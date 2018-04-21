Резервы решают всё

16 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что введения нового пакета антироссийских санкций пока не планируется. В тот же день Государственная дума РФ приняла решение перенести первое чтение законопроекта о контрсанкциях против США и стран, поддерживающих антироссийскую политику, на 15 мая.

Понятно, что ракетная атака по Сирии 14 апреля носила не военный, а политический характер, наглядно иллюстрируя известный тезис Клаузевица о том, что война есть продолжение политики иными средствами. А заодно и тезис Ленина о том, что "политика есть самое концентрированное выражение экономики".

Отсюда, чтобы понять смысл нанесённого США и их союзниками удара, не достаточно выяснить, какую политику они продолжают, но и концентрированным выражением каких финансово-экономических интересов являются.

Лично меня по-настоящему задели слова, высказанные в заявлении президента России Владимира Путина от 14 апреля: "Без санкции Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права совершён акт агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом… История расставит всё по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжёлую ответственность за кровавую расправу над Югославией, Ираком, Ливией".

По большому счёту, это открытое объявление войны "коллективному Западу", который недалеко ушёл от своей колониальной практики XVI-XIX столетий. И куда более существенное обвинение в адрес США и их союзников, чем подготовленная ведомством британского министра иностранных дел Бориса Джонсона памятная шестистраничная презентация о "злонамеренной активности России на мировой арене".

Ни для кого не секрет, что современный "международный терроризм" всех его мастей и расцветок создавался западными спецслужбами и действует под их контролем. Это, перефразируя известные слова Эрнеста Хемингуэя, "война, которая всегда с тобой". И пресловутая "борьба против терроризма" на протяжении многих лет использовалась США и их союзниками для фактического попрания принципа государственного суверенитета третьих стран и вмешательства в их внутренние дела, вплоть до прямой военной интервенции. Такая вот "борьба нанайских мальчиков", жертвами которой становились и Югославия, и Афганистан, и Ирак, и Ливия, и Сирия, и Украина…

Но в Сирии этот безотказный ранее приём не сработал — поскольку наконец-то нарвался на контрприём известного мастера восточных единоборств из московского Кремля. Введя по официальной просьбе правительства Башара Асада свои ВКС на территорию Сирии и начав там "антитеррористическую операцию", Россия наглядно продемонстрировала, как "направить силу нападающего против него самого", выводя действия агрессора за пределы контролируемого им пространства.

Урок на пользу не пошёл. И теперь то же самое может произойти с антироссийскими санкциями, дальнейшее усиление которых со стороны "коллективного Запада" может — даже при условии незначительного "ухода России с линии атаки" — привести к потере устойчивости международной финансово-экономической системы, поскольку объём "горячих долларов" в ней сейчас уже более чем в 20 раз превосходит годовой объём мирового ВВП, то есть уходит за доступный "горизонт событий" и чрезвычайно близок к глобальному коллапсу.

При этом США фактически не располагают ликвидными резервами (в первую очередь — золотом), способными быстро остановить тот или иной "прорыв", в то время как аналогичные резервы в Китае и России нарастают рекордными темпами. Отсюда и возникает ситуация "разрыва", когда военные "танковые клинья", типа атаки 14 апреля, не могут быть своевременно поддержаны финансово-экономической "пехотой", а потому не приводят к желаемому и запланированному их инициаторами политическому результату.

Трудно сказать, в какой степени реальное развитие событий сейчас может контролироваться из Москвы, но практически очевидно, что эта степень практически паритетна с Вашингтоном. А это — принципиально новая (или, скорее, хорошо забытая старая, ещё сталинских времён) ситуация. И если то, что могло произойти ещё в начале 50-х годов прошлого века, произойдёт теперь, спустя почти семьдесят лет, это вряд ли кого-то по-настоящему удивит.

Хорошо, что Трамп если не понимает, то хотя бы чувствует подобную перспективу. Плохо то, что не он принимает окончательные решения. Поэтому стратегия "поднимать ставки в надежде сорвать банк", а затем "перевернуть стол" и "громко хлопнуть дверью" продолжает оставаться в глазах наших западных "партнёров" вполне актуальной и чуть ли не самой адекватной, хотя это уже давно и далеко не так.

Источник: zavtra.ru