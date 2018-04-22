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Мировые СМИ сообщают о заморозке 2 млрд долларов российской компании «Ренова»

00:30. 22 апреля 2018 Просмотров - 81 3 коммент. Опубликовал:
Мировые СМИ сообщают о заморозке 2 млрд долларов российской компании «Ренова» | Русская весна

Активы Виктора Вексельберга стоимостью $1,5–2 млрд были заморожены в результате действия санкций США в отношении бизнесмена и его группы «Ренова», сообщает Reuters со ссылкой на два источника. В результате санкций были заблокированы долларовые счета компаний, контролируемых «Реновой», рассказали они.

«Европейские и, в частности, швейцарские банки проявляют избыточную осторожность, которая даже не предусмотрена санкционными требованиями. Вторичные санкции, по сути, носят наднациональный характер, находя свое применение даже в тех странах, которые не собираются копировать американские санкции или даже с ними не согласны»,- заявил источник.

«Ренова» от комментариев отказалась.

Напомним, США расширили санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний в начале апреля.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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3 коммент.»

  • 4616 2766
    mary 22 апреля 2018 в 10:56 Ссылка Пометить
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    Очень хорошая аналитика у блогера Чипстаун,мне сын подсказал.Нельзя рассматривать событие отдельно от общего мирового процесса,иначе это будет просто треп.
    ..”Во-первых, о санкциях, акциях и тому подобном. На самом деле все происходящее является проявлением давно идущих процессов, о которых Ваш покорный слуга писал ещё год назад. Мировые деньги расходятся по базам. В принципе гаваней, в которых капиталы смогут относительно безопасно пережить надвигающееся мировое финансовое цунами, всего две. Это британская (не путать с американской) и российская зоны влияния. Британская это Китай, отчасти Индия, Австралия и Новая Зеландия. Российская это сама Россия, кое-кто из СНГ, если об мизерных объемах этих рынков вообще стоит упоминать, и тот же Китай, которому уготована роль безопасной гавани как для британский, так и для российских капиталов.Включая Гонконг. Все прочие мировые капиталы цунами не переживут. Разве что в Швейцарии какой-то мизер.

    В этой связи как санкции, так и обрушение российских акций работают на одну тему. Первые указывают путь домой, если не воспользоваться последним шансом капиталы сгорят. Биржевые встряски это вытряхивание из российских активов всех лишних и случайных пассажиров. Слишком крупные зарубежные системные росссийские капиталы скопились сегодня за пределами страны, которым нужно надежное пристанище. Зачем покупать по высоким ценам, если жизнь (случайно ли?) подкидывает столь шикарные шансы вложиться вдвое, а то и втрое дешевле?

    На этом поданному вопросу все. Умному достаточно.””

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  • 1780 1208
    Oleg 22 апреля 2018 в 10:58 Ссылка Пометить
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    Можно, конечно, тужиться и отражать атаки внешних факторов, как санкции. Но неужели не ясно, что в экономической модели что-то не так. Зачем было рушить модель социалистической экономики если большинство населения за социализм. Церковь могла бы слиться со своим западным крылом, со своими братьями прямо там за кордоном, а олигархи могли бы устроиться на работу в западных компаниях, если ума хватит.

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