Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 21 апреля 2018

14:22. 21 апреля 2018 Просмотров - 23 Нет комментариев Опубликовал:

Несломленный: Т-34, повреждённый обстрелом ВСУ, возглавит Парад Победы в Луганске (ФОТО)

Несломленный: Т-34, повреждённый обстрелом ВСУ, возглавит Парад Победы в Луганске (ФОТО) | Русская весна

Поврежденный в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34 после восстановления возглавит Парад Победы 9 мая в Луганске.

Об этом рассказал президент мотоклуба «Ночные волки. Донбасс» Виталий Кишкинов, известный среди мотоциклистов как «Прокурор». Его заявление приводит ЛИЦ.

Как сообщала «Русская Весна», украинские оккупанты ночью 17 апреля нанесли артиллерийский удар по району Луганска, где проводится подготовка техники для участия в Параде Победы 9 мая. В результате обстрела получил повреждения танк времен Великой Отечественной войны, который должен был принять участие в Параде Победы 9 мая, а также четыре единицы военной техники Народной милиции ЛНР.

Кишкинов напомнил, что, согласно поручению исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника, подготовкой к параду техники времен Великой Отечественной войны занимаются «Ночные волки» совместно с Народной милицией Республики.

«Работа, безусловно, будет выполнена вся на 100%, а может, даже перевыполнена, потому что стоит прямое указание верховного главнокомандующего — главы Республики о том, что парад Победы должна возглавить колонна техники победителей 1945 года», — отметил он.

Кишкинов рассказал, что «Ночные волки» уже восстановили пострадавшие от ночного обстрела ВСУ две противотанковые пушки ЗИС-2 и ЗИС-3, принимавшие участие в Великой Отечественной войне.

«Силами ремонтных подразделений ЛНР ведутся семимильными шагами восстановительные работы техники к параду Победы», — отметил официальный представитель Народной милиции ЛНР, подполковник Андрей Марочко.

«Я могу со 100% гарантией заявить, что наша техника Победы пройдет 9 мая по главной площади Луганска», — заявил он.

Командир ремонтного взвода Евгений Степаненко рассказал, что в ходе обстрела со стороны киевских военных танк Т-34 получил множество повреждений.

«Во время артобстрела со стороны ВСУ пострадала ходовая часть танка, опорные катки, двигатель, система охлаждения и смазки двигателя. Сейчас ведутся упорные работы по восстановлению, и уже около 50% трудоспособности танка восстановлено», — сообщил он.

Степаненко пояснил, что ремонт танка осложняется отсутствием необходимых запчастей, однако пообещал, что «на ходу» танк будет уже на следующей неделе.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что целью обстрела со стороны Украины был срыв парада 9 Мая.

Позже Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в своем отчете сообщила, что в момент ночного обстрела Луганска зафиксировала залпы артиллерийских орудий ВСУ в районе Станицы Луганской и последующие разрывы в районе расположения готовящейся к параду техники ЛНР.

Читайте также: После боя на Донбассе умер артиллерист «Азова»

Несломленный: Т-34, повреждённый обстрелом ВСУ, возглавит Парад Победы в Луганске (ФОТО) | Русская весна
Несломленный: Т-34, повреждённый обстрелом ВСУ, возглавит Парад Победы в Луганске (ФОТО) | Русская весна
Несломленный: Т-34, повреждённый обстрелом ВСУ, возглавит Парад Победы в Луганске (ФОТО) | Русская весна
Несломленный: Т-34, повреждённый обстрелом ВСУ, возглавит Парад Победы в Луганске (ФОТО) | Русская весна
Несломленный: Т-34, повреждённый обстрелом ВСУ, возглавит Парад Победы в Луганске (ФОТО) | Русская весна
Несломленный: Т-34, повреждённый обстрелом ВСУ, возглавит Парад Победы в Луганске (ФОТО) | Русская весна
Несломленный: Т-34, повреждённый обстрелом ВСУ, возглавит Парад Победы в Луганске (ФОТО) | Русская весна
Несломленный: Т-34, повреждённый обстрелом ВСУ, возглавит Парад Победы в Луганске (ФОТО) | Русская весна
Несломленный: Т-34, повреждённый обстрелом ВСУ, возглавит Парад Победы в Луганске (ФОТО) | Русская весна
Несломленный: Т-34, повреждённый обстрелом ВСУ, возглавит Парад Победы в Луганске (ФОТО) | Русская весна
Несломленный: Т-34, повреждённый обстрелом ВСУ, возглавит Парад Победы в Луганске (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ЛНР: Защитники поселка Донецкий получили благословение от священника

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Срочное сообщение от МГБ ЛНР: готовится химическая диверсия

Срочное сообщение от МГБ ЛНР: готовится химическая диверсия | Русская весна

Командование Вооруженных сил Украины готовит к приезду Петра Порошенко в Донбасс провокацию, направленную на дискредитацию Луганской Народной Республики.

Об этом «Русской Весне» сообщили в Министерстве государственной безопасности ЛНР.

По словам представителя ведомства, получена информация о разработке спецоперации по проведению диверсии на предприятии химической промышленности ООО НПП «Заря» в городе Рубежное. Операция готовится командованием оперативно-тактической группы ВСУ «Луганск».

Целью диверсии является подрыв одного из складов предприятия, на котором хранятся взрывоопасные вещества.

В планируемом теракте командование ВСУ намеревается обвинить власти и вооружённые силы Луганской Народной республики, чтобы поспособствовать вводу так называемой миротворческой миссии в Донбасс.

Читайте также: После боя на Донбассе умер артиллерист «Азова»

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 14 мая 2017
... цинк (стоит отметить, что группа "Сводки ополчения Новороссии" имеет проблемы с финансированием технической...посвящена трагическому инциденту, произошедшему 23 апреля в районе Луганска — подрыву... машины Миссии ОБСЕ 23 апреля на территории Луганской Народной ...
Сводки от ополчения Новороссии 29 ноября 2015
...действия якобы готовящимся наступлением ополчения.Из группы "Сводки ополчения Новороссии"."Горловка. Выйдя на...."* * *Сообщение от ИА "Новороссия"."В пригородах Донецка продолжаются бои...Донбассе. Власти Украины в апреле прошлого года начали военную операцию...
Сводки от ополчения Новороссии 08 августа 2017
...подразделения, которые противостояли народному ополчению Донбасса в 2014 году.... период с февраля по апрель 2017 года ВСУ как...средств. А уже 23 апреля 2017 года в районе ... Если хотите помочь группе "Сводки ополчения Новороссии" имеющей серьезные проблемы с ...
Сводки от ополчения Новороссии 13 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. Украинский ...Мариуполю слышны выстрелы. Сводка новостей Новороссии 12 апреля 2015 г. (ВИДЕО... Источник: news-front.info Сводка новостей Новороссии 12 апреля 2015 г. (ВИДЕО)...
Сводки от ополчения Новороссии 14 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. Момент ...13.04 - Вечер. Сводка новостей Новороссии 13 апреля 2015 г. (ВИДЕО).... Источник: colonelcassad.livejournal.com Сводка новостей Новороссии 13 апреля 2015 г. (ВИДЕО) ...
Сводки от ополчения Новороссии 25 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. Басурин: ... прав Игорь Стрелков. Сводка новостей Новороссии 24 апреля 2015 г. (ВИДЕО...Сводка Информбюро ополчения Новороссии за прошедшие сутки (по состоянию на 8.00 25 апреля...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>