«Пятая колонна» на марше

Источник: www.stoletie.ru

А некоторые российские издания поддержали удар Запада по Сирии.



Взрывы пока гремят только в Сирии, а наша доморощенная «пятая колонна» уже открыто, нисколько не маскируясь, полностью на стороне тех, кто официально объявил Россию «врагом», на стороне США и их сателлитов. Это особенно заметно на примере того, что пишут либеральные СМИ в момент обострения ситуация в Сирии, где из-за безрассудных действий президента США Дональда Трампа на днях чуть не вспыхнула мировая война. И особенно это заметно в Петербурге, где сегодня практически все ведущие печатные СМИ и интернет-агентства в руках либералов.

Трансляторы американской пропаганды

Вот, например, каковы в эти дни заголовки первой полосы самой крупной в городе интернет-газеты «Фонтанка»: «Трамп не соврал, они прилетели» (статья сопровождается фото торжествующего президента США), «Трамп: идеальный ракетный удар по Сирии – миссия выполнена», «Совбез ООН отклонил российскую резолюцию по Сирии» и т.п. Сводка новостей составлена так, словно читаешь не издаваемую в России газету, а «Вашингтон пост», издание страны, которая объявила нас врагом.

Впечатление усиливается, когда начинаешь читать на «Фонтанке» рубрику «Выбор редакции», в которую редакция помещает статьи, которые считает наиболее ценными и правильными. И тут уже одни заголовки говорят сами за себя: «Это Россия – больше некому», (где автор уверяет, будто «Россия потерпела чувствительное поражение в деле Скрипалей. Мы остаемся главным подозреваемым»), «Назло Штатам отморозить себе нос» (о решении Госдумы ответить на антироссийские санкции США), «Рухнет ли рубль вместе с «Томагавками»» и т.п.

Это – про внешнюю политику. Но такие же русофобские материалы и на внутренние темы: «Мошенничество чистой воды или как мы обманываем пенсионеров», «Страна своих не выдает, страна сама своих сажает», «Как получить американскую визу не в Петербурге», где газета льет крокодиловы слезы по поводу закрытия консульства США, и т.д.

А вот заголовки этих напряженных дней на сайте единственного в Петербурге общественно-политического еженедельника «Город812»: «Почему Россия должна жить в страхе перед войной из-за нежелания Путина расстаться с Асадом?», «Россияне перестали думать о будущем страны и живут с «синдромом заключенного»», «Нынешний наш «ответ на санкции» – это собачий лай из-за забора» и т.п. Это так, развязно и презрительно, еженедельник пишет о планах Госдумы ответить на наглые санкции США против России.

Не лучше позиция петербургской версии «Московского комсомольца» — «МК в Питере» на ее сайте. На самом видном месте – то же самое: усердная трансляция антироссийских «уток» западной пропаганды, оголтелая ложь и клевета в адрес России.

«Пентагон: Сирия не смогла сбить ни одной ракеты», «Ограничение поставок американских лекарств приведет к гибели тысяч россиян. Эксперты в ужасе от новых инициатив Госдумы», «В Петербурге пройдет акция в поддержку «Телеграм» (это о решении Роскомнадзора заблокировать этот ресурс, наносящий ущерб пользователям в России) и т.д. и т.п.

Центральный рупор

Но тон этой русофобской кампании, как по команде, данной вслед за атакой американских «Томагавков», задает, как всегда, центральный рупор либералов (а фактически — «пятой колонны» в России) радиостанция «Эхо Москвы». «Главное, лишь бы не было войны. Одна беда — она уже почти есть, не оставит же наш президент без ответа американские авиаудары по братскому нам диктатору Сирии Асаду?! Ведь кто еще, кроме нас, может превратить Америку в радиоактивный пепел? Вот почему мы за мир во всем мире. На том и стоим», – издевается на сайте радиостанции бывший депутат, а ныне один из самых активных либералов Геннадий Гудков.

Тут же и другой циничный комментарий на сирийскую тему под заголовком «Жалко и позорно утерлись». «Весь запал наших генералов, непрямо угрожавших США «тяжкими последствиями» за нападение на Сирию, – с издевкой пишет его автор, – ожидаемо «ушёл в свисток». «Зоны ответственности российских ПВО — Тартус и Хмеймим» – ударами не затронуты. Значит (выражаясь языком питерских «братанов») — «нормалёк» — они опять креативно предали союзника. С точки зрения здравого смысла — это, конечно, самое правильное решение — влезать в ограниченную войну за тридевять земель с противником, силы которого во много раз превосходят собственные — это гарантированный на 100% разгром (если, конечно, не стремиться к мировому ядерному апокалипсису). Однако, по-прежнему возникает вопрос: “а какого-растакого черта надо было вообще влезать в это дерьмо, положить уже многие сотни людей и угробить непредставимое количество денег и ресурсов, чтобы теперь столь жалким и позорным образом «утираться» и «пищать из кустов», наблюдая, как «дорогие партнеры» долбят наших союзников?»

Вот как они, беспардонно блефуя, все ставят все с ног на голову! Это же бандитский налет США и их сателлитов позорно провалился. Большинство «умных ракет» сбито, ущерба – почти никакого, трое раненых – полнейшее фиаско пентагоновских вояк и их сателлитов!

