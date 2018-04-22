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Сводки от ополчения Новороссии 22 апреля 2018

12:21. 22 апреля 2018 Просмотров - 115 Нет комментариев Опубликовал:

Служу Республике. Параду Победы — быть! Выпуск от 22.04.18

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Возле Луганска сбит беспилотник СБУ с боевым зарядом

Возле Луганска сбит беспилотник СБУ с боевым зарядом | Русская весна

Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР сегодня в окрестностях Луганска сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ, который не только производил разведку местности, но и нес боевой заряд для проведения диверсий на территории Республики.

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Сегодня, 21 апреля, подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР, в окрестностях города Луганска был сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ», — отметил он.

«Помимо разведывательных функций украинские террористы собирались использовать беспилотник для проведения диверсии в отношении объектов социально-важной инфраструктуры на территории ЛНР. После осмотра аппарата наши специалисты сделали заключение, что аппарат был переоборудован в ударный и нес в себе боевой заряд», — проинформировал подполковник.

«Хотим напомнить, что на территории Республики сейчас проходит ряд масштабных мероприятий с большим скоплением людей. В том числе, подготовка к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — продолжил он.

«В настоящее время с украинским беспилотным летательным аппаратом продолжают работать наши специалисты. Хочу напомнить, что это уже второй беспилотник, сбитый силами ПВО Народной милиции с начала апреля. Напоминаю, что использование беспилотных летательных аппаратов запрещено Минскими соглашениями», — подчеркнул Марочко.

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