Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Болтуны патриотизма (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

10:44. 23 апреля 2018 Просмотров - 117 Нет комментариев Опубликовал:

Артём Войтенков: Болтуны патриотизма. Как отличить настоящего роднолюбца от пустого болтуна? Что должны делать патриоты?
Содержание:
0:00:00 – подъём патриотизма в России
0:01:01 – “патриотизм” иностранное слово
0:01:40 – пустая патриотическая болтовня
0:03:23 – патриотический пиар и показуха
0:05:13 – что надо делать патриотам
0:09:13 – пастухи для патриотического стада
Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/poznavatelnoeT…

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Толерантность - это когда жена для всех...
Источник http://rusvideo.org/
Националист Борис Миронов о Владимире Путине (ВИДЕО)
Двухчасовое видео, которое стоит посмотреть или хотя бы послушать.Источник http://via-midgard.info/
Сирия и Эдвард Сноуден в эфире РСН
В очередном выпуске программы «Позиция» на Русской службе новостей обсуждались две темы: бегство Эдварда Сноудена и ситуация в Сирии. Скачать видеозапись: в высоком качестве в среднем качестве для мобильных устройств Скачать аудиозапись P.S. Предыдущие ...
Это не Боинг рейса МН 17
Обломки Боинга 777 на Донбассе представляют собою небольшие фрагменты, получаемые после разделки корпуса самолетов для его утилизации. Характер обломков и следы режущего инструмента приводят к выводу, что в качестве рабочего инструмента применялись ...
А. Девятов - Стратагема для Белого царя
... либерализма, контролируется Западам. А волна патриотизма в противофазе лишь наращивает хаос...
У конституции РФ сила равна нулю.
Сегодня по текстам пророка и моих друзей рассказ ещё об одном обмане, которому подвергли руских людей и всех людей, которые родились в Советском Союзе. Посмотрите на эту – на вид невзрачную брошюрку. Она называется конституция Российской Федерации. На ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>