И отчего у Пентагона истерика?

Для начала - крылатая ракета это само по себе уникальное и очень сложное изделие, в котором реализовано множество действительно передовых и оригинальных технических решений.

Не хочу залезать в дебри в этой статье, но ракета, летящая по введенным координатам и профилю рельефа самостоятельно, изредко сканируя местность на предмет отклонения, ракета, летящая в горизонтальном управляемом, а не баллистическом полете, на предельно низкой высоте на тысячи км - это действительно очень сложное изделие.

Это очень опасное для ПВО и эффективное оружие, поэтому пренебрежительно говорить о "Томагавках" как о чем-то "древнем и ржавом" крайне неразумно.

И тем не менее вдруг косяком пошли сообщения о том, что "Томагавк" в принципе уже это нечто ржавое и древнее.

Первые сообщения пошли от не очень умных диванных экспертов, после пуска наших "Калибров", а потом, после прошлогоднего удара по авиабазе Шайрат, и от прозападных писак.

Причина понятна - удар был явно провальным.

Но тем не менее, прозападные СМИ постоянно подчеркивали, что на вооружении США есть новейшие модификации "Томагавков", которые неподсильны нашим новейшим системам ПВО и особенно РЭБ (забегая вперед - для РЭБ Томагавк действительно не самый вкусный клиент).

И вот, после определенных колебаний, США наносят удар "Томагавками" по Сирии.

А теперь немного свидетельств. По Россия 24 идет интервью с командиром расчета ЗРК "Бук-М2" (там характерная антенна) авиабазы Думейр, удар по которой был полностью отражен силами ПВО. Он довольно точно описал, как происходили события, это никакой не актер, это реальный пво-шник.

В моем пересказе: "Первая ракета была на удалении 12 км, последняя 26". Почему так? Разве они не должны были появляться по очереди на экране на максимальной дальности обнаружения? Для РЛС обнаружения это действительно справедливо, а вот на экране пусковой, получающий ЦУ от АСУ по данным той РЛС именно так - ЗРК включает средства наведения в самый последний момент, непосредственно перед входом в зону поражения.

В данном случае они осознанно дали первой ракете пройти вглубь зоны поражения (скорее всего, может и не так) для минимализации времени излучения. И еще. Все были уверены, что средства обнаружения сработают безотказно и четко, ЦУ (целеуказание) выдадут как надо. Что как бы намекает ...... :)

Далее. "Ракеты генерировали множество ложных целей, но я должен был передать на пусковую только реальные. Машина все сделала сама, мне осталось только нажать кнопку" - действительно "Бук" довольно легко проводит селекцию ложных целей и, более того, умеет выделять наиболее опасные и обстреливать их в автоматическом режиме.

Но здесь я бы обратил большее внимание на "ракеты генерировали множество ложных целей".

Крылатая ракета может нести отстреливаемые ловушки в принципе, не знаю, есть они на Томагавках или нет, думаю, что вряд ли, но все эти ловушки это т.н. "пассивные помехи", которые отстреливаются уже после обнаружения пуска по тебе.

Здесь командир говорит, что ракеты уже генерировали множество ложняков.

Понятно, что в переводе, что у арабов свои понятия, но так обычно говорят об "активных" помехах.

А теперь вишенка на торт. - активные помехи в виде генерации ложных целей (есть еще в виде помех в приемный тракт, к примеру, призванных загадить весь экран бликами) могут ставить только новейшие модификации ракет.

Да, идея витала в воздухе давно, но реализуется совсем недавно.

Помните Трамп обещал сотни новейших умных ракет ? О которых в Пентагоне говорят, что их в принципе невозможно сбить?

Так вот - Трамп свои обещания выполнил. В ударе действительно участвовали новейшие модификации.

Этим можно объяснить и заминку в нанесении удара - после твердого обещания России вмешаться, в Пентагоне пришло понимание, что старые модификации будут выпущены впустую и ничего, кроме смеха, не вызовут.

Варианта два. Первый это отказаться от удара. Второй - попробовать ударить новейшими, но это риск, в отличие от госдеповских троллей типа местной Овцы, в Пентагоне прекрасно понимали, с чем могут столкнуться и каковы возможности этих средств ПВО.

Скорее всего ястребы продавили второй вариант. И ................ результат оказался просто шокирующим ..................

А дальше пошла банальная истерика. Заявление Пентагона о том, что ни одной ракеты не было сбито легко опровергается кадрами с трансляции воздушного боя, где видны как наземные подрывы атаковавших ракет, так и взрывы в воздухе от перехватов. И единственное объяснение этой глупой истерики и скоропалительных неумных отмазок заключается именно в шоке от того, что разрекламированные широко "новейшие умные", способные якобы прорвать любое ПВО оказались очень эффективно ликвидированы не самой совершенной ПВО Сирии.

Так что не было никаких "старых" (и даже старые это на самом деле до сих пор сложнейшее и очень совершенное изделие, очень опасное оружие) - были новейшие. Которые оказались бесполезными против наших систем ПВО.

Как-то так.