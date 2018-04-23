Протесты в Ереване. Вечер. 23.04.2018

Коротко по развитию ситуации в Ереване.1. Как заявил Пашинян на митинге в Ереване, новый премьер-министр должен быть назначен в течение недели (по конституции, эта функция за парламентом, но Пашинян требует, чтобы "премьер-министр был от народа"), после чего должна начаться подготовка к досрочным парламентским выборам. Уже завтра начнутся переговоры оппозиции с и.о. премьер-министра Кареном Карапетяном.2. От правящей Республиканской партии потребовали "признать победу бархатной революции", тем более, что действующее правительство ушло в отставку. Основной посыл, Республиканская партия должна либо поделиться властью, либо быть от нее отстранена. Вполне очевидно, что перераспределение властных полномочий произойдет не в пользу правящей партии.3. В ближайшие дни должны освободить всех задержанных, а также ряд политических заключенных. По словам Пашинян, власти согласились пойти на уступки в этом вопросе.4. В свою очередь, лидеры протестующих обещают не чинить ответных мер против представителей правящей партии и действующего правительства.5. Бизнес крупных армянских кланов имеющих интересы в правящих структурах также не будет затронут (во всяком случае обещают их не трогать).6. Как заявил Пашинян, ему предлагали отсрочить требование уход Саргсяна – сначала до октября, потом до конца мая и наконец до 25 апреля. Пашинян отказался. Уверенность его основывалась на том, что уже находясь в заключении, он имел контакты с представителями правящей элиты, где обсуждалось будущее без Саргсяна.7. МИД России заявил, что Россия в любом случае будет продолжать дружеские отношения с Арменией. Как не трудно догадаться, особой трагедии из ухода Саргсяна не делают, во всяком случае официально. Госдеп США также выразил готовность работать с новым правительством Армении.

Источник: colonelcassad.livejournal.com