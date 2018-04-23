Армению возглавил бывший функционер “Газпрома”

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян имеет интересную биографию связанную с активной работой в структурах "Газпрома".Карен Карапетян родился 14 августа 1963 года.С 1970-1980 гг. учился в школе им Л. Толстого в Ереване.С 1980 по 1985 гг. учился и с отличием закончил факультет прикладной математики Ереванского государственного университета.В 1989 году получил ученую степень кандидата экономических наук.В 2010 году получил ученую степень доктора экономических наук, имеет 32 научных труда.В 1985-1996 годах работал в вычислительном центре Госплана Республики Армении и Ассоциации деятелей науки и культуры. Одновременно преподавал в Ереванском государственном университете.С 1996 года по 1998 год был заместителем генерального директора "Армэнерго".В 1998-2001 гг. — гендиректор ЗАО "Армэнерго".В 2001 году был назначен заместителем министра энергетики Армении.В 2009 году пропорциональным списком от Республиканской партии Армении был избран членом Совета старейшин Еревана.С 2010 по 2011 гг. – мэр Еревана.В 2016 году стал премьер-министром Армении.В 2006 году указом президента Армении награжден медалью Анания Ширакаци.В 2008 году указом президента НКР награжден медалью Анания ШиракациЖенат, трое детей.23 апреля 2018 года Каркн Карапетян временно вернулся на уже знакомый пост. Временно ли, посмотрим.UPD: Про Самвела Карапетяна мой косяк. Он брат однофамильца премьера руководившего АП.При этом и.о.премьера является крестным сына российского миллиардера.Чтобы разобраться в Карапетянах:1. У Самвела Карапетяна есть брат Карен Саркисович Карапетян, который руководил администрацией президента.2. У Самвела Карапетяна есть сын Карен Карапетян, крестным которого является Карен Вильгельмович Карапетян, занимающий должность премьер-министра.Есть сообщения, что вопрос освобождения Пашиняна как раз и решал первый вице-премьер Карапетян.Стоит отметить, что на фоне торжеств по случаю отставки Саргсяна, пока ясно не определен вопрос о власти – будут ли досрочные выборы, будет ли изменение Конституции, сколько именно Карапетян будет исполнять обязанности.Скорее всего оппозиция озвучит свои планы после вечернего митинга, а парламентские фракции будут готовить своих кандидатов под будущее голосование за пост премьер-министра, который имеет расширенные полномочия в связи его подготовкой под Саргсяна, но которому они уже не понадобятся. В теории, Конституцию могут откатить, к президентско-парламентской республике.

Источник: colonelcassad.livejournal.com