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Техника безопасности при включении Осознанности. Алексей Орлов

16:21. 23 апреля 2018 Просмотров - 151 Нет комментариев Опубликовал:

Алексей Орлов и Михаил Ять

После применения практик, о которых говорилось в передаче “Как управлять своей жизнью” возникли вопросы, ответы на которые могут помочь не только практикующим развитие такой Осознанности, но и другим людям. Для того чтобы уточнить методику достижения состояния Осознанности без вреда себе и окружающим и была записана эта беседа.

https://youtu.be/y0lNF9R21Zg – ссылка на передачу “Как управлять своей жизнью”.

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Источник: www.youtube.com

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