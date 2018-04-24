К местам «мусорных бунтов» стягивают «тяжелую артиллерию»

В одном из недавних материалов «СП» руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой оперировал довольно интересными цифрами, рассуждая о размерах «серой» прибыли настоящих владельцев мусорных полигонов Московской области. С каждого въезжающего на свалку мусоровоза, считает он, в их мошну падает 4−6 тысяч рублей, при том, что ежедневно вместо положенной по лицензии сотни на полигоны как минимум Коломны, Клина и Долгопрудного въезжает не менее тысячи машин. Даже достаточно грубое математическое вычисление позволяет понять, насколько большими с точки зрения рядового обывателя являются объемы проведенной «мимо кассы» и исчезающей в офшорах наличности.

Правда, Роман Абрамович, имевший свою долю в мусорном бизнесе Подмосковья, не так давно избавился от нее, и Алексей Неживой склонен объяснять этот поступок как раз неудовлетворенностью олигарха получавшимися «на выходе» нулями. Однако помимо него, в этом деле осталось еще достаточное количество птиц не менее высокого полета, для которых подобные цифры выглядят вполне приемлемо.

Но вот незадача — массовые народные протесты по поводу экологической ситуации в регионе не дают получить их в полном объеме. Уже как минимум несколько месяцев многие граждане имеют смелость «не пущать» машины, требуя полного и безоговорочного закрытия свалок, а некоторые чиновники имеют неосторожность систематически давать «добро» на народные митинги и протесты. Терять миллионы заинтересованные лица, видимо, больше не намерены, и поэтому от игр «в демократию» решительно перешли к силовому плану «Б». Иными соображениями объяснить происходящее в наиболее напряженных точках «мусорного бунта» довольно сложно.

Судите сами. Члены инициативной группы жителей Волоколамска, выступающих за немедленное закрытие абсолютно всех тел полигона «Ядрово», не раз отмечали, что избранный мэр Волоколамска Петр Лазаревсильно помогает гражданам, предпринимая все зависящие от него шаги в деле закрытия полигона. Но утром 13 апреля в его дом прибыли сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями. Правоохранители больше часа проводили там обыск. Сам чиновник связал данный визит напрямую с его деятельностью вокруг полигона ТБО «Ядрово», из-за ядовитых выбросов которого 26 марта десятки волоколамских детей были отправлены в больницу с признаками отравления свалочным газом. Он заявил, что ранее к нему неоднократно обращались как некие высокопоставленные чиновники, так и представители криминалитета, предупреждая о возможных проблемах, если митинги против закрытия полигона не будут оперативно прекращены.

— Сейчас Петр Лазарев находится на свободе и продолжает исполнять свои обязанности, — рассказал корреспонденту «СП» волоколамский активист Иван Литвинов. — Он присутствует на советах у главы района, но предпочитает отмалчиваться. Видимо, его здорово напугали. В принципе, мы его по-человечески понимаем и не осуждаем, он сделал для нас много. Но теперь, после публичных заявлений главы Серпуховского района Александра Шестуна, он, вероятно, понимает, что «ответочка», которая рано или поздно ему прилетит за помощь активистам, вполне может быть именно такой.

Кстати, то, о чем рассказал и что показал в последних двух видеороликах Александр Шестун, действительно, способно вселить панику. Например, чиновник, активно выступающий против планируемой ликвидации Серпуховского района и за закрытие мусорного полигона «Лесная», открыто заявляет (его видеообращение есть в Youtube — ред.), что ему звонил руководитель администрации губернатора Московской области Михаил Кузнецов и предлагал написать заявление об отставке с открытой датой, обещая в противном случае открытие заказных уголовных дел против несговорчивого главы и пуск его семьи по миру, что якобы уже согласовано с Андреем Яриным, начальником главного управления внутренней политики администрации президента. Кроме того, в приводимом в ролике фрагменте аудиозаписи человек, поименованный в сопроводительных титрах как «начальник управления „К“ ФСБ генерал И.И. Ткачев», говорил, что Шестуна «переедут катком», как в свое время по какой-то команде поступили с неким Сугробовым, и сделает это некто Дорофеев, который «целуется с Воробьевым» и якобы «заточен» на главу Серпуховского района. При этом в разговоре также упоминался губернатор Марий Эл Маркеев, которого «ломали две недели», после чего он написал аналогичное заявление.

Отдельно Александр Шестун упомянул, что давление на него усилилось на фоне обострения экологической ситуации, особенно когда администрация района согласовала митинг против мусорного полигона «Лесная». И вновь в записанном диалоге от имени человека, поименованного в титрах «начальником управления „К“ ФСБ генералом И.И. Ткачевым» чиновнику рекомендовалось ничего не проводить, поскольку полигон якобы станет следующим, «где будет произведено наведение порядка». При этом собеседник на реплики Шестуна о заезде туда в течение двух дней грузовиков с отходами в количестве, превышающем нормативное в три и даже четыре раза, отвечал «я знаю».

На просьбу корреспондента «СП» прокомментировать текущую ситуацию вокруг серпуховского полигона ТБО «Лесная» и видеообращений Александра Шестуна депутат трех созывов Серпуховского района и депутат городского округа Чехов Николай Дижур заявил, что первопричиной происходящего он считает узурпацию власти нынешним губернатором области Андреем Воробьевыми и ликвидацию местного самоуправления сельских и городских поселений.

— В видеообращениях, размещенных Шестуном, прямо указаны механизмы и схемы осуществления административной реформы в Московской области, — сказал он в телефонном разговоре. — И это все не фейк, это абсолютно достоверные угрозы, достоверная информация. Я знаю Александра Шестуна 15 лет, очень тесно с ним работал с декабря 2003 года.

«СП»: — А чем же так помешал чиновник тем же «генералам ФСБ»?

— Нет, он не ФСБ помешал, он в коррупционную вертикаль не вписался, а силовики — это как раз ее инструментарий. Обратите внимание — все перечисленные люди работали в интересах губернатора Московской области, который никак не может убрать Шестуна. Все остальные главы упали, встали на колени, переквалифицировались в советники губернатора. У нас было 36 городских округов и 36 муниципальных районов, и практически все их главы оплатили свое перемещение, потому что главный бизнес областной администрации — продажа должностей. Остался вот только один, отказывающийся преобразовать Серпуховской район в городской округ Серпухов. И сегодня он — символ демократии.

«СП»: — Для чего же это делается?

— Думаю для того, чтобы загадить, если не сказать еще резче, но точнее, окончательно всю область. Превратить ее в поле захоронения продуктов жизнедеятельности столицы. Сопротивляться-то будет уже некому. А назначенный управленец будет вносить коррупционную ренту. Как во времена монголо-татарского ига, продавали же тогда ярлыки на княжение. И, обратите внимание, везде миграция. Их перепосылают, скажем, из Дубны в Домодедово, из Балашихи в Каширу и так далее. В Волоколамск же вот Вихарева прислали из Лосино-Петровского.

«СП»: — А чиновники вышестоящего уровня, они что, не в курсе, что происходит у них прямо под носом?

— Ну как же не в курсе! Они все прекрасно знают, это ж отлаженная политика. Кого же мы слышим на записи Шестуна? Хотя, что интересно, они же ведь, посмотрите, никого не убивают. Это при прежнем губернаторе каждого десятого главу убивали едва ли не прямо на рабочем месте, а при Воробьеве ни один не погиб. Кого в советники, кого в отставку.