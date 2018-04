Россия отправляет ракеты к побережью США. Это не шутка

Уже не впервые в истории Россия отправляет ракеты к тихоокеанскому побережью штата Калифорния. Однако если кому-то и следует переживать по этому поводу, так это не простым американцам, а конкретному человеку. Расскажем после сводки новостей.



Текст выпуска и все ссылки: https://zen.yandex.ru/media/vremya/ro…



Наш сайт: http://www.время-вперед.рф/



Время-вперёд! #288 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/LuhzD-JvmYE



Канал Сергея Карнаухова: https://www.youtube.com/channel/UCLMj…



Ролик “Литва «отрезает себе ногу» назло России” https://youtu.be/INV_e_KeGFo



Мы Вконтакте: https://vk.com/rossiya_segodnya

Мы на Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/vremya

Мы в Фэйсбук: https://www.facebook.com/groups/12576…

Мы в Одноклассниках: https://www.ok.ru/vremyavp



Связаться с автором проекта: super-ea@mail.ru



В выпусках используются следующие композиции:



Музыка российского проекта Unstoppable Music: https://m.vk.com/unstoppable_music



музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…



и фрагмент композиции под названием: Two Steps From Hell – Strength of a Thousand Men (Instrumental Core Remix)



Поддержи проект и попади в финальные титры!



Яндекс-кошелёк: 410011121112063

Сбербанк: 5469 4600 1796 2365

Альфа-Банк: 5486 7420 5790 0580

paypal.me/Vremya



(При переводе обязательно указывайте ваше имя в комментарии к платежу, чтобы мы могли внести его в титры!)

Источник: www.youtube.com