К 70-летию Израиля евреи переписали историю и выпустили новую Библию!

Раввин Тули Вайс со стопками израильской Библии, которую он редактировал. Фото предоставлено Israel365 Раввин Тули Вайс со стопками израильской Библии, которую он редактировал. Фото предоставлено Israel365

Новость из разряда — "охренеть не встать!"

В то время, когда Берл Лазар, главный раввин России, объясняет нам, россиянам, что книга "Тора" для евреев это такая "святая книга", что в ней нельзя изменить не то, что слово, даже одну букву или даже запятую, в противном случае она потеряет свою святость, богоданность, для лохов-христиан евреи решили выпустить обновлённую Библию, призванную сгладить "острые углы" межконфессиональных отношений.

То есть, у иудеев всё очень серьёзно, там даже запятую нельзя изменить в тексте Торы, а "продукт для христиан" под названием "Библия", он изначально был "лоховский", поэтому в нём можно бесконечно делать исправления, замену слов, и даже можно менять концепцию повествования!

Мы были враги прежде? Теперь нет проблем! Мы выпускаем для вас, гои, новую "Библию", начинаем внедрять её в массы, и всё, будем теперь друзьями! Ура, товарищи!

Так?

"А хрен вам!", как говорит один мой друг. Мы помним и знаем, какой вывод сделал великий французский писатель, философ Эрнест Ренан, автор таких произведений как "Жизнь Иисуса", "Апостолы", "Святой Павел", "Евангелия", Христианская церковь", и других. Изучив в деталях историю христианства, Эрнест Ренан в конечном итоге сделал вывод:

Это стало понятно ещё во второй половине 19 веке, когда в России ещё не было в ходу Библии с "ветхим Заветом" во главе!

Немногим раньше, другой знаток религиозной истории, английский и американский писатель Томас Пейн оставил для потомков своё свидетельство о мошенничестве иудеев на тему: "иудаизм завоевал весь мир через христианство".

Это историческое свидетельство Томаса Пейна выражено следующими словами:

В 21 веке, относительно недавно, пятилетку назад, раввин Пинхас Полонский, прочитавший евреям лекцию в Большой хоральной синагоге Санкт-Петербурга, ПРЯМО ПОДТВЕРДИЛ, что вот эти слова Эрнеста Ренана: "именно через христианство иудаизм завоевал весь мир", соответствуют истине!

Вот что сказал Пинхас Полонский под запись:

"...Вас учили, что иудаизм — это не мессионерская религия. Так это не так! Иудаизм — это самая миссионерская религия на земле. Через наши дочерние предприятия — Христианство и Ислам — мы распространили нашу идею по человечеству. А теперь мы переходим к тому, чтобы работать напрямую с человечеством! То есть, и Христианство, и Ислам выполнили важнейшую историческую миссию. Они распространили человечеству знания про еврейский народ. Про "Заповеди", про Авраама, про Моисея, про Монотеизм. Большое за это СПАСИБО! Это очень важная работа, мы сами сделать её не могли. После этой замечательной подготовки мы можем, наконец, сами общаться с человечеством! Поэтому мы собираемся на уровне Соломона предложить человечеству Новый Путь, и мы собираемся его предлагать в ближайшей перспективе. Это превращение Иудаизма в универсальную религию человечества. Эта подготовка идёт полным ходом!"

Сама запись лекции раввина Полонского здесь.

И вот уже в наши дни, сделан новый шаг в этом направлении!

Новая еврейско-английская Библия с ярко выраженным израильским колоритом будет издана в честь 70-летия Израиля!

Из анонса:

"Израильская Библия " является первой в мире Библией, сосредоточенной вокруг Земли Израиля, народа Израиля и уникальных отношений между ними".

Israel365 учит христиан о библейском значении Земли Израиля и связи еврейского народа с землей, основываясь на тексте 24 книг, которые составляют Танах, еврейское имя для Библии, и то, что христиане называют "ветхим Заветом".

Вице-президент по маркетингу и бренд-стратегии Мааян Хоффман написал в "Jerusalem Post: "Цель новой Библии — убедить разделённый еврейский народ, христианских сионистов и то, что иногда кажется антиизраильским миром, что земля Израиля принадлежит еврейскому народу."

Хотя израильская Библия была создана в основном для неевреев , раввин Тули Вайш (Tuly Weisz), её редактор, подчеркнул, что "в её тексте или презентации для еврейского читателя нет ничего сомнительного". Он сказал, что надеется, что Библия, которая будет опубликована в июне, будет способствовать большему взаимопониманию между христианами и евреями. "В течение 2000 лет Библия была № 1 источником разделения между евреями и христианами", — сказал Вайш. “Я надеюсь, что эта Библия станет источником единства между двумя народами.” Источник.

Я не сомневаюсь, что в новой "Библии" уже нельзя будет прочесть ни вот этих слов Христа: "ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего" (Ин. 8: 44), ни вот этих слов его учеников: "злословие от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское" (Откр. 2: 9).

Можно также не сомневаться, что новая "Библия" писалась в Израиле в рамках решения задачи по превращению Иудаизма в "универсальную религию человечества", как и рассказывал евреям в Большой хоральной синагоге Сакт-Петербурга пятилетку назад раввин Пинхас Полонский.

Так что, ждите новых шагов в этом направлении! В том числе и со стороны наших христианских священников! Они уже не первый год проводят совместные с иудеями совещания!

24 апреля 2018 г. Мурманск. Антон Благин