В Ереване идут аресты протестующих
15:25. 22 апреля 2018 Просмотров - 65 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В Ереване полиция приступила к разгону протестующих против назначения бывшего президента Саргсяна премьер-министром страны.
Накануне прошла встреча властей с руководителем протестов Пашининяном, которому предложили урегулировать ситуацию по-хорошему. Тот не прислушался и продолжал настаивать на выполнение своих требований связанных с отставкой Саргсяна.
В итоге, было принято решение закрывать лавочку силой. Сегодня полиция задержала Пашиняна и часть его соратников. По разным данным задержано от 60 до 80 человек.
В город введены дополнительные силы полиции, которая достаточно жестко винтила протестующих в Ереване.
Тем не менее протесты пока что продолжаются. Несколько тысяч протестующих блокируют полицейский участок, где держат Пашиняна. Ситуация продолжает развиваться.
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Источник: colonelcassad.livejournal.com