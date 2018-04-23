Протесты в Армении

Коротко по развитию протестов в Армении.1. Несмотря на задержания руководителей оппозиции, протесты не только не пошли на спад, но продолжают усиливаться.2. Основные протестные мероприятия идут в Ереване и Гюмри, где люди блокируют улицы и организуют акции гражданского неповиновения.3. Основные требования – освобождение Пашинянан (которого власти прячут где-то в Ереване) и уход в отставку действующего премьер-министра Сержа Саргсяна.4. Сегодня среди протестующих появилась группа военных, которые приняли участие в протестном марше в Ереване. Министерство обороны обещало их наказать за это.5. На 19-00 намечен очередной митинг в Ереване с требованиями к властям выполнить условия протестующих.6. Власти предлагают разные варианты компромиссных переговоров, но они пока не реализованы. В качестве кнута грозят лишить задержанных депутатской неприкосновенности.В целом ситуация выглядит более чем угрожающе для действующих армянских властей. Если пойдут реальные колебания в силовом аппарате, правительство Саргясна рухнет как карточный домик.При этом, на границе с Нагорным Карабахом отмечается некоторая активизация передвижений азербайджанской армии, которая при при усилении внутреннего хаоса в Армении, может попробовать под шумок отжать у армян кусочек Карабаха.

Источник: colonelcassad.livejournal.com