А вот у либералов из «Эха» – это Россия «утерлась». Но, во-первых, «утерся»-то Трамп, показав всему миру, что американцы не умеют воевать, а их хваленые ракеты сирийцы без труда сбивают из устаревших систем ещё советского образца.

А во-вторых, а что они хотели? Начала Третьей мировой войны? Ядерного апокалипсиса? Но Россия проявила мудрую сдержанность, а американцы из кожи лезли вон, чтобы не дай Бог не затронуть российские базы и не попасть в наших военных специалистов. Им это удалось, а нам-то чего было суетиться, если сами сирийцы отлично справились с задачей, дали наглецам по зубам и сегодня на улицах Дамаска с торжеством празднуют победу над наглым агрессором? Не ослабили США Асада, как раструбил на весь свет Трамп, а, наоборот, усилили!

Расправиться с «серой сволочью»

Доморощенные либералы, вдохновленные тем, что Трамп все-таки выполнил свое наглое обещание: «Готовься, Россия, они прилетят…» и нанес ракетный удар, осмелели и уже тоже переходят на язык угроз в адрес избранной в России народом власти. Вот, как, например, это делает депутат Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский. Под видом заметки-памфлета, связанной с юбилеем знаменитого писателя-фантаста Бориса Стругацкого, он с многозначительным видом цитирует пассаж из повести братьев Стругацких «Трудно быть богом», где фигурирует зловещий персонаж Дон Рэба, «временщик, убивающий направо и налево ради власти и властвующий, чтобы убивать…».

«Мы тут ломаем головы, – намекает на наши дни Вишневский, известный своей яростной русофобией, – пытаясь втиснуть сложную противоречивую фигуру орла нашего дона Рэбы в один ряд с Ришелье, Неккером и Монком, а он оказался мелким хулиганом и дураком. Он предал и продал все, что мог, запутался в собственных затеях, насмерть струсил и кинулся спасаться к Святому Ордену. Помните, как благородный дон Румата мечтает о «настоящем макроскопическом воздействии»? Чтобы увидеть «спины серой сволочи, озаряемые лиловыми вспышками выстрелов, и перекошенную животным ужасом всегда такую незаметную, бледненькую физиономию дона Рэбы»? Мы сами, — без прогрессоров с другой планеты, — справимся с серой сволочью, дорогой Борис Натанович. Не сомневайтесь». Так, многозначительно, поминая Стругацкого лишь для отвода глаз, грозится и дает обет своим сторонникам Вишневский в своем памфлете, где, как видно, под «серой сволочью», он имеет в виду Россию и нас с вами, к расправе с которыми он призывает. Ну, а «благородный дон Румата» у него это, конечно же, – Трамп.

Но если в России либералы, ещё маскируясь, вынуждены прибегать к таким замысловатым литературным реминисценциям, то их единомышленники за рубежом уже говорят о своих тайных планах более конкретно. Как это они сделали, например, на своей очередной недавней сходке под пышным названием «Форум свободной России» в Вильнюсе, где собрались активисты либеральной оппозиции. В их числе были такие одиозные фигуры, как отставной шахматист Гарри Каспаров, Илья Пономарев, арестованный в России за растрату, но потом сбежавший в Киев, бывший совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин, бывший вице-мэр Самары Марк Фейгин, «защитница Химкинского леса» Евгения Чирикова, угнездившаяся в Эстонии, и тому подобная публика.

Расчленить Россию

Там уже открыто звучали предложения о расчленении России. Аркадий Бабченко, например, выдвинул идею о «десяти удельных княжествах на месте этого гигантского кровавого монстра, которые занимались бы внутренними разборками, которые бы воевали друг с другом».

А активист партии ПАРНАС, бывший депутат петербургского ЗАКСа Сергей Гуляев заявил о необходимости насильственного «принуждения России и россиян к демократии». В свою очередь, Дмитрий Некрасов, бывший кандидат в депутаты в Госдуму от партии «Яблоко», твердил о необходимости завоза в Россию колониальных надсмотрщиков. «Я в целом какие-то радикальные изменения к лучшему видел бы только в условиях завоза, не знаю, там 30 тысяч голландцев, там, датчан, кого угодно, из других стран. Внутри страны каких-то кадровых резервов в таком количестве нет».

В итоге собравшиеся приняли резолюцию, согласно которой «Россия представляет реальную угрозу миру, несёт всю ответственность за мировой кризис, может развязать ядерную войну». Участники форума обратились к странам НАТО с призывом изо всех сил противостоять нашей стране.

Ну, а в России тем временем их сторонники ведут через свои СМИ активную пропаганду. Именно через них транслируется на российскую аудиторию сфабрикованные на Западе ложь, клевета, всяческие инсинуации с целью оболгать, ослабить и расколоть нашу страну. А последние комментарии в либеральных СМИ в поддержку агрессии США и их сателлитов против Сирии особенно отчетливо показывают, что они окончательно перешли на сторону нашего геополитического противника. Уже нет никаких иллюзий насчет того, что если наша страна действительно окажется вовлеченной в крупный военный конфликт с США, то внутри нее на стороне Запада будет активно действовать (уже действует!) подрывная информационная пятая колонна, сформированная из либерал-русофобов.

Автор: Андрей Соколов

Источник: nstarikov.ru