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Стрельба в столице Саудовской Аравии

23:09. 21 апреля 2018 Просмотров - 100 Нет комментариев Опубликовал:


В центре столицы Саудовской Аравии идет активная стрельба.Стрелковый бой идет рядом с резиденцией короля.
Есть сообщения о попытке военного переворота. По версии саудитов, рядом с дворцом обстрелян дрон.







Пост обновляется…

UPD:
1. Саудиты выдвигают версию, что ничего не происходит и видео сделаны Ираном, которым просто наложил запись боя поверх обычных кадров.
2. Есть сообщения, что в районе дворцы якобы был сбит коммерческий БПЛА.
3. Есть сообщения, что якобы дворец был атакован боевиками движения "Бадр" связанной с Ираном.

UPD:
Служба безопасности уверяет, что производился обстрел дрона пролетавшего рядом с дворцом и ведется расследование.
В протурецких источниках циркулируют слухи о якобы сбитом в районе дворца вертолете "Апач".
Король и наследный принц эвакуированы на базу ВВС под Эр-Риядом.

От себя добавлю, что на некоторых видео видна стрельба отнюдь не в воздух якобы по дрону, а горизонтально земле, хотя кто в кого стреляет, по-прежнему непонятно.








Обратите внимание на первый ролик в нарезке.

На пол-первого ночи пока затруднительно составить внятную картину происходящих событий.
Слишком много шума для “игрушечного дрона”, как пытаются уверить саудиты.
Интересный факт – медицинский самолет королевской семьи вскоре после стрельбы вылетел из Эр-Рияда и направился на юго-запад Саудовской Аравии.
Возможно, к утру прояснится.
Кое-что на тему еще с часок буду кидать в телегу https://t.me/boris_rozhin

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, саудовская аравия, эр-рияд
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