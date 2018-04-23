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Протесты в Армении

13:16. 23 апреля 2018 Просмотров - 134 Один комментарий Опубликовал:


Коротко по развитию протестов в Армении.

1. Несмотря на задержания руководителей оппозиции, протесты не только не пошли на спад, но продолжают усиливаться.
2. Основные протестные мероприятия идут в Ереване и Гюмри, где люди блокируют улицы и организуют акции гражданского неповиновения.
3. Основные требования – освобождение Пашинянан (которого власти прячут где-то в Ереване) и уход в отставку действующего премьер-министра Сержа Саргсяна.
4. Сегодня среди протестующих появилась группа военных, которые приняли участие в протестном марше в Ереване. Министерство обороны обещало их наказать за это.
5. На 19-00 намечен очередной митинг в Ереване с требованиями к властям выполнить условия протестующих.
6. Власти предлагают разные варианты компромиссных переговоров, но они пока не реализованы. В качестве кнута грозят лишить задержанных депутатской неприкосновенности.

В целом ситуация выглядит более чем угрожающе для действующих армянских властей. Если пойдут реальные колебания в силовом аппарате, правительство Саргясна рухнет как карточный домик.
При этом, на границе с Нагорным Карабахом отмечается некоторая активизация передвижений азербайджанской армии, которая при при усилении внутреннего хаоса в Армении, может попробовать под шумок отжать у армян кусочек Карабаха.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: армения, пашинян, Саргсян
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Один комментарий»

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    ВСЕМУ СВОЁ ВРЕМЯ... 23 апреля 2018 в 17:46 Ссылка Пометить
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    Опыт укрогабонии ничему не научил. Если не остановятся(а похоже что нет) потеряют и Нагорный Карабах, и государственность, и будущее поколение.

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