодня почти норма. За микроскопический по меркам истории срок бытие провело массированную атаку на сознание. Прямо на наших глазах форточка Овертона расширялась и становилась сначала панорамным окном, затем — витриной, и готова вот-вот разрастись до гигантских размеров, заняв собой всё пространство вокруг.

И это уже не вызывает каких-то особых эмоций. Пять стадий принятия неизбежного сократилось до двух. Сначала гнев, потом, собственно, — само принятие факта.

Макрон сказал, что Францию освободила Америка. За это ему Трамп подарит кусок обивки от стула и чашку со своей подписью. Здесь даже гнева нет. Есть просто принятие факта, что нынешний президент Франции — щенок, который заливисто лает на салют, предварительно забившись в самый дальний угол под кроватью.

Или вот — по-голливудски улыбающаяся американская элита на похоронах Барбары Буш. Нам такой радости не понять. Для США же, вся история которых построена на принципе «ваша смерть во имя нашей исключительности, благополучия и свободы», — для них смерть даже близкого человека не является поводом для грусти.

Протесты в Армении? Да, нехорошо. Но после Украины и всей той вакханалии и ужаса, который происходил и происходит там до сих пор, честно говоря, даже не знаю, чем меня может удивить очередная реализация старенькой методички. Разве что узнаю, как по-армянски будет «банду гэть» и #онижедети.

Очередные заявления Порошенко тоже уже не впечатляют. После каждого его перла сегодня идут лишь вялые споры на предмет того, сколько и чего в этот раз было принято на грудь.

Трамп в Твиттере; Хейли в Совбезе; Пентагон, ведущий подсчет «русских троллей»; британская пресса, давно переплюнувшая собственных ученых; опросы Радио Свобода; русскоязычные аккаунты сирийской «умеренной оппозиции», которые ведут выходцы из Украины; живущие в Израиле бывшие граждане СССР, позирующие в бандеровской форме и открыто рассуждающие, как лучше убивать русских и палестинцев; разорванное в клочья международное право; презумпция вины, как главная движущая сила в отношении России; санкции, как способ недобросовестной конкуренции; бомбардировки во имя мира и мир, главным приоритетом и источником дохода которого является война; Германия, выпрашивающая у Трампа отмену санкций против России ради выживания своего автопрома; ставящая ультиматум России внучка пособника нацистов и по совместительству глава МИД Канады; кукарекание петушка Макрона, пытающегося выжить с места лидера еврокурятника старую курицу Меркель; лондонский паноптикум, с помощью отравления Скрипаля возомнивший себя Агатой Кристи, Шерлоком Холмсом и Дарьей Донцовой в одном флаконе…

Весь этот балаган, который даже в шоу Петросяна пускать стыдно, — всё это наша реальность. Которую приходится принимать, как данность. Потому что другой нет и, увы, — не будет. В связи с чем могу констатировать, что конец света уже наступил. Просто оказался он немного не таким, как мы ждали.

И с этим тоже придётся смириться.

По крайней мере, пока. И, максимально оградившись от хаоса, сосредоточиться на собственных приоритетах. Просто потому, что вылечить всех пациентов дурдома мы не сможем. Но ради собственной безопасности нам придётся его возглавить и контролировать всех его обитателей.

У нас нет другого выхода. Просто потому, что в противном случае все эти новые наполеоны и прочие глисты, возомнившие себя анакондами, не дадут нам жить спокойно.

Юлия Витязева

Источник: voicesevas.ru