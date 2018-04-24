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А если потом личность сломается?

16:18. 24 апреля 2018 Просмотров - 146 Один комментарий Опубликовал:


Лукашенко про Армению и переделку конституции в Белоруссии.

Надо прекратить эту, по-белорусски говоря, волтузню про референдум и о том, что завтра могут быть внесены изменения в конституцию. Эта тема фигурирует во «взбудораженных СМИ, которые сидят за бугром и получают непонятно откуда деньги.
Если кто-то рассчитывает, что мы примем конституцию и создадим фундаменты для майданов и майданутых,— этого не будет, пока я президент. Нам сейчас не до референдума. Нам надо в этой опасной беспорядочной ситуации в мире выстоять. Нам не до того, чтобы бунт поднять в стране.
Обещаю вам: я никогда не поставлю вас и специалистов, судей, народ перед выбором изменения конституционных основ государства под какую-то личность. Зачем менять основы страны, ломать страну под личность? А если потом личность сломается? Если уж под кого-то надо было изменить конституцию, надо было честно поступить. Мы когда-то этим путем пошли, когда сняли ограничение для избрания президентов, всех президентов. Не надо было переводить парламентскую республику в президентскую и президентскую в парламентскую, а потом неизвестно во что. Вот оно и аукнулось».

В целом, Лукашенко вслед за Кремлем назвал происходящее в Ереване внутренним делом Армении и посоветовал армянам “не увлекаться”.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: армения, белоруссия, лукашенко
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Один комментарий»

  • 6055 5217
    Руса 24 апреля 2018 в 18:46 Ссылка Пометить
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    Лукашенко правильно говорит.
    Горбачев и его пособники “увлеклись” политическими реформами и
    СССР развалился.

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