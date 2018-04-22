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О Ленине и не только

09:10. 22 апреля 2018 Просмотров - 145 2 коммент. Опубликовал:

В очередную годовщину дня рождения вождя мирового пролетариата предлагаю вашему вниманию несколько материалов, в которых обсуждается его фигура, деяния и роль в истории России всего мира.

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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2 коммент.»

  • 985 247
    Павл 22 апреля 2018 в 9:14 Ссылка Пометить
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    Филиал ютуба здесь открыли. Я обычно смотрю какое-то видео и параллельно читаю. Вот бы автор посмотрел все три ролика и сделал резюме или отзыв. Такие “статьи” здесь не нужны.

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  • 2973 2157
    Валерий 22 апреля 2018 в 10:32 Ссылка Пометить
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    Старикову ++.

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