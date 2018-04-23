Болтуны патриотизма (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
Артём Войтенков: Болтуны патриотизма. Как отличить настоящего роднолюбца от пустого болтуна? Что должны делать патриоты?
Содержание:
0:00:00 – подъём патриотизма в России
0:01:01 – “патриотизм” иностранное слово
0:01:40 – пустая патриотическая болтовня
0:03:23 – патриотический пиар и показуха
0:05:13 – что надо делать патриотам
0:09:13 – пастухи для патриотического стада
Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/poznavatelnoeT…
Источник: www.youtube.com