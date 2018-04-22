К сказанному ниже добавлю, на что обратил внимание при просмотре получасового видео.



Француз ненавидит Россию – это явствует из некоторых его высказываний.



Тем не менее, он осуждает оголтелую русофобию Запада!



Данное противоречие объясняется и сказанным Тоддом про Сирию и Асада. Историк удивился, почему союзниками Запада являются те социальные сирийские слои, которые в подвластных им регионах резко ухудшают качество жизни населения, особенно женщин.



Т.е. француз, будучи учёным-социологом, пытается быть максимально объективным. В рамках заложенной в него культуры.



Забавный момент в конце диалога с ведущей. Последняя выразила уверенность, что когда по забастовке во Франции на следующий день по телевизору выступит с речью президент Макрон, то будет внесена какая-то ясность в анализе ситуации. На что Тодд неожиданно и резко заявил, что он слушать Макрона не собирается, ибо тот всё равно ничего не решает. Для Франции на уровне данного телеканала, одного из центральных, это сильное заявление.

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Французский историк: «читайте Лаврова и Путина! Наши СМИ вам правду никогда не расскажут»