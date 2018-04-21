Концепция восстановления физического стандарта валют

Читатель из Швейцарии прислал свою статью на тему перспектив изменения текущей финансовой и глобальной мировой системы.В настоящий момент в международных финансах и политике созрела ситуация благоприятная для осуществления процедуры по существу противоположной отмене золотого стандарта доллара США.Для этого международную часть долларовых резервов и финансовых инструментов номинированных в данной валюте необходимо привязать к наиболее полному индексу(«корзине») сырьевых ресурсов с учётом весовых долей на рынке и, соответственно, влияния на мировую торговлю. Требуется ли расчёт нового, или использование уже существующих индексов, либо системы индексов – вопрос концептуально второстепенный, технический. Гораздо важнее , что таким легко осуществимым действием внешние кредиторы ФРС и Казначейства США смогут предотвратить обвальное обесценение американских долговых обязательств в процессе финансовых реформ, а в дальнейшем солидарно требовать справедливого и полного погашения американского долга в соответствии с его объективно зафиксированной глобальной покупательной способностью в конкретный момент времени.Понимание механизма финансовой реформы сложилось у автора к маю 2008 года, однако лишь сейчас международные противоречия достигли той остроты , чтобы появилось достаточно условий как для сбалансированного перехода к новому мировому финансовому порядку, так и для самоочевидной неотвратимости этого глобального перехода. Кто должен осуществить инициативные действия, и в чём они заключаются?Для начала реформы необходим консенсус между Россией и Китаем о стратегических перспективах международного равновесия в многополярном мире. Совсем упрощенно — президенту Путину и председателю Си Цзин Пину достаточно продекларировать скорейшее деятельное намерение возглавляемых ими стран вернуть международные денежные взаиморасчёты из «сфер» псевдорелигиозных верований в область материальную, основанную на обеспеченности денег реальными осязаемыми ценностями . В таком контексте согласие каких-либо иных акторов на новый мировой финансовый порядок не должно иметь практической значимости.Всё что требуется — это объявить, что с определённой даты, установленной при необходимости ретроспективно, покупательная способность всех долларовых активов России и Китая будет привязана к глобальному сырьевому индексу. А дальнейшие финансовые расчёты между инициаторами реформы и союзными им странами будут осуществляться лишь на основе этого взаимогарантируемого «твёрдого» валютно-сырьевого паритета.Причём мерной единицей новых мировых денег теоретически может выступать не только «твёрдый» «фиксированный доллар», но и «мягкое» переменное значение выбранного базового сырьевого индекса на текущую дату. Таким образом обеспечивается демонстративная взаимосвязь и взаимообратимость фиксированной валюты и индекса сырьевой корзины.В тоже время биржевая цена на любой сырьевой товар из базового индекса должна быть условнонеизменной, твёрдо гарантируемой в единицах «фиксированного доллара». Однако при неизменности «твёрдого» паритета цен в единицах «фиксированного доллара» биржевые цены во всех других нефиксированных валютах должны определяться рыночно.То есть оставаться свободноплавающими по отношению и к сырьевому паритету, и друг другу. Признание справедливости, сбалансированности и практичности такого подхода к глобальным товарно-денежным отношениям представляется весомым аргументом в процессе дальнейшего согласования технических деталей с широким кругом производящих стран.В переходный период для расчётов могут использоваться как находящиеся на балансе кредиторов США «фиксированные доллары», так и иные высоколиквидные валютно-финансовые средства покупательная способность которых, аналогично рассчитана/зафиксирована по сырьевому паритету. Тем самым подразумевается , что вслед за долларом к сырьевому паритету должны быть привязаны и другие основные резервные валюты, накопленные неэмитирующими их странамиЕстественно , что любые вновь эмитируемые объёмы необеспеченных долларов и прочих основных резервных валют не могут признаваться равными фиксированным.В то же время адекватные действия международных и национальных финансовых институтов заинтересованных стран в рамках урегулирования глобальной задолженности, сделают возможной и целесообразной котировку последующих эмиссий доллара к сырьевому стандарту, а через него к валютам всех других стран и этих валют друг к другу.В качестве страховочной альтернативы и во избежание юридических, либо административных затруднений ожидаемо дискуссионного начального периода, расчёты в «фиксированных валютах» страны -кредиторы могут организовать с использованием депозитарных расписок на все финансовые инструменты в основных резервных валютах депонированные в банках стран нового валютного соглашения. Таким образом фиксированные валюты будут формально выведены из под контроля ФРС США и других вспомогательных эмитентов, превращая сами эти валюты попросту в знаковые символы связывающие прошлое и будущее Мировых ДенегВ целях оптимизации стоимости расчётов и эффективной организации системы пассивного контроля трансграничных платежей и накоплений, уже в процессе самой финансовой реформы целесообразно рассмотреть и даже опробовать возможности применения технологии блокчейна. Таким образом технология получившая распространение как псевдоденежная авантюра, возможно найдёт свое логичное рациональное применение на благо людям.Напоследок приведу экспертное мнение одного известнейших специалистов-практиков, эпоху и наследство которого мир по сути всё еще доживает и «донашивает»:И. В. Сталин. Доклад «Итоги первой пятилетки», 07.01.1933 г.Это дискуссионное идеологическое послесловие. «Взгляд в будущее» из августа уже минувшего 2013 года.