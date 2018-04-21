Главная » События Настоящего

Голикова прокомментировала ситуацию с «работающими бедными»

18:04. 21 апреля 2018 Просмотров - 133 Один комментарий Опубликовал:

Голикова прокомментировала ситуацию с «работающими бедными»

Источник: RT на русском| 

 

 

18:25 28 марта 2018

 

 

Глава Счётной палаты Татьяна Голикова прокомментировала ситуацию с «работающими бедными», сообщает kp.ru.
Голикова прокомментировала ситуацию с «работающими бедными»

 

Фото: ТАСС

 

 

 
«Чтобы эту проблему решить, нужно реализовать совокупность мер. В первую очередь экономика должна расти более высокими темпами, чем те, которые у нас есть», — заявила Голикова.

 

По её словам, это значит, что надо видоизменять налоговую систему, развивать инфраструктуру, эффективнее использовать имеющиеся ресурсы и проводить структурные реформы в социальном страховании.

 

 
 

Как отметила Голикова, по данным Росстата, в 2016 году среди малоимущего населения 64,2% — это люди, относящиеся к экономически активным.

 

«В последнее время некоторые решения мы приняли. С 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда доведут до уровня прожиточного минимума населения, утверждена приоритетная программа «Повышение производительности труда и содействие занятости», — добавила она.

 

 

 

Источник: https://finance.rambler.ru/news/2018-03-28/golikova-prokommentirovala-situaciyu-s/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

 

Только она немного скосячила с фразой "В первую очередь экономика должна расти более высокими темпами".

Разваленные предприятия надо восстановить,да и новых понастроить,тогда и экономика БУДЕТ расти более высокими темпами.

 

 

 

 

Подробнее на Рамблер/финансы... https://finance.rambler.ru/news/2018-03-28/golikova-prokommentirovala-situaciyu-s/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Источник: finance.rambler.ru

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
«Запугали тем, что убьют всю семью»
...есть психолог и специальный психотерапевт, работающий с подростками», – уточнила РИА ... – пожаловалась женщина. На эту ситуацию отреагировали представители властей Курской области... Однако думаю, учитывая экстремальную ситуацию семьи, мы сможем сократить ...
Образы родственников в «Бессмертном полку»: Поклонская прошла с иконой Николая II
... войне. И сама же Поклонская прокомментировала ношение иконы так: «Я шла... годы и в страшных безвыходных ситуациях спасали им жизни. В качестве... обстояли и обстоят дела вокруг ситуации с «царём» Николаем II Романовым...
Индикатор безопасности
... выполнять граждане Германии в чрезвычайных ситуациях, как-то катастрофы, войны, и...
Что случилось с Рохинджа в Мьянме - ситуация, подробности, фото, видео
Рохинджа (или рохинья) - это народ, который сейчас проживает на западе Мьянмы. В настоящий момент его численность составляет порядка 1 миллиона человек, тогда как еще десяток лет назад ООН насчитывала около 4 млн рохинджа. Они исповедуют ислам. А основная...
Резня в Мьянме. США продолжают кровавые игры
...просил бирманские власти урегулировать эту ситуацию. Самым вопиющим примером манипуляции ...США. Для вашингтонских кукловодов дестабилизация ситуации в Мьянме – прекрасный способ ... внимание мировой общественности к ситуации в Мьянме угрожает политическим ...
Фейки недели: «Челябинск оцеплен, выехать из города невозможно!»
... максимально распространить информацию о критической ситуации в регионе. «Срочно репост! Помогите...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>