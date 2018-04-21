Гимнастика Бейтса для идеального зрения

Гимнастику лучше выполнять не раньше чем через час после еды. Делать один раз в день по 10 минут. Выполнять без очков. За 3 – 4 месяца можно улучшить зрение на 2 – 3 диоптрии. Упражнения делаются медленно, спокойно, с размеренным спокойным дыханием.

Гимнастика выполняется стоя, но можно и сидя.

Во всех упражнениях нужно фиксировать сознание на области межбровья.

Выполнять упражнения лицом на север.

При выполнении упражнений глазной гимнастики нужно стараться не моргать.

Комплекс рекомендуется делать целиком, не разбивая на части.

Комплекс упражнений глазной гимнастики

1. Приставить указательный палец (мужчины – правой руки, женщины – левой) к кончику носа, палец параллелен полу. Скосить взгляд на кончик пальца, смотреть не моргая. Одновременно с фиксацией взгляда на кончике пальца выполнить полный вдох и полный выдох. Выполнять 1 – 3 раза.

2. Выполняется аналогично первому, но палец приставлен к области межбровья. Выполнять 1 – 3 раза.

3. Приставить указательный палец правой руки к кончику носа. Скосить взгляд на кончик пальца. С полным вдохом удалять палец от носа как можно дальше (на расстояние вытянутой руки или же на расстояние остроты взгляда). Смотреть на кончик пальца. С выдохом возвратить палец обратно к носу. Выполняется 1 – 3 раза.

4. Выполняется аналогично упражнению 3, но палец приставлен к области межбровья. Выполнять 1 – 3 раза.

5. Запрокинуть голову назад как можно дальше. Смотреть на кончик носа. Сделать полный вдох, затем полный выдох. Выполнять 1 – 3 раза.

6. Запрокинуть голову назад как можно дальше. Смотреть на область межбровья. Сделать полный вдох, затем полный выдох. Выполняется 1 – 3 раза.

7. Выполняется сидя на стуле. Спина прямая. Вытянуть перед собой руку, мизинец и безымянный палец прижать большим пальцем к ладони, поднять вверх указательный и средний пальцы. Ладонь руки ребром наружу поставить перед глазами на расстоянии 10 – 12 см от лица. Смотреть на кончики пальцев.

С медленным вдохом начать движение руки вправо до упора, не отрывая взгляда от кончиков пальцев.

С выходом медленно, продолжая следить за кончиками пальцев, вернуть руку в исходное положение.

Затем со вдохом выполнить все то же самое, но в другую сторону.

Выполняется по 3 раза в каждую сторону. Затем проделать все движения с другой рукой.

8. Сделать полный вдох, закрыть < ![CDATA[ ]]> глаза< ![CDATA[]]>. На выдохе выполнять массаж глазных яблок вторыми фалангами больших пальцев рук. На задержке открыть глаза, прикрыть их ладонями и находиться в таком положении на время всей задержки на выдохе (глаза открыты и расслаблены во время всей задержки). Выполняется 1 раз.

9. Стоя с открытыми глазами скачками переводить глаза в углы поля зрения, фиксируя взглядом воображаемые точки концов большой, во все зрительное поле, буквы Ж (в левый верхний угол, в правый нижний угол и т. д.). Движения глаз – резкие, в крайних точках задерживать взгляд, не мигая. Дыхание свободное. Менять точки фиксации вразброс, каждый угол пройти 2 – 3 раза.

10. Выполняется стоя. «Рисовать» глазами крест. Максимально отводить взгляд вверх-вниз, рисуя вначале вертикальную линию, затем в стороны, рисуя линию горизонтальную. В крайних положениях небольшие задержки взгляда. Затем «рисовать» взглядом одновременно 2 креста, затем 3 креста. Выполняется 10 – 15 раз.

11. «Рисовать» взглядом на стене квадрат, разделенный на 4 части. В каждой части квадрата как бы находятся круги. Мысленно крутить эти кружочки, вначале каждый по очереди, затем одновременно 2, 3 и 4 кружочка. После этого крутить те кружочки, что напротив, в разные стороны, и в конце все 4 кружочка крутятся одновременно и в разные стороны. Упражнение выполняется в течение 1 – 2 минут.

12. Глазами описывать «восьмерки»: горизонтальную, вертикальную и две диагональные. Плоскость фиксации близка к лицу. Каждую «восьмерку» описывать сначала в одну сторону, затем в другую. По 1 – 2 раза в каждую сторону.

13. Медленно вращать по кругу глазными яблоками, сначала с открытыми глазами, затем с закрытыми. Ритм менять, амплитуда максимальная. Выполняется 10 – 15 раз.

14. Взглянуть на яркий источник света (солнце на восходе или закате, лампа с матовым плафоном и т. д.). Прикрыть глаза ладонями и постараться как бы «втянуть» световое пятно в область межбровья. Выполнить 3 раза. На лампочку можно смотреть до 1 минуты, на солнце – дольше, но только на восходе или закате.

15. Набрать таз отстоянной чистой воды комнатной температуры. Опустить лицо с открытыми глазами в воду и поморгать. Выполняется 3 – 5 раз.

Набрать полный рот воды, щеки раздуть и наклониться над тазом с водой. Плескать пригоршнями на вытаращенные глаза. Выполняется 10 раз.

Дыхательные упражнения

Закончить гимнастику рекомендуется специальным дыхательным упражнением, которое стимулирует приток крови к глазам.

Известно, что 99% всех людей испытывают кислородное голодание.

При этом глаза слабеют, напрягаются и теряют остроту.

Когда глаз нормален, способность видеть представляет собой столь естественный бессознательный процесс, что остальные мышцы тела расслабляются.

Это относится и к грудным мышцам, которые обеспечивают глубокое естественное дыхание.

Но когда глаза напрягаются, происходит, как правило, сбой хорошего дыхания, которое становится стесненным из-за чрезмерной сжатости грудных мышц, и тем самым снижается поступление столь необходимого всему организму кислорода.

Для выполнения дыхательного упражнения следует открыть окно или выйти на свежий воздух, чтобы получить как можно больше кислорода.

Перед упражнением несколько раз вдохните, чтобы «разбудить» кровь. Теперь она готова направить кислород в глаза.

Глубоко вдохните, задержите дыхание, не выдыхая, согнитесь в талии и, чуть согнув колени, опустите голову, чтобы она была ниже уровня сердца.

Теперь кровь, обогащенная кислородом, идет к голове и к глазам. Стоять в таком положении, считая до пяти.

Внимание! У вас может закружиться голова, поэтому начинайте делать это упражнение без усилий. По мере приобретения практики головокружение проходит.

Через неделю вы сможете задерживать дыхание в течение 10 секунд.

Это упражнение очень важно. Кислород сжигает яды и отбросы, находящиеся в сосудах и мышцах глаз. Глаза очищаются, так как увеличивается циркуляция крови через ткани.

Делайте ежедневно 10 таких дыхательных упражнений.