За годы прошедшие с момента распада социалистического блока и СССР мир окончательно превратился в глобальную военно-техническую цивилизационную общность. По сути. мы хотя и неосознанно, но уже живём в достаточно структурированной глобальной квази-конфедеративной империи. Это не империя США, не «империя доллара» и даже не империя теневой финансовой олигархии. Названное лишь часть вызревшей в жестоком противоборстве империи, ныне без преувеличения глобально взаимосвязанной и взаимозависимой, в которой ни один субъект не обладает абсолютной верховной властью решать, повелевать или действовать в глобальных масштабах.В то же время за прошедшие 20 лет Земля в дополнение к ядерному сдерживанию достигла такого уровня объединения и унификации экономики, инфраструктуры, законов, правил, процедур и неназванного прочего , что жёстко разграниченное противостояние противоборствующих блоков становится трудноосуществимо и даже самоубийственно. Глобальный экономический кризис — это «родовые схватки» вызревшей в утробе разделённого мира общности, которой требуется новая модель и правила взаимодействия в рамках меняющегося мирового баланса сил. В этом смысле следует рассматривать и дестабилизацию ялтинской системы, а с ней и международного права, и локальные конфликты неоколониального характера, и определённую деградацию ООН, бывшую всегда не более чем публичной переговорной структурой. Они лишь указывают на назревшие проблемы и дисбалансы, которые вряд ли решаемы в рамках нынешнего мироустройства, как бы яростно и обречённо не пытались бывшие первыми сохранить или видоизменить потерянное статус-кво.Почему же в такой апокалиптический момент уместно говорить именно о глобальной империи как практически состоявшемся факте? Хотя бы потому, что в настоящее время, классическая война как способ разрешения конфликтов сопоставимых противников, предполагающая захват территорий, массовое физическое порабощение и уничтожение людей консесусно неприемлема. К тому же, всё что возможно, уже так или иначе захвачено, порабощено, либо присоединено. Какие-либо переделы сфер влияния происходят не столь явно антагонистически, а скорее внутрисистемно, латентно, по принципам изолированного, зачастую скрытого от понимания большинства неспециалистов противоборства в рамках единого глобального организма, пускай всё еще достаточно архаичного и естественно децентрализованного культурноисторически.Очевидный результат такого единства заключается в том, что растущее множество отдельных людей, различных бизнес-структур даже небольшого размера, при наличии и соблюдении определённых условий имеют глобальный доступ к глобальной же инфраструктуре для осуществления действий, удовлетворения нужд и воплощения запросов в масштабе всей планеты и в большинстве её отдельных населённых пунктов. Сама эта возможность в большей степени зависит от воли конкретного субъекта и всё менее ограничена его государственной , либо этнической принадлежностью.С поэтапным развитием средств коммуникации, а теперь благодаря неизмеримо возросшей скорости и плотности случайных взаимосвязей, сама ноосфера по действием людей даже внешне всё более превращается в подобие одного человеческого разума -глобального синтетического интеллекта со всеми его недостатками, в котором люди-нейроны непрерывно и хаотически устанавливают и разрушают новые связи в поисках секса, условной «еды»- ресурсов и доминантности.Многим ли представлялось такое реально осуществимым ещё 20-25 лет назад? При всей конфликтности современного мира многочисленные разнонаправленные экспатриальные действия международных субъектов ныне являются нормой, нормой взаимопроникновения и сосуществования. И даже монстр корпоративно-политических интересов -НАТО теперь в состоянии лишь периодически трусливо нападать на несопоставимых по мощи противников, неизощрённо пытаясь прикрыться массово распространяемой, но примитивной ложью. А результат этих мощных потугов? Он неочевиден, сиюминутен и смехотворен. Даже полностью ограничить своим влиянием «побеждённых» «победители» ныне не в состоянии. Сравните с мощью и результативностью (в том числе отрицательной) предшественников этих « тёмных» сил в двух мировых войнах!…Многополярность ныне сменяющая краткую однополярность вовсе не отменяет достижение человечеством цивилизационной общности, каким бы объективным внутренним противоречиям она не была подвержена. Несмотря на разногласия и вне зависимости от будущих доминант внутри объективно сложившейся империи, безусловно есть смысл избегать большой войны способной разрушить сложившуюся общность лишь ценой несопоставимых выгодам потерь.В качестве примера напрашивается аналогия с коммунистической (и шире левой) идеологической общностью не только пережившей распад социалистического блока, но и вновь завоевывающей всё большую популярность. Временно сбившись со своего цивилизационного пути дезинтегрированный СССР не смог похоронить под массой своих объективных и мнимых проблем глобальные практические результаты социалистического мировоззрения и госстроительства. Заслуженно пострадали лишь сами люди и страны, поверившие что достигнутый уровень организации, интеграции и взаимодействия является обременительным хламом перед витриной соблазнительно блистающего рынка.В настоящем цивилизационная модель техно-потребительского развития близка к некоему качественному пределу поведенческой разумности, что особенно очевидно в «зоне благоденствия» развитых стран.Капитанам человечества полезнее сбавить темпы безумной гонки масс увлекаемых разлагающими фейками гипер-потребления. Важнее сейчас отделить действительно нужное, от третьестепенного и глупого, переварить и использовать достигнутый технический прогресс, создавая взаимовыгодные условия для качественного улучшения всей глобальной человеческой империи-общности. В частности, используя современные технологии, двигаться в сторону от планеты-города, назад в природную, и, в значительной мере, амфибийную среду обитания, с выгодой распространяя лучший опыт территориального обустройства, практически необходимые навыки и знания, развивая биологические способности человека как вида, в поиске новых открытий и великих задач , и того преодоления, что только и оберегает человечество от застоя, загнивания и вырождения.

Источник: colonelcassad.livejournal.com