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Россия отправляет ракеты к побережью США. Это не шутка

14:41. 22 апреля 2018 Просмотров - 133 Нет комментариев Опубликовал:

Уже не впервые в истории Россия отправляет ракеты к тихоокеанскому побережью штата Калифорния. Однако если кому-то и следует переживать по этому поводу, так это не простым американцам, а конкретному человеку. Расскажем после сводки новостей.

Текст выпуска и все ссылки: https://zen.yandex.ru/media/vremya/ro…

Наш сайт: http://www.время-вперед.рф/

Время-вперёд! #288 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/LuhzD-JvmYE

Канал Сергея Карнаухова: https://www.youtube.com/channel/UCLMj…

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Связаться с автором проекта: super-ea@mail.ru

В выпусках используются следующие композиции:

Музыка российского проекта Unstoppable Music: https://m.vk.com/unstoppable_music

музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…

и фрагмент композиции под названием: Two Steps From Hell – Strength of a Thousand Men (Instrumental Core Remix)

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Источник: www.youtube.com

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