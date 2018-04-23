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Протесты в Армении. 23.04.2018. День – Саргсян ушел в отставку

15:15. 23 апреля 2018 Просмотров - 191 2 коммент. Опубликовал:


В продолжение темы https://colonelcassad.livejournal.com/4140263.html

1. Армянские лидеры освободили главного оппозиционера Пашиняна, после того как он более суток пробыл под арестом.
2. Пашинян снова присоединился к митингу в центре Еревана, после чего объявил о новом митинге в 18-30, с требованием отставки Саргсяна.
3. Кремль на фоне протестов в Ереване и Гюмри заявил, что все это внутреннее дело Армении и в нем разбираться должны сами армяне.
4. Министерство обороны Армении заявило, что ему бы не хотелось вводить чрезвычайное положение из-за продолжающихся протестов.
5. Центр Еревана по-прежнему фактически парализован. В протестах участвуют десятки тысяч человек, оппозиция заявлет, что их больше 100 000.











Позиции Саргсяна продолжают слабеть. По сути арестовав, а затем отпустив Пашиняна, власти загнали себя в достаточно простую вилку решений, где они либо капитулируют в духе "оранжевой революции" 2004 года, либо будут вынуждены пойти на максимально жесткий силовой вариант, при этом нет никакой гарантии, что приказы будут выполнены.

UPD: Все. Саргсян ушел в отставку.
UPD: И.О. премьер-министра стал Карен Карапетян

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: армения, ереван, кавказ, пашинян, протесты, Саргсян
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2 коммент.»

  • 4628 2778
    mary 23 апреля 2018 в 17:07 Ссылка Пометить
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    Была без радости любовь,разлука будет без печали.Армяне трусы,теперь азеры заберут карабах,вернее им отдадут,ответка за Сирию и дружбу с Ираном.Чем такие братья на содержании ,лучше уж враг за деньги.
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    П.С. ждем вицепремьеров.

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  • 7432 6154
    Ирбис 23 апреля 2018 в 18:06 Ссылка Пометить
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    Очередной майдан, очередной демократ у власти и ждём сотни тысяч армян которые будут очередными беженцами в России.

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