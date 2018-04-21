Главная » Новости, Политика, События, Экономика

Силуанов рассказал, как будут поддерживать компании из санкционного списка США

00:58. 21 апреля 2018 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:

RIAN_2972946.HR.ru-pic685-685x390-59839.

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о создании в ближайшее время при одном из ведомств специальную структуру, которая будет взаимодействовать с компаниями, попавшими под санкции, и помогать им, передает РИА «Новости».

«Будет при одном из ведомств создана такая структура, которая будет координировать действия всех ведомств в правительстве и взаимодействовать с попавшими под санкции предприятиями», — заявил Силуанов.

Он добавил, что правительство будет решать, при каком ведомстве появится такая структура.

«Перечень санкционных компаний известен, и люди, которые там будут работать должны быть в постоянном контакте с этими компаниями, изучать их потребности, изучать их предложения и готовить предложения для правительства. Это будет рабочий орган, я думаю, что он будет создан в ближайшее время», — добавил Силуанов.

По его словам, ряд компаний запросили помощи в виде ликвидности. Министр подчеркнул, что помощь таким компаниям может быть оказана в виде авансового финансирования.

«Помощь может быть оказана в виде закупки продукции, предположим, автобусов, или каких-то автомобилей для коммунального хозяйства, которые выпускаются этими компаниями. Такого рода помощь — мы не собираемся давать денег в капитал. В первую очередь, эта помощь действительно должна быть направлена на поддержку трудовых коллективов, которые там работают. Потому что вопросы занятости, заработной платы, безусловно, беспокоят правительство», — объяснил Силуанов.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что министерство может поддержать компании из санкционного списка США с помощью централизованных закупок.

 

 

Источник: russian.rt.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как определить, что начальство подается в бега
...поступлениями дополнительных доходов, как мы и говорили. ...финансов Антон Силуанов. Значит, эти расходы будут погашаться ... центра (МФЦ)», — рассказал он, отметив, что ...Назарбаев давно и неприкрыто поддерживает все антироссийские инициативы сатанистов...
Новости Украины и Новороссии 28 сентября 2016
...министр финансов РФ Антон Силуанов журналистам. «Мы надеемся... на Украине и поддерживают инициативу Аграрной партии ...слова безнадежно уничтожена. - Как будут с вашей точки зрения ... рецидивист, извращенец, попутно рассказав ох*ительную историю хероического пути...
Новости Украины и Новороссии 17 января 2017
...то, что будут заложены основы нового мира. Как мираж Парижа поддерживал силы солдат...года глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал высокими шансы России ...Александр Захарченко и Игорь Плотницкий, рассказал депутат Госдумы, заместитель председателя Русской...
Новости Украины и Новороссии 19 декабря 2015
...обеспечить нужное количество голосов», — рассказал Дж.Керри. К оглавлению |...и руководство Украины всячески поддерживают стремление к контролю ...Россию на таких переговорах? Силуанов или Улюкаев? Но ...они целый год рассказывали, как будут иметь Россию в виду, ...
Новости Украины и Новороссии 09 октября 2015
... news-front.info Силуанов не прислушался к Нуланд...четверо нацгвардейцев."В каком формате будут проходить мероприятия,...казацкие организации будут проводить праздничные выступления», — рассказали нам ... не поддерживают 33% и скорее не поддерживают еще 34...
Новости Украины и Новороссии 09 декабря 2015
...Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что если ...В случае необходимости они будут также рассматривать вопросы, ...как отработанная схема выбивания бабла из олигархов, были рассказаны...что он поддерживал Кличко. Коломойский — известно кого поддерживал, и ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>