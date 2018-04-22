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Военная приемка в Индии.

14:58. 22 апреля 2018 Просмотров - 24 Нет комментариев Опубликовал:

С этого выпуска «Военная приемка» начинает новую жизнь. Отныне программа о самом современном российском вооружении будет работать не только в России.

В этот раз съемочная группа отправляется в Индию. Эта страна – крупнейший в мире импортер оружия, очень многие страны борются за то, чтобы выйти на ее рынок: свои предложения постоянно делают США, Франция, Израиль, Швеция, Япония, Испания, Южная Корея.


Мы покажем вам, что привезла на эту выставку Россия, а что – делегации из других стран. И еще: вы поймете, как проходят переговоры о продаже оружия.



Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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