Ювелирная работа

Могут, когда захотят! Так ювелирно грохнуть начальника отделения WellsFargo, да чтобы еще никто не пострадал – это вам не кота Скрипалей травить! Тут уметь надо!

http://avia.pro/news/passazhirka-southwest-airlines-pogibla-pri-vzryve-dvigatelya-samolyota

В результате возгорания и взрыва двигателя пассажирского самолета в США погиб один человек. Еще семеро получили травмы разной степени тяжести.

Жертвой аварии на борту стала женщина, которую засосало в окно, разбитое осколками взорвавшегося двигателя. Ее травмы оказались несопоставимы с жизнью, врачи больницы, в которую ее доставили, не смогли ее спасти.

Сообщается, что это первый случай гибели пассажира на борту американского авиалайнера, начиная с 2009 года.

Инцидент произошел утром во вторник. От взрыва мотора повреждены окна, фюзеляж и крыло самолета, из-за чего лайнеру компании “Southwest Airlines” пришлось пойти на экстренную посадку в Филадельфии.

«Боинг» 737-700 следовал рейсом 1380 из Нью-Йорка в Даллас. На борту находились 143 пассажира и 5 членов экипажа. На записи разговоров с кабиной пилотов, сделанной диспетчерами отчетливо слышно, как кто-то из пилотов говорит “У нас тут дыра, и кто-то (в нее) вылетел”.

Как сообщают очевидцы, после взрыва в разбитое окно засосало одну женщину, но пассажиры смогли втащить ее обратно в салон.

Личность погибшей определена. Ее зовут Дженнифер Риордан, она занимала должность вице-президента банковской компании “Wells Fargo” в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико). По данным американских СМИ, у погибшей женщины остались двое детей.

Глава пожарной службы Филадельфии Адам Тиэль сообщил, что остальные семеро пострадавших отделались незначительными травмами и не нуждались в госпитализации. По его словам, и экипаж и пассажиры «вели себя героически в столь сложных условиях.