Главная » История, Мировоззрение, События прошлого

Золотой фонд альтернативной истории: Тартария – наследница Скифии

10:47. 23 апреля 2018 Просмотров - 215 2 коммент. Опубликовал:
В чёткой и строгой логике Виктору Максименкову не откажешь.

Часть 1



Часть 2


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Азбука, Америка, Африка, Евразия, Европа, история, Китай, максименков, сибирь, Скифы, славяне, Тартария
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Центр мира. Великая Тартария
... история. Попытка историков оторвать историю Руси от истории Великой Тартарии... Саксонский георгталер Венгерский золотой дукат Сохранились письма ...из музейных и библиотечных фондов, мне верится куда ...Не важно, официальных или альтернативных. Так, изучая лекцию...
Древняя цивилизация славяно-ариев – возврат из забвения
...металлом, наравне с золотом. Золото служило оправой для...участии специалистов российского фонда фундаментальных исследований. ...же побывала и «Лаборатория Альтернативной Истории» (А. Скляров),... странах, окружавших Великую Тартарию – громадную Славяно-Арийскую...
Концептуальный смысл личности Сталина в президентских выборах 2018.
... правопреемником Великой Тартарии. Аналогичная ситуация.... Впервые в истории, народный кандидат....ru/ 2.​ Альтернативное социалистическое движение 3.​...общественное движение «Возрождение. Золотой Век» 39.​ ... Фонд Русской цивилизации «Светославъ» 45.​ Фонд ...
А кто это такие - Социальные паразиты!?
.... 2. История и фактология История — это ...за страна Великая Тартария, кто строил китайскую... за бесценок. Альтернативные источники энергии, ...раздувание, расширение). Уничтожение золотого номинала доллара произошло ...помощи Международного Валютного Фонда (МВФ) ...
Бестопливные энергетические технологии и их судьба
... порабощения»). Концепция «золотого миллиарда» после событий...шара, ибо альтернативные бестопливные технологии ...неё – «Великая Тартария») всегда была удерживающим... – это конец истории человечества. Следует отметить...научными организациями и фондами. Механизмы, ...
Диверсия в области образования приобретает угрожающий размах
...учебников пытаются создать альтернативную реальность, цель ... так называемый «золотой миллиард», обучение совсем...это материк». История. Теперь вместо истории развития цивилизаций...проваливаешься в тартары вместе с ... большими деньгами (фонд Джорджа Сороса, ...

2 коммент.»

  • 29 21
    Владимир Коток 23 апреля 2018 в 11:42 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Мы все забыли, что “русскими” мы стали после прихода “русов”, варяжского скандинавского племени. Слово “русский”, как часть речи – притяжательное прилагательное, отвечающее на вопрос “чей?”. “Русские” – означает, что мы принадлежим “русам-варягам”.

    Мы все забыли, что нас “полавливали” половцы и называли нас, приведенных “с лова” в рабство, “словянами”. По английски слово “раб” до сих пор звучит “slave”, то есть “с лова” – словленные, “словяне”.

    Деформировать морфему “с лова” в тешащую самолюбие морфему “слава” – было исторической необходимостью, для сотворения из бывших рабов государство-образующего “русского” народа.

    Но хватит педалировать тему “великости” и “славности” русской нации, когда всем стала доступна правда о ее исторических истоках.

    “Русские” возникли с приходом Рюрика (Рериха, Рарога). А до того мы были “словленные” рабы у тюркских “половцев”.

    Истинное самоназвание нашего народа было – Ярые (Арии). Тоже, кстати, как часть речи – имя прилагательное, отвечающее на вопрос “Какие?”

    Ответить
  • 1030 252
    Павл 23 апреля 2018 в 11:46 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Ну и кто мы? Козломордые собаки?

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>