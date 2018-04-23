Техника безопасности при включении Осознанности. Алексей Орлов
Алексей Орлов и Михаил Ять
После применения практик, о которых говорилось в передаче “Как управлять своей жизнью” возникли вопросы, ответы на которые могут помочь не только практикующим развитие такой Осознанности, но и другим людям. Для того чтобы уточнить методику достижения состояния Осознанности без вреда себе и окружающим и была записана эта беседа.
https://youtu.be/y0lNF9R21Zg – ссылка на передачу “Как управлять своей жизнью”.
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Источник: www.youtube.com