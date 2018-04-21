Силуанов рассказал, как будут поддерживать компании из санкционного списка США

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о создании в ближайшее время при одном из ведомств специальную структуру, которая будет взаимодействовать с компаниями, попавшими под санкции, и помогать им, передает РИА «Новости».

«Будет при одном из ведомств создана такая структура, которая будет координировать действия всех ведомств в правительстве и взаимодействовать с попавшими под санкции предприятиями», — заявил Силуанов.

Он добавил, что правительство будет решать, при каком ведомстве появится такая структура.

«Перечень санкционных компаний известен, и люди, которые там будут работать должны быть в постоянном контакте с этими компаниями, изучать их потребности, изучать их предложения и готовить предложения для правительства. Это будет рабочий орган, я думаю, что он будет создан в ближайшее время», — добавил Силуанов.

По его словам, ряд компаний запросили помощи в виде ликвидности. Министр подчеркнул, что помощь таким компаниям может быть оказана в виде авансового финансирования.

«Помощь может быть оказана в виде закупки продукции, предположим, автобусов, или каких-то автомобилей для коммунального хозяйства, которые выпускаются этими компаниями. Такого рода помощь — мы не собираемся давать денег в капитал. В первую очередь, эта помощь действительно должна быть направлена на поддержку трудовых коллективов, которые там работают. Потому что вопросы занятости, заработной платы, безусловно, беспокоят правительство», — объяснил Силуанов.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что министерство может поддержать компании из санкционного списка США с помощью централизованных закупок.