Ювелирная работа
Могут, когда захотят! Так ювелирно грохнуть начальника отделения WellsFargo, да чтобы еще никто не пострадал – это вам не кота Скрипалей травить! Тут уметь надо!
http://avia.pro/news/passazhirka-southwest-airlines-pogibla-pri-vzryve-dvigatelya-samolyota
В результате возгорания и взрыва двигателя пассажирского самолета в США погиб один человек. Еще семеро получили травмы разной степени тяжести.
Жертвой аварии на борту стала женщина, которую засосало в окно, разбитое осколками взорвавшегося двигателя. Ее травмы оказались несопоставимы с жизнью, врачи больницы, в которую ее доставили, не смогли ее спасти.
Сообщается, что это первый случай гибели пассажира на борту американского авиалайнера, начиная с 2009 года.
Инцидент произошел утром во вторник. От взрыва мотора повреждены окна, фюзеляж и крыло самолета, из-за чего лайнеру компании “Southwest Airlines” пришлось пойти на экстренную посадку в Филадельфии.
«Боинг» 737-700 следовал рейсом 1380 из Нью-Йорка в Даллас. На борту находились 143 пассажира и 5 членов экипажа. На записи разговоров с кабиной пилотов, сделанной диспетчерами отчетливо слышно, как кто-то из пилотов говорит “У нас тут дыра, и кто-то (в нее) вылетел”.
Как сообщают очевидцы, после взрыва в разбитое окно засосало одну женщину, но пассажиры смогли втащить ее обратно в салон.
Личность погибшей определена. Ее зовут Дженнифер Риордан, она занимала должность вице-президента банковской компании “Wells Fargo” в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико). По данным американских СМИ, у погибшей женщины остались двое детей.
Глава пожарной службы Филадельфии Адам Тиэль сообщил, что остальные семеро пострадавших отделались незначительными травмами и не нуждались в госпитализации. По его словам, и экипаж и пассажиры «вели себя героически в столь сложных условиях.
Блестящая спецоперация и высочайший профессионализм пилотов. Эмми Шульц уже стала звездой, имя еще одного пилота стараются не афишировать.
https://warhead.su/2018/04/20/zheleznye-nervy-talant-i-podgotovka-avariynaya-posadka-temmi-shults?utm_campaign=launch_w32&utm_content=zheleznye-nervy-talant-i-podgotovka-avariynaya-posadka-temmi-shults&utm_medium=cpc&utm_source=smi2&utm_term=teaser
После аварии на борту пассажиры строчили в соцсети о своих последних, как они думали, минутах. 18 апреля 2018 года пилот авиакомпании Southwest Airlines Тэмми Джо Шульц посадила «Боинг-737» после того, как у самолёта взорвался двигатель. Благодаря мастерству 56-летней американки удалось спасти жизни 148 человек.
В публикации пилота хвалят, а о причинах катастрофы сообщают туманно «лопатка двигателя вылетела». Между тем, усадить возле окна нужного пассажира проблемы не составляет, заложить заряд и детонатор в иллюминатор — тоже, разница давлений за бортом и внутри воздушного судна такая, что взрывчатого вещества потребуется совсем немного…
И — вуаля: объект ликвидирован, пилоты — герои, пассажиры не пострадали, все благодарят исполнителей, из мер реагирования — проверка ультразвуком всех двигателей… Экспертиза на наличие взрывчатых веществ, предполагаю, даже не проводится… Блестящая работа…
А главное — никаких ревизионных проверок по месту работы погибшей… Несчастный случай… Если кто и поинтересуется, куда девались деньги СССР — только бесчувственная скотина, не уважающая чувства родственников…
Банк WellsFargo, сотрудница которого пострадала в авиакатастрофе часто упоминался в моих публикациях. На сегодняшний день это последний действующий канал по перекачке средств СССР в США на поддержку нашего Дони. Погибла сотрудница этого финансового учреждения накануне встречи министров финансов РФ и США, которая состоялась вчера:
https://iz.ru/734839/2018-04-21/ministry-finansov-rossii-i-ssha-obsudili-sanktcii
Министр финансов РФ Антон Силуанов и его американский коллега Стивен Мнучин 20 апреля провели встречу и обсудили санкции, сообщает пресс-службароссийского ведомства.
Уточняется, что встреча прошла на полях весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного Банка в Вашингтоне.
Ранее о данной встрече сообщала пресс-служба американского министерства финансов. По данным ведомства, на встрече были обсуждены вопросы, затрагивающие КНДР, Сирию и Украину.
20 апреля Силуанов сообщил, что курс рубля вернется к прежним значениям, если США не будут вводить новые санкции. По его словам, инвесторы перестраховались в момент введения санкций, но сейчас ситуация выправляется.
Могут! Могут, когда захотят!
Источник: pravosudija.net