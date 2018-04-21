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Скрытая эпидемия. Замалчиваемая история вакцинации

14:20. 21 апреля 2018 Просмотров - 52 Нет комментариев Опубликовал:

Несмотря на то, что в фильме речь идет о ситуации с вакцинацией в США, его полезно посмотреть и россиянам, поскольку наша система так называемого здравоохранения постепенно включается в международную систему, в которой правят балом транснациональные фармацевтические корпорации.

Официальная медицина объявила изобретение вакцин чудом современной науки. Согласно ее утверждениям, вакцины предотвращают и ликвидируют инфекционные заболевания. Нам говорят, что вакцины являются безопасными и эффективными, и что «коллективный иммунитет» может быть достигнут, если вакцинация будет проводиться с высоким процентом охвата населения. Но действительно ли наука подтверждает эти претензии?

Узнайте о шокирующих подробностях истории вакцинации, которые скрывает медицина, в фильме «СКРЫТАЯ ЭПИДЕМИЯ. Замалчиваемая история вакцинации».

Фильм переведен проектом МедАльтернатива.инфо при участии творческого объединения АзъЕсмь. Оригинальное название: Silent Epidemic: The Untold Story of Vaccines (2013) Режиссер: Гари Нулл / Gary Null

Ссылка на оригинальное видео: < ![CDATA[]]>https://youtu.be/iQ_2BVsfdgI< ![CDATA[]]>

Источник: www.kramola.info

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