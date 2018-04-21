Голикова прокомментировала ситуацию с «работающими бедными»

«Чтобы эту проблему решить, нужно реализовать совокупность мер. В первую очередь экономика должна расти более высокими темпами, чем те, которые у нас есть», — заявила Голикова.

«Чтобы эту проблему решить, нужно реализовать совокупность мер. В первую очередь экономика должна расти более высокими темпами, чем те, которые у нас есть», — заявила Голикова.

По её словам, это значит, что надо видоизменять налоговую систему, развивать инфраструктуру, эффективнее использовать имеющиеся ресурсы и проводить структурные реформы в социальном страховании.

Как отметила Голикова, по данным Росстата, в 2016 году среди малоимущего населения 64,2% — это люди, относящиеся к экономически активным.

«В последнее время некоторые решения мы приняли. С 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда доведут до уровня прожиточного минимума населения, утверждена приоритетная программа «Повышение производительности труда и содействие занятости», — добавила она.