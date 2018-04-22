Новости Украины и Новороссии 22 апреля 2018
- 09:32 В Полтаве в 3-й раз уничтожили памятную доску участнику АТО.
- 08:45 США потребовали от Украины поднять цены на газ для населения (ФОТО).
- 08:00 Почему надо признавать «непризнанные республики»?.
- Вчера 23:28 Александр Захарченко с молодежью высадили акации под Тельманово.
- Вчера 20:28 «Ночные Волки» возложили цветы у памятника жителям Шахтёрска, погибшим в ВОВ.
В Полтаве в 3-й раз уничтожили памятную доску участнику АТО
В Полтаве уже в 3-й раз разбили памятную доску боевику нацигвардии Сергею Лымарю, убитому в августе 2014 года под Староигнатьевкой.
2 раза памятную доску Лымарю уничтожали в 2016 году вместе с памятными досками другим карателям убитым на Донбассе.
За 2,5 года расследований целой серии уничтожения памятных досок карателям, местная полиция так и не смогла поймать людей, которые в этом участвуют. Угрозы местных фашистских организаций найти "сепаров", которые уничтожают доски "атошников", также не возымели практического результата.
Ну а Лымарь идет на рекорд.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
США потребовали от Украины поднять цены на газ для населения (ФОТО)
США настойчиво порекомендовали Украине поднять цены на газ для населения.
Речь об этом шла на встрече министра иностранных дел «незалежной» Павла Климкина и «и.о.» госсекретаря США Джона Салливана, которая состоялась 21 апреля в канадском Торонто.
Как сообщила официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт, Салливан «призвал Украину удвоить усилия по проведению реформ и выполнению условий программ МВФ путем принятия законодательства о создании действительно независимого антикоррупционного суда и повышению тарифов на газ до паритетного уровня к импорту».
Напомним, что одним из главных условий, который МВФ выдвигает Киеву для возобновления финансовых «инъекций», является новое повышение и без того драконовских цен на газ для населения.
Читайте также: Зачем немцы, голландцы и турки спасают своё золото из США?
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Почему надо признавать «непризнанные республики»?
Известный писатель и офицер армии ДНР Захар Прилепин — о праве наций на самоопределение.
Вот эти чудаки, которые нам периодически рассказывают, что не должно быть никаких ДНР и ЛНР, потому что мир давно стоит на своих местах и всяких непризнанным территориям места тут нет — что им можно ответить?
Ответить можно им только то, что они чудаки.
К началу Второй Мировой в мире было 73 страны. А сейчас знаете сколько? 262. Из них очень заметное количество непризнанных, и создаются они далеко не только в сфере действия России.
Мир продолжает где-то делиться, где-то расширяться. В мире идёт одномоментно 60 войн сегодня.
В Сирии, скажем: на северные территории страны — Алеппо, Идлиб и так далее — положила глаз Турция, «Османская империя» жаждет расширения. На юг Сирии влюблённо смотрит Израиль — хочет прибрать себе.
И если б такое было только в Сирии!
О, если б Европа была независима — как бы она уже глодала Украину. С каким ужасом Украина воспринимала бы само понятие «цивилизованный мир». Примерно так же, как Ирак и Сирия воспринимают это словосочетание сегодня.
Примерно как синоним слова «маньяк».
Половина цивилизованных стран мира возрыдали о Крыме просто потому, что они тоже так хотят. Но не могут. (В том числе и потому, что в их «крыму» их никто не ждёт — как ждали нас. Им же обидно).
В общем, все россказни на тему «Россия разрушила мировое равновесие» — это для дураков разводка. Никакого равновесия нет и не будет.
Равновесие в том, чтоб двигаться, а не лежать, как снулая рыба на дне.
Читайте также: Дождались: «ДНР вернулась в Славянск» (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Александр Захарченко с молодежью высадили акации под Тельманово
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
«Ночные Волки» возложили цветы у памятника жителям Шахтёрска, погибшим в ВОВ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com