Сводки от ополчения Новороссии 21 апреля 2018

Поврежденный в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34 после восстановления возглавит Парад Победы 9 мая в Луганске.

Об этом рассказал президент мотоклуба «Ночные волки. Донбасс» Виталий Кишкинов, известный среди мотоциклистов как «Прокурор». Его заявление приводит ЛИЦ.

Как сообщала «Русская Весна», украинские оккупанты ночью 17 апреля нанесли артиллерийский удар по району Луганска, где проводится подготовка техники для участия в Параде Победы 9 мая. В результате обстрела получил повреждения танк времен Великой Отечественной войны, который должен был принять участие в Параде Победы 9 мая, а также четыре единицы военной техники Народной милиции ЛНР.

Кишкинов напомнил, что, согласно поручению исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника, подготовкой к параду техники времен Великой Отечественной войны занимаются «Ночные волки» совместно с Народной милицией Республики.

«Работа, безусловно, будет выполнена вся на 100%, а может, даже перевыполнена, потому что стоит прямое указание верховного главнокомандующего — главы Республики о том, что парад Победы должна возглавить колонна техники победителей 1945 года», — отметил он.

Кишкинов рассказал, что «Ночные волки» уже восстановили пострадавшие от ночного обстрела ВСУ две противотанковые пушки ЗИС-2 и ЗИС-3, принимавшие участие в Великой Отечественной войне.

«Силами ремонтных подразделений ЛНР ведутся семимильными шагами восстановительные работы техники к параду Победы», — отметил официальный представитель Народной милиции ЛНР, подполковник Андрей Марочко.

«Я могу со 100% гарантией заявить, что наша техника Победы пройдет 9 мая по главной площади Луганска», — заявил он.

Командир ремонтного взвода Евгений Степаненко рассказал, что в ходе обстрела со стороны киевских военных танк Т-34 получил множество повреждений.

«Во время артобстрела со стороны ВСУ пострадала ходовая часть танка, опорные катки, двигатель, система охлаждения и смазки двигателя. Сейчас ведутся упорные работы по восстановлению, и уже около 50% трудоспособности танка восстановлено», — сообщил он.

Степаненко пояснил, что ремонт танка осложняется отсутствием необходимых запчастей, однако пообещал, что «на ходу» танк будет уже на следующей неделе.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что целью обстрела со стороны Украины был срыв парада 9 Мая.

Позже Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в своем отчете сообщила, что в момент ночного обстрела Луганска зафиксировала залпы артиллерийских орудий ВСУ в районе Станицы Луганской и последующие разрывы в районе расположения готовящейся к параду техники ЛНР.

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