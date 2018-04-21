Зачем снимают так много фильмов о рабах?

В 1992 году Американская мусульманская миссия издала книгу «Тайные связи между чернокожими и евреями», вызвавшую бурю негодования. В ней цитировались видные еврейские историки, утверждавшие, что в основе Африканской работорговли, да и всей работорговли за последние 2 тысячи лет в Западном мире, лежат иудейские корни…

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