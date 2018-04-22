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Француз: Интеллектуальный уровень российских дипломатов изначально намного выше, чем у западных

09:14. 22 апреля 2018 Просмотров - 168 2 коммент. Опубликовал:

К сказанному ниже добавлю, на что обратил внимание при просмотре получасового видео.

Француз ненавидит Россию – это явствует из некоторых его высказываний.

Тем не менее, он осуждает оголтелую русофобию Запада!

Данное противоречие объясняется и сказанным Тоддом про Сирию и Асада. Историк удивился, почему союзниками Запада являются те социальные сирийские слои, которые в подвластных им регионах резко ухудшают качество жизни населения, особенно женщин.

Т.е. француз, будучи учёным-социологом, пытается быть максимально объективным. В рамках заложенной в него культуры.

Забавный момент в конце диалога с ведущей. Последняя выразила уверенность, что когда по забастовке во Франции на следующий день по телевизору выступит с речью президент Макрон, то будет внесена какая-то ясность в анализе ситуации. На что Тодд неожиданно и резко заявил, что он слушать Макрона не собирается, ибо тот всё равно ничего не решает. Для Франции на уровне данного телеканала, одного из центральных, это сильное заявление.

*

Французский историк: «читайте Лаврова и Путина! Наши СМИ вам правду никогда не расскажут»

На днях, в эфире центрального французского телеканала «France Culture», в программе посвященной ударам США, Франции и Великобритании по Сирии, произошла удивительная история.

И началась она с того, что 14 апреля 2018 года гостем данной передачи стал известный французский историк, социолог и журналист – доктор Эммануэль Тодд. Человек – крайне благосклонно относящийся к англосаксонскому миру и потому, всегда считавшийся частью элитарного истеблишмента.


Разумеется, по этой же причине и ведущие не ожидали от него никаких проблем, напротив, он должен был как и все прочие, под копирку выразить свои «искренние» восхищения ударами трех стран по САР.

Но, не тут – то было…

Буквально с первых слов, Тодд неожиданно заявил, что западная пресса, по его мнению – «безумна», и что она «формирует у граждан фантасмагорический образ угрожающей, всепроникающей и тоталитарной Москвы», в то время как на самом деле, «Россия придерживается позиции оборонительного восстановления и сама никому угрожать не собирается».

- «Скажу честно», – заявил он. «Для меня усиление этой загадочной русофобии в истеблишменте наших стран – сплошная загадка. Единственное объяснение, которое приходит на ум, лежит в области конспирологии, а иначе объяснить патологическую фиксацию Запада на стране, которая не обладает приписываемыми ей силами, просто невозможно!..

В последние месяцы наш менталитет обуревают неконтролируемые страсти, и это уже наводит меня на мысль о психическом расстройстве и полном контрасте с рациональностью. Что говорить, если на этом фоне самоконтроль с российской стороны выглядит для французского, да и пожалуй для любого западного обывателя – как санитар на фоне помешанного больного.

Люди видят, насколько спокойна и рациональна Москва, и в какой истерике находится пресса и дипломатия Запада.

А если вы прибавите к этому и то, что интеллектуальный уровень российских дипломатов изначально намного выше, чем у западных, то картина становится и вовсе неприглядной. У них есть видение истории, мира и своей страны, есть самоконтроль, который они называют профессионализмом, а у западной элиты сегодня – это полностью отсутствует».

***


Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Запад, лавров, Путин, Россия, русофобия, сирия, СМИ, Франция
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2 коммент.»

  • 985 247
    Павл 22 апреля 2018 в 9:46 Ссылка Пометить
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    Не читая ставлю 10 баллов по всем пунктам. Надеюсь так и будет теперь, ссылка на видео и личное мнение по увиденному. Постараюсь всё прочитать и высказать своё мнение о прочитанном.

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  • 987 249
    Павл 22 апреля 2018 в 10:03 Ссылка Пометить
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    “А если вы прибавите к этому и то, что интеллектуальный уровень российских дипломатов изначально намного выше, чем у западных, то картина становится и вовсе неприглядной. У них есть видение истории, мира и своей страны, есть самоконтроль, который они называют профессионализмом, а у западной элиты сегодня – это полностью отсутствует».”
    Очень буду рад, если это действительно так, но это какая-то радость дебильная, как у футбольных фанатов. Мы лучше, а они козлы. А на самом деле все козлы. Неужели французские дипломаты плохо подготовлены? Может им пройти обучение в нашей ФСБ? Может хватит представлять идиотами западные разведки, я понимаю, что приятно, когда Штирлиц обманывает Бормана, но Борман литературный герой, а последнее время анекдотический. В СС служили не идиоты, раскалывали шпионов не хуже наших разведчиков. Да и простые солдаты не особо хотели войны и даже гоняли мяч с противником. Я лишь о том, что можно не только воевать, но и договариваться и жить в мире.

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