США убили более 6 миллионов человек на Ближнем Востоке

После терактов в США 11 сентября 2001 года в психику американцев стали проникать глубокая печаль и чувство отчаянного и праведного гнева. Несколько человек в то время пытались содействовать сбалансированному подходу, намекая на то, что Соединенные Штаты также несут ответственность за то, чтобы вызывать те же самые чувства у людей в других странах, но они едва ли вызвали волну. Последовавшая ускоренная «борьба с терроризмом» также не вызвала отклика в сердцах остальной части населения.

По некоторым подсчетам со времени Второй мировой войны США ответственны за гибель более 20 миллионов людей по всему миру.

Американская общественность, вероятно, не знает об этих цифрах и еще меньше знает о прокси-войнах, за которые также несут ответственность Соединенные Штаты, в результате которых погибло от девяти до 14 миллионов человек в Анголе, Афганистане, Гватемале, Демократической Республике Конго, Индонезии, Пакистане, Восточном Тиморе и Судане. Эти данные опубликованы Центром изучения проблем глобализации «Глобал Ресёрч».

Если взглянуть на карту мира, то практически не осталось ни одного уголка где бы США не вели свои войны. Точного подсчета количества смертей достичь нелегко, и этот сбор данных был осуществлен при полном осознании этого факта. На данный момент США активно вмешивается в дела Ближнего Востока, что уже привело к многочисленным жертвам, причем ни одно военное действие таких стран как Израиль, Катар, Саудовская Аравия, Афганистан и Ирак не обходится без согласования со штатами. Ввиду последних мировых событий к Ближнему Востоку приковано особое внимание.

Афганистан

В период войны между Советским Союзом и Афганистаном США несет ответственность за гибель порядка 1-1,8 миллионов смертей. У Советского Союза были дружеские отношения с его соседом - Афганистаном, у которого было светское правительство.

Согласно официальной версии истории, помощь ЦРУ для муджахедов началась в 1980 году, то есть после того, как советская армия вторглась в Афганистан 24 декабря 1979 года. Но реальность, тайно охраняемая до сих пор, совершенно иная. Действительно, 3 июля 1979 года президент Картер подписал первую директиву о секретной помощи противникам просоветского режима в Кабуле.

ЦРУ потратило 5-6 миллиардов долларов на операцию в Афганистане, чтобы пустить кровь Советскому Союзу. Когда эта 10-летняя война закончилась, более миллиона человек были мертвы, а афганский героин захватил 60% рынка США.

США также несут ответственность за около 12 000 смертей в Афганистане, многие из которых были вызваны бомбежкой в ​​ответ на теракт в США 11 сентября 2001 года. Впоследствии американские войска вторглись в эту страну.

Иран

Иран потерял около 262 000 человек в войне против Ирака с 1980 по 1988 год.

3 июля 1988 года корабль ВМС США Винсеннес, находился в иранских водах, предоставляя военную поддержку Ираку во время ирано-иракской войны. Во время битвы против иранских канонерских лодок он выпустил две ракеты по иранскому гражданскому самолету, в результате чего погибли все 290 пассажиров.

Ирак

Ирано-иракская война длилась с 1980 по 1988 год и за это время было зарегистрировано около 105 000 иракских смертей.

Воздушное нападение США началось 17 января 1991 года, и оно продолжалось 42 дня. 23 февраля президент Буш - старший приказал начать наземную операцию, в результате которой погибло примерно 200 000 иракцев.

По словам исследователей Джона Хопкинса, общее число иракских смертей, которые являются результатом нападения на Ирак составляет 654 000. Поскольку эти смерти являются результатом вторжения США, то они несут ответственность за них.

Израильско-палестинский конфликт

Около 100 000 до 200 000 израильтян и палестинцев, но в основном последние, были убиты в борьбе между этими двумя группами. США были решительным сторонником Израиля, предоставляя миллиарды долларов на помощь и поддерживая его обладание ядерным оружием.

Пакистан

В 1971 году Западный Пакистан, авторитарное государство, поддержанное США, вторглось в Восточный Пакистан. Миллионы людей погибли во время этой жестокой борьбы, которую некоторые называют геноцидом, совершенным Западным Пакистаном. Эта страна уже давно является союзником США. По некоторым подсчетам погибло коло 3 миллионов человек.

Таким образом приблизительное число жертв американского «влияния» на Ближнем Востоке уже приблизилось к отметке 6 миллионов человек. Если слухи о спонсировании с 2012 года ЦРУ Исламского государства подтвердятся, то США будут нести ответственность и за смерть более 460 000 сирийцев.