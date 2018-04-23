Золотой фонд альтернативной истории: Тартария – наследница Скифии
10:47. 23 апреля 2018 Просмотров - 215 2 коммент. Опубликовал: brahman
В чёткой и строгой логике Виктору Максименкову не откажешь.
Часть 1
Часть 2
Часть 1
Часть 2
Источник: ss69100.livejournal.com
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Мы все забыли, что “русскими” мы стали после прихода “русов”, варяжского скандинавского племени. Слово “русский”, как часть речи – притяжательное прилагательное, отвечающее на вопрос “чей?”. “Русские” – означает, что мы принадлежим “русам-варягам”.
Мы все забыли, что нас “полавливали” половцы и называли нас, приведенных “с лова” в рабство, “словянами”. По английски слово “раб” до сих пор звучит “slave”, то есть “с лова” – словленные, “словяне”.
Деформировать морфему “с лова” в тешащую самолюбие морфему “слава” – было исторической необходимостью, для сотворения из бывших рабов государство-образующего “русского” народа.
Но хватит педалировать тему “великости” и “славности” русской нации, когда всем стала доступна правда о ее исторических истоках.
“Русские” возникли с приходом Рюрика (Рериха, Рарога). А до того мы были “словленные” рабы у тюркских “половцев”.
Истинное самоназвание нашего народа было – Ярые (Арии). Тоже, кстати, как часть речи – имя прилагательное, отвечающее на вопрос “Какие?”
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Ну и кто мы? Козломордые собаки?