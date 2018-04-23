М.В. Величко: Образование как педагогическая подсистема





А ведь поначалу, когда впервые услышав его на экране, совсем не воспринял, как мне тогда казалось, медленную, даже тягучую манеру речи. Но… Матрица разрешила ситуацию на свой манер!



Сначала была первая личная встреча. Причём она оказалась… потрясной! В том смысле, что в момент первого рукопожатия и глядя в глаза друг другу, меня на миг охватило какое-то мощное ощущение доброты, исходящей от этого человека.



И вот удивительно: просматриваю практически все выступления с участием Величко; думал, что мне в этой области всё уже известно… Ан, нет! Каждый раз открываю для себя какие-то новые грани и оттенки смыслов, которых не замечал в предыдущих выступлениях на те же темы. Поистине, век живи – век учись.

Всё-таки Михаил Викторович Величко – потрясающий человек! Чёткое, строгое мышление, огромная широта и глубина познаний, начитанность и кругозор. И главное – следование методологии, позволяющей вовремя скорректировать возможные неточности,и ошибки в деятельности, чтобы и дальше следовать в русле Промысла.А ведь поначалу, когда впервые услышав его на экране, совсем не воспринял, как мне тогда казалось, медленную, даже тягучую манеру речи. Но… Матрица разрешила ситуацию на свой манер!Сначала была первая личная встреча. Причём она оказалась… потрясной! В том смысле, что в момент первого рукопожатия и глядя в глаза друг другу, меня на миг охватило какое-то мощное ощущение доброты, исходящей от этого человека.И вот удивительно: просматриваю практически все выступления с участием Величко; думал, что мне в этой области всё уже известно… Ан, нет! Каждый раз открываю для себя какие-то новые грани и оттенки смыслов, которых не замечал в предыдущих выступлениях на те же темы. Поистине,



Любопытно, что подобного „добавленного знания” я не способен уловить ни в выступлениях В.А. Ефимова, ни в монологах В.М. Зазнобина. Хотя оба соратника Михаила Викторовича – умные, грамотные и эрудированные люди с разнообразным жизненным опытом, и каждый из них вносит свой неоценимый вклад, чтобы как можно болеше людей стремились следовать по жизни в русле Промысла.



Также следует заметить, что никто не отменял верность высказывания „не создавай себе кумира”. В данном случае дело совсем не в этом, не столько в личности, сколько во внутреннем созвучии собственного понимания Мiра с теми идеями и тезисами, что озвучивает соавтор творческого коллектива ВП СССР. Которые прекрасно согласуются с единственно неоспоримым методом проверки: практика – критерий истины.



Предлагаемый сегодня материал – первая лекция Величко о роли образования для конструирования будущего общества. Нормального будущего.



Причём, как всегда, выдача информации вполне конкретна, обоснована, важна и жизненно необходима. Особенно для будущих родителей.



1 Образование как педагогическая подсистема 17.04.2018 Величко М.В.



Убедитесь сами, прослушав выступление Величко, насколько эта схема неадекватна реальности мира, уже не говоря о несоответствии постановке обществом правильных задач, ведущих к справедливому будущему.



Насколько она алогично ЛЖИВА! „Деревья в лесу качаются и создают ветер” - из этой же серии.

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P.S. Искал картинку для поста, забив в поисковик заголовок без фамилии Величко. И в первых рядах вот такая схема:

Источник: ss69100.livejournal.com