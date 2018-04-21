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Зачем снимают так много фильмов о рабах?

14:17. 21 апреля 2018 Просмотров - 49 Нет комментариев Опубликовал:

В 1992 году Американская мусульманская миссия издала книгу «Тайные связи между чернокожими и евреями», вызвавшую бурю негодования. В ней цитировались видные еврейские историки, утверждавшие, что в основе Африканской работорговли, да и всей работорговли за последние 2 тысячи лет в Западном мире, лежат иудейские корни… 

Смотрите также два видео по теме: Роль евреев в работорговле. Шокирующая правда Часть 1 и часть 2 в середине страницы ​Наиболее полная подборка видео Девида Дюка

Источник: www.kramola.info

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