Болтуны патриотизма (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Артём Войтенков: Болтуны патриотизма. Как отличить настоящего роднолюбца от пустого болтуна? Что должны делать патриоты?

Содержание:

0:00:00 – подъём патриотизма в России

0:01:01 – “патриотизм” иностранное слово

0:01:40 – пустая патриотическая болтовня

0:03:23 – патриотический пиар и показуха

0:05:13 – что надо делать патриотам

0:09:13 – пастухи для патриотического стада

Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/poznavatelnoeT…



Источник: www.youtube.com