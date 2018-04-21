Голикова прокомментировала ситуацию с «работающими бедными»
Голикова прокомментировала ситуацию с «работающими бедными»
По её словам, это значит, что надо видоизменять налоговую систему, развивать инфраструктуру, эффективнее использовать имеющиеся ресурсы и проводить структурные реформы в социальном страховании.
Как отметила Голикова, по данным Росстата, в 2016 году среди малоимущего населения 64,2% — это люди, относящиеся к экономически активным.
«В последнее время некоторые решения мы приняли. С 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда доведут до уровня прожиточного минимума населения, утверждена приоритетная программа «Повышение производительности труда и содействие занятости», — добавила она.
Источник: https://finance.rambler.ru/news/2018-03-28/golikova-prokommentirovala-situaciyu-s/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Только она немного скосячила с фразой "В первую очередь экономика должна расти более высокими темпами".
Разваленные предприятия надо восстановить,да и новых понастроить,тогда и экономика БУДЕТ расти более высокими темпами.
Подробнее на Рамблер/финансы... https://finance.rambler.ru/news/2018-03-28/golikova-prokommentirovala-situaciyu-s/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Источник: finance.rambler.ru
loading...
Голикову В ОТСТАВКУ ПОД СУД!