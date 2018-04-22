О Ленине и не только
09:10. 22 апреля 2018 Просмотров - 145 2 коммент. Опубликовал: brahman
В очередную годовщину дня рождения вождя мирового пролетариата предлагаю вашему вниманию несколько материалов, в которых обсуждается его фигура, деяния и роль в истории России всего мира.
Источник: nstarikov.ru
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Филиал ютуба здесь открыли. Я обычно смотрю какое-то видео и параллельно читаю. Вот бы автор посмотрел все три ролика и сделал резюме или отзыв. Такие “статьи” здесь не нужны.
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Старикову ++.