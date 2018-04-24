Без паники: Рынок есть рынок, а индусы – индусы

ВВС Индии приостанавливают участие в совместной с Россией программе создания перспективного истребителя пятого поколения. Зато ищут другие "вкусности" на русском оружейном рынке

Уважаемый в оружейном мире журнал Jane's Defence Weekly сообщил, что "Индия выходит из проекта FGFA, оставляя Россию развивать его в одиночку". В качестве обоснования такого решения в статье указываются разногласия по цене и доступу к технологиям.

Индийский истребитель на основе Су-57

Проект FGFA расшифровывается просто "Истребитель пятого поколения" (Fifth Generation Fighter Aircraft). Этот проект развивается уже с 2007 года, и его суть заключается в том, чтобы на основе российского самолёта пятого поколения ПАК ФА (который ныне назван Су-57) создать похожий индийский. То есть сама 11-летняя история этой разработки, в которой пока обозначен единственный результат, показывает, что индусы явно пытались запихнуть в себя кусок не по рту. Потому что этим единственным результатом стало создание эскизного проекта FGFA, за что Индия заплатила 295 млн долларов, а соответствующий русский самолёт уже летает и даже опробовался в условиях реальных боевых действий в Сирии.

Достаточно очевидно, что работу тормозит отсутствие у Индии достаточного количества денег или достаточного желания их тратить. Русские специалисты на основе принятых и вполне прозрачных методик рассчитали, что весь проект обойдётся в 10 млрд долларов, но именно тогда в Нью-Дели отказались оплатить свою долю. В ход пошли аргументы типа тех, что самолёт не отвечает требованиям для машин пятого поколения, он слишком заметный, мотор слишком слабый, авионика слишком отсталая, а РЛС — слишком устаревшая. И вообще индусам хотелось побольше делать в этом самолёте самим, а русские должны были для этого всего лишь передать соответствующие технологии. Которые впоследствии будут использованы при создании уже полностью собственного индийского самолёта пятого поколения.

То есть, как видим, всё в порядке с современными технологиями у русского истребителя. Только платить за них не хочется. Как и русским, со своей стороны, не хочется делиться всеми секретами новых РЛС с фазированными решётками, а новый мотор взамен действительно слабого AЛ-41Ф1 они бы предпочли сперва поставить на собственные самолёты, а не на индийские, за которые к тому же не заплачено.

Нет. Справедливости ради надо признать, что в 2016 году индусы согласились с компромиссом, по которому в проект на паритетных началах вкладывались не по пять, а по 3,7 млрд долларов, с максимально возможным учётом индийских "хотелок". Партнёрам Россия соглашалась передать ряд технологий, а также была готова локализовать ряд производств на индийской территории. Но, как видим, даже и эти условия Индию не устраивают, что и говорит о том, что дело не в технологиях или качествах самолёта, а чисто в деньгах. Хотя, если учесть заявление индийской стороны, что и этот отказ не окончательный, что всё можно предусмотреть, если Россия выполнит ещё ряд индийских требований, то окажется, что в деньгах дело нечисто. А хочется просто ещё поторговаться с партнёром — вдруг он опять уступит.

Индусы — мастера вилять на переговорах и требовать странного

В своё время "Царьград" уже затрагивал эту тему. И речь шла примерно о том же: "Индия будет продолжать совместную работу с Россией над истребителем пятого поколения лишь при условии полной передачи ей всех технологий". Чтобы затем они помогли "работе над собственным индийским самолётом нового поколения". И всё было оплетено вязкими словесами восточных хитростей, которые, однако, по убеждению одного из самых знающих отечественных военных экспертов Виктора Литовкина, в России уже никого в заблуждение ввести не могут.

И он в разговоре с "Царьградом" не раз подтверждал ту свою оценку:

Индусы не хотят платить за самолёт пятого поколения и придумывают всякие отговорки. А, по сути, требуют: вы передадите нам технологии пятого поколения, а мы будем делать их сами на наших заводах. То есть хотят за ломаные гроши получить самую суперсовременную технику и технологии. Отсюда и все претензии. Тут не о чем беспокоиться. Просто надо не обращать внимания на эти заявления. Это же Индия. Они никогда просто ни о чём не договариваются, им всегда что-нибудь надо".

Очень интересно сегодня, оправдается ли в конечном итоге прогноз Литовкина: "Мы будем им делать самолёт пятого поколения. Пусть только платят".

Но военное сотрудничество продолжается

Как раз в последние дни в области российско-индийского военного сотрудничества произошло несколько событий, которые указывают на то, что оценки военного эксперта, дотоле поразительно точные, могут оправдаться и в этот раз. Во всяком случае, если с самолётом ситуация и подвисла, то в целом такое сотрудничество продолжается и расширяется.

Так, генеральный директор по закупкам Министерства обороны Индии Апурва Чандра посетил в Санкт-Петербурге площадку Северо-Западного регионального центра АО "Концерн ВКО «Алмаз-Антей»". То есть того самого концерна, который производит комплексы ПВО С-400, на приобретение которых Нью-Дели сегодня выделяет 5,8 млрд долларов.

С-400. Фото: www.globallookpress.com

При этом Чандра выглядел довольным и высказывался более чем благостно:

Технологиями и научными школами, необходимыми для разработки и производства всех самых современных систем и комплексов противовоздушной обороны, сегодня обладают лишь несколько стран. Россия — лидер в этой сфере. Для индийской армии, которая полвека имеет на вооружении российские средства ПВО, важно, чтобы прикрытие индийского неба обеспечивалось самыми современными и самыми надёжными в мире системами".

А тот же журнал Jane's Defence Weekly сообщил на днях о том, что Министерство обороны Индии всё же решило прекратить долгое морочение голов с тендерами на новую автоматическую винтовку и приобрести лицензию на производство российского автомата АК-103. Объём сделки будет включать изготовление более 800 тысяч русских автоматов, а 150 тысяч будут закуплены немедленно для покрытия первоочередных потребностей армии.

И тут специалисты отмечают наличие в прошлом этой сделки фактов из сорта "индусы крутят, сбивают цены", но, похоже, их всё же "дожали": именно Индия в итоге пересмотрела свои прежние требования к стрелковому оружию для своей армии. И теперь именно концерн "Калашников" вроде бы подряжается построить два завода для производства АК-103.

Таким образом, поводы для беспокойства — а тем более для "всёпропальных" заявлений, которые уже появились в российских СМИ, — кажутся не очень вескими. Рынок есть рынок, индусы есть индусы. Хочется им немножко поэксплуатировать свою роль одного из крупнейших покупателей русского оружия, используя то обстоятельство, что продавец тоже в какой-то мере зависит от покупателя. Вольно им. Восток — дело тонкое. А восточный базар — тонкость вдвойне.

Источник: tsargrad.tv