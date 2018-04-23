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Армению возглавил бывший функционер “Газпрома”

17:14. 23 апреля 2018 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян имеет интересную биографию связанную с активной работой в структурах "Газпрома".

Карен Карапетян родился 14 августа 1963 года.
С 1970-1980 гг. учился в школе им Л. Толстого в Ереване.
С 1980 по 1985 гг. учился и с отличием закончил факультет прикладной математики Ереванского государственного университета.
В 1989 году получил ученую степень кандидата экономических наук.
В 2010 году получил ученую степень доктора экономических наук, имеет 32 научных труда.

В 1985-1996 годах работал в вычислительном центре Госплана Республики Армении и Ассоциации деятелей науки и культуры. Одновременно преподавал в Ереванском государственном университете.
С 1996 года по 1998 год был заместителем генерального директора "Армэнерго".
В 1998-2001 гг. — гендиректор ЗАО "Армэнерго".
В 2001 году был назначен заместителем министра энергетики Армении.
В 2001-2010 гг. председатель правления — генерального директора ЗАО "АрмРосгазпром".
В 2009 году пропорциональным списком от Республиканской партии Армении был избран членом Совета старейшин Еревана.
С 2010 по 2011 гг. – мэр Еревана.
С 2011 по 2016 – первый заместитель председателя ЗАО “Газпромбанк”.
С 2013 года член совета “Группа Арэксимбанк-Газпромбанк”.
В 2016 году стал премьер-министром Армении.

В 2006 году указом президента Армении награжден медалью Анания Ширакаци.
В 2008 году указом президента НКР награжден медалью Анания Ширакаци
Женат, трое детей.

23 апреля 2018 года Каркн Карапетян временно вернулся на уже знакомый пост. Временно ли, посмотрим.

UPD: Про Самвела Карапетяна мой косяк. Он брат однофамильца премьера руководившего АП.
При этом и.о.премьера является крестным сына российского миллиардера.

Чтобы разобраться в Карапетянах:

1. У Самвела Карапетяна есть брат Карен Саркисович Карапетян, который руководил администрацией президента.
2. У Самвела Карапетяна есть сын Карен Карапетян, крестным которого является Карен Вильгельмович Карапетян, занимающий должность премьер-министра.

Есть сообщения, что вопрос освобождения Пашиняна как раз и решал первый вице-премьер Карапетян.
Стоит отметить, что на фоне торжеств по случаю отставки Саргсяна, пока ясно не определен вопрос о власти – будут ли досрочные выборы, будет ли изменение Конституции, сколько именно Карапетян будет исполнять обязанности.
Скорее всего оппозиция озвучит свои планы после вечернего митинга, а парламентские фракции будут готовить своих кандидатов под будущее голосование за пост премьер-министра, который имеет расширенные полномочия в связи его подготовкой под Саргсяна, но которому они уже не понадобятся. В теории, Конституцию могут откатить, к президентско-парламентской республике.


















Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: армения, газпром, Карапетян, Саргсян, фотографии
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