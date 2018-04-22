Новости Украины и Новороссии 22 апреля 2018

Известный писатель и офицер армии ДНР Захар Прилепин — о праве наций на самоопределение.

Вот эти чудаки, которые нам периодически рассказывают, что не должно быть никаких ДНР и ЛНР, потому что мир давно стоит на своих местах и всяких непризнанным территориям места тут нет — что им можно ответить?

Ответить можно им только то, что они чудаки.

К началу Второй Мировой в мире было 73 страны. А сейчас знаете сколько? 262. Из них очень заметное количество непризнанных, и создаются они далеко не только в сфере действия России.

Мир продолжает где-то делиться, где-то расширяться. В мире идёт одномоментно 60 войн сегодня.

В Сирии, скажем: на северные территории страны — Алеппо, Идлиб и так далее — положила глаз Турция, «Османская империя» жаждет расширения. На юг Сирии влюблённо смотрит Израиль — хочет прибрать себе.

И если б такое было только в Сирии!

О, если б Европа была независима — как бы она уже глодала Украину. С каким ужасом Украина воспринимала бы само понятие «цивилизованный мир». Примерно так же, как Ирак и Сирия воспринимают это словосочетание сегодня.

Примерно как синоним слова «маньяк».

Половина цивилизованных стран мира возрыдали о Крыме просто потому, что они тоже так хотят. Но не могут. (В том числе и потому, что в их «крыму» их никто не ждёт — как ждали нас. Им же обидно).

В общем, все россказни на тему «Россия разрушила мировое равновесие» — это для дураков разводка. Никакого равновесия нет и не будет.

Равновесие в том, чтоб двигаться, а не лежать, как снулая рыба на дне.

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