Несмотря на то, что в фильме речь идет о ситуации с вакцинацией в США, его полезно посмотреть и россиянам, поскольку наша система так называемого здравоохранения постепенно включается в международную систему, в которой правят балом транснациональные фармацевтические корпорации.

Официальная медицина объявила изобретение вакцин чудом современной науки. Согласно ее утверждениям, вакцины предотвращают и ликвидируют инфекционные заболевания. Нам говорят, что вакцины являются безопасными и эффективными, и что «коллективный иммунитет» может быть достигнут, если вакцинация будет проводиться с высоким процентом охвата населения. Но действительно ли наука подтверждает эти претензии?

Узнайте о шокирующих подробностях истории вакцинации, которые скрывает медицина, в фильме «СКРЫТАЯ ЭПИДЕМИЯ. Замалчиваемая история вакцинации».

Фильм переведен проектом МедАльтернатива.инфо при участии творческого объединения АзъЕсмь. Оригинальное название: Silent Epidemic: The Untold Story of Vaccines (2013) Режиссер: Гари Нулл / Gary